Tento jev, neformálně označovaný jako „super“ nebo „Godzilla“ El Niño, potvrdila minulý měsíc americká Národní oceánská a atmosférická správa (NOAA). Uvedla, že se v Tichém oceánu prosazují oteplující podmínky a že existuje 63procentní pravděpodobnost, že teploty mořské hladiny později v tomto roce překročí normál o více než 2 °C, píše britský portál The Guardian.
Vědci uvedli, že jev El Niño v letech 2026–27 – který vzniká, když změny ve větrných podmínkách umožňují šíření teplejší vody přes střední a východní část rovníkového Pacifiku – má historicky bezprecedentní šanci vyvinout se ve velmi silný jev, který bude podněcovat vlny veder, povodně a nepředvídatelnější počasí.
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V době, kdy domácnosti po celém světě již pociťují tlak prudce rostoucích životních nákladů, odborníci tvrdí, že extrémní jev by mohl tento tlak ještě zvýšit. Vyhlídka na nový inflační šok také znepokojuje centrální banky a přispívá k obavám, že úrokové sazby by mohly zůstat na zvýšených úrovních.
„El Niño vrací klimatickou inflaci zpět na pořad dne,“ napsali analytici italské banky UniCredit ve své zprávě. „Nedávné vlny veder v Evropě nám připomínají, že se klimatická základna již mění. Jev El Niño by mohl v průběhu tohoto roku vyvolat další tlak, protože zesiluje důsledky globálního oteplování.“
Důsledky až s odstupem času
Tento přirozeně se vyskytující jev má za sebou historii, kdy ovlivňoval úrodu a síť zásobování potravinami. Před více než stoletím vyvolal katastrofální sucha v Číně, jižní Africe, Brazílii, Egyptě a Indii. V situaci zhoršené koloniální nadvládou to vedlo k hladomoru, při kterém zahynuly miliony lidí, včetně více než 6 milionů lidí v Indii v letech 1876–78.
El Niño v letech 1981–82, 1996–97, 2015–16 a 2023–24 patřilo k nejsilnějším v historii. Prognózy NOAA však naznačují, že cyklus 2026–27 by mohl být ještě závažnější – což zvýší riziko sucha a povodní, které ohrozí úrodu a zásobování potravinami po celém světě.
Podle analytiků společnosti Goldman Sachs by síla tohoto jevu mohla způsobit nárůst cen globálních potravinových komodit o 15,8 procenta. To by mělo dominový efekt po celém světě, včetně spotřebitelů v Evropě, kde se podle prognóz ceny potravin v eurozóně zvýší o 1,3 procenta.
Plné důsledky jevu se však projeví až s odstupem času, a to kvůli tomu, jak se náklady spojené s klimatickými dopady postupně promítají do globálních zásob potravin. Goldman Sachs proto uvedl, že se mohou projevit až ve druhé polovině roku 2028.
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Zpoždění je z velké části způsobeno načasováním extrémního počasí ovlivňujícího produkci potravin, a to vzhledem k odlišným cyklům výsadby, pěstování a sklizně u různých druhů plodin. Přijdou také logistické výzvy – včetně hladin vody v kanálech a řekách využívaných pro klíčovou přepravu. „El Niño neovlivňuje zemědělství rovnoměrně. Mění globální srážkové a teplotní vzorce, čímž vytváří regionální vítěze a poražené,“ uvedli analytici společnosti UBS. Některé regiony by mohly z teplejších povětrnostních podmínek těžit.
Ohrožená Severní Amerika
Analytici tvrdí, že jev El Niño by ještě zhoršil narušení způsobené válkou v Íránu tím, že k již tak vyšším cenám a nedostatku hnojiv a energetických zdrojů by přidal problémy v potravinovém řetězci. „I mírná narušení dodávek by mohla vyvolat větší cenové výkyvy, než by naznačovaly historické vzorce,“ uvedli analytici UBS.
El Niño obvykle vede ke zvýšenému riziku sucha v jižní Africe a severních částech Jižní Ameriky, ale také k povodním v jižní Brazílii, Argentině, Paraguayi a Uruguayi. Analytici tvrdí, že nejvíce budou pravděpodobně trpět země s nižšími příjmy, které jsou již nyní konfliktem v Íránu zasaženy nejvíce.
„El Niño již začal mít vliv na úrodu, což vede k suššímu monzunovému období v Indii, přičemž v některých regionech spadlo pouze 25 procent obvyklého množství srážek a v některých částech střední Indie pouze 50 procent, což by mohlo ovlivnit dodávky pšenice, rýže a cukrové třtiny,“ napsali analytici společnosti Goldman Sachs.
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Analytici tvrdí, že sucha v jihovýchodní Asii by mohla ovlivnit dodávky palmového oleje – významné složky zpracovaných potravin – a zároveň by mohly být zasaženy sklizně kávy a kakaa. Teplejší a vlhčí podmínky by také mohly zhoršit šíření chorob, což by v následujících letech negativně ovlivnilo výnosy plodin.
V Severní Americe je vliv jevu nejvýraznější v zimě, a ačkoli podmínky v Evropě mohou být tímto meteorologickým jevem ovlivněny, analytici tvrdí, že jeho důsledky se projeví spíše v jiných oblastech – například v podobě vlivu na globální ceny potravin.
Před třemi lety Evropská centrální banka odhadovala, že silný jev El Niño by mohl zvýšit globální ceny potravinových komodit až o 9 procent, přičemž k největšímu nárůstu by došlo u sójových bobů, kukuřice a rýže.
To, jak se ceny promítnou do cen v obchodech, závisí na strategiích zmírňování dopadů a na vnitrostátní politice. Svou roli hrají také faktory, jako je spotřebitelská poptávka a maloobchodní cenotvorba.
Podle UniCredit však nadále přetrvává vysoká pravděpodobnost extrémního scénáře El Niña. To by podle této banky mohlo vést k poklesu celosvětové zemědělské produkce o 14,3 procenta – což odpovídá ztrátě produkce ve výši 342 miliard dolarů (7 bilionů Kč).
„Cenové šoky by u klíčových komodit mohly dosáhnout 10 až 50procent, zatímco u nejvíce ohrožených plodin – včetně rýže, palmového oleje, cukru a kávy – by ceny mohly vzrůst o 50 procent až 100 procent či i více,“ uvedla banka. „Potravinový systém vstupuje do druhé poloviny roku 2026 s rezervami, ale s malou tolerancí pro chyby,“ uzavřela podle britského portálu.