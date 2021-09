Kuvajt recykluje 44 milionů pneumatik. Z největší skládky světa bude nové město

Podle kuvajtského ministra ropného průmyslu byly pneumatiky ze skládky, odvezeny a plocha o rozloze několik kilometrů čtverečních je připravená na zahájení stavebních prací. Vyklízení si vyžádalo přes 44 000 cest nákladních vozů.

Podle místního deníku Al-Džarída se nyní ovšem pneumatiky hromadí před průmyslovou zónou, kde se má uskutečnit recyklace. V provozu je ale jen jeden závod, který je schopný zpracovat maximálně 125 000 pneumatik měsíčně. Kdyby se měl o recyklaci postarat sám, trvalo by to bezmála 30 let. Úřady se chystají vybudovat dvě podobné továrny.

Vláda se pro likvidaci skládky rozhodla z ekologických důvodů. Opakovaně na ní vypukaly rozsáhlé požáry. V Kuvajtu je navíc velká poptávka po nových stavebních pozemcích.