Turečtí prodejci se radují. Květiny do Británie putují letadly, ne kamiony

Podle Selçuka Çelebiho, člena komoditní burzy v Antalyi, po královnině skonu minulý týden objednávky na řezané květiny vzrostly o 90 procent. Turecká květinářství jsou schopna ale uspokojit pouze 40 procent aktuální poptávky, protože ve středomořské části Turecka už sezona skončila. Květiny už se podle Çelebiho řežou jen ve vyšších polohách.

Dceřiná společnost tureckých aerolinií Turkish Cargo od začátku týdne přepravila do Londýna zhruba čtyři tuny květin. Do pondělního pohřbu by nákladní aerolinky chtěly z Turecka do Británie dopravit půl milionu květin o váze 13 tun.

Podle oficiálních údajů se vývoz květin z Turecka do Anglie mezi 5. a 12. zářím meziročně zvýšil o 40 procent, uvedla agentura Reuters.