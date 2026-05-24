Z bohatého šejchátu do tenat nejistoty. Kuvajt po letech opět ochromila válka

Kvůli uzavření Hormuzského průlivu a útokům íránských dronů zastavil Kuvajt export téměř dvou milionů barelů ropy denně. Dříve bohatý šejchát, který se některých podle kritiků nikdy plně nevzpamatoval z irácké invaze v roce 1990, nyní znovu čelí palčivé otázce, zda dokáže přežít dlouhodobou krizi a obstát v konkurenci dynamičtějších států Perského zálivu.
Kouř stoupá po útoku íránského dronu na palivové nádrže na mezinárodním letišti v Kuvajtu. (1. dubna 2026)

Městský stát Kuvajt býval ekonomickým centrem Perského zálivu. Otevřel první burzu i moderní univerzitu v regionu a díky ropě se zařadil mezi moderní a bohaté státy. Po irácké invazi Saddáma Husajna v roce 1990 ale přišel zlom, který podle některých kritiků odstartoval dlouhé období stagnace a opatrnosti, napsal americký portál The Wall Street Journal.

Nyní se Kuvajt znovu ocitl pod tlakem války. Íránské rakety a drony poškodily jeho ropnou infrastrukturu, americké vojenské základny, letiště i sídlo státní ropné společnosti Kuwait Petroleum. Země se ocitla v izolaci, zavření Hormuzského průlivu zastavilo export téměř dvou milionů barelů ropy denně a ochromilo hlavní zdroj příjmů země.

K běžnému fungování se navíc země vrací pomaleji než okolní státy. Letiště otevřela až se zpožděním, část škol dál funguje distančně a docházka ve veřejném sektoru zůstává omezená. Index PMI společnosti S&P Global z minulého měsíce ukázal, že důvěra v kuvajtskou ekonomiku je nejnižší od začátku pandemie covidu.

„Nemůžeme takto dlouho fungovat dlouho,“ uvedl pro The Wall Street Journal podnikatel Faisal Al-Mutawa, jehož rodina po generace dováží spotřební zboží. Podle něj Kuvajt potřebuje méně státní kontroly nad ekonomikou.

Poznamenal, že Kuvajt dlouho hovořil o vybudování železniční trati, která by obešla Perský záliv, ale nikdy to neudělal. Nyní musí zboží dovážet kamiony, což stojí šestkrát tolik než lodí. Vládou nařízené zmrazení cen stlačuje marže. „Potřebujeme někoho, kdo změní kuvajtskou ekonomiku,“ doplnil Al-Mutawa s odkazem na ambiciózní projekty v Saúdské Arábii a dalších zemích regionu.

Opatrný přístup

Současní i bývalí představitelé vlády však vyzdvihují opatrný přístup země. Tvrdí, že Kuvajt se nesnaží napodobovat ostatní a z války v roce 1990 si odnesl důraz na stabilitu a obezřetnost. Ministr pro ekonomické záležitosti a investice Abdulaziz AlMarzooq uvedl, že kuvajtské finanční rezervy umožní zemi zvládnout i delší období krize.

„Pozastavení vývozu ropy je možná cena, kterou nyní platíme za bezpečnost, ale historicky vzato jde stále jen o jednu epizodu v čase,“ řekl. „Teď se snažíme hlavně soustředit na odolnost, ne nutně vždy na efektivitu,“ doplnil.

Kuvajt po válce podle mnohých ustrnul. Zatímco Dubaj přilákala v roce 2024 více než 14 miliard dolarů přímých zahraničních investic, Kuvajt ve stejném období získal jen asi 725 milionů dolarů, ukazují oficiální data. Letiště v Dubaji loni odbavilo přes 95 milionů cestujících, zatímco kuvajtské letiště méně než 15 milionů.

Zaostávání Kuvajtu je podle kritiků vidět i na infrastruktuře, například některé silnice nebyly kompletně opraveny desítky let.

„Zdá se, že země po osvobození tak trochu zamrzla v čase,“ uvedl bývalý americký velvyslanec Edward Gnehm, který v Kuvajtu působil v letech 1991 až 1994 a i po odchodu z funkce se do země vracel. „Nic se nezměnilo,“ dodal.

Kuvajtští představitelé jsou přesvědčeni, že se stát znovu zotaví. „Není to naše první krize a z každé jsme se hodně naučili a dobře jsme se přizpůsobili té další,“ zmínil šejk Nawaf S. Al-Sabah, místopředseda představenstva a generální ředitel státní společnosti Kuwait Petroleum.

Uzavření ropné infrastruktury umožňuje provést dlouho odkládanou údržbu. S novými projekty chce ale Kuvajt počkat na další vývoj války. Země tak volí výrazně opatrnější přístup než například Spojené arabské emiráty, které urychlují výstavbu nového ropovodu, který má zemi pomoci obejít rizikový Hormuzský průliv.

