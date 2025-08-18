Kuřecí je nové hovězí. Cena donutila americké fast foody ke změně nabídky

Americké fast foody mění nabídku a sázejí na smažené kuřecí maso. Může za to vysoká cena hovězího, která k tomuto kroku přiměla i podniky specializující se na hamburgery. Kuřecí sendviče, tacos nebo nugety se tak stávají novým symbolem rychlého občerstvení v USA.
Kuřecí maso je novým hitem fastfoodů. A to nejen těch, které se na smažené drůbeží kousky specializovaly odjakživa, ale i těch, které dosud sázely na hovězí, píše The Wall Street Journal.

Řetězec Taco Bell například připravuje celé menu postavené na křupavých kuřecích tacos, burritos a nugetech. Americké pobočky McDonald’s v květnu uvedly na trh vlastní kuřecí prsíčka poté, co vrátily do nabídky Snack Wraps. Novinky plánuje i řetězec Wendy’s.

Drůbeží maso bylo vždy cenově výhodnější než hovězí, v poslední době se ale rozdíly výrazně prohloubily. Statistiky ukazují, že v červenci bylo mleté hovězí maso o 11,5 procenta dražší než minulý rok, zatímco kuřecí zdražilo pouze o 3,3 procenta.

První fast food Five Guys v Česku se opět odkládá. Otevřít chtěl v létě

„Drůbeži dávám přednost kvůli zdraví a teď i kvůli ceně. Ceny hovězího masa se úplně vymkly,“ říká Američan Dillon Weaver. Tento třiatřicetiletý obyvatel Phoenixu si dal za cíl ochutnat všechny kuřecí sendviče v okolí. Každému z nich pak udělil bodové hodnocení a sestavuje žebříček těch nejlepších. Mezi jeho favority zatím patří Popeyes a Chick-fil-A.

Ne každý je pro

To, že je kuře pro restaurace výhodnější, dokládají i data společnosti Technomic. Podle ní v loňském roce vzrostly tržby řetězců specializujících se na kuřecí maso o 8,9 procenta, na rozdíl od hamburgerových podniků, jejichž tržby se zvýšily pouze o 1,4 procenta.

Texas Roadhouse, Portillo’s, Shake Shack a další rychlá občerstvení, která nabízejí převážně hovězí maso, uvedly, že vzhledem k rostoucím cenám letos očekávají nižší zisky.

Neznamená to ale, že by lidé na skot úplně zanevřeli. Například senior z Los Angeles Phillip Signey fanouškem smaženého kuřete není. „V jakémkoli fast foodu si vždycky objednám jen jednoduchý cheeseburger,“ řekl.

Popeyes vyráží až ke dveřím zákazníků. Louisianské kuře bude k mání přes Foodoru

Drůbež je přesto dlouhodobě nejoblíbenějším masem Američanů a ve spotřebě na obyvatele předstihla v USA hovězí už v roce 1993. Totéž platí i pro restaurace. Podle Technomicu zařadilo kuřecí maso do svého jídelního lístku 93 procent restaurací, zatímco hovězí nabízí 90 procent.

Kuřecí éra

Z kuřete se podle WSJ stává výhodný byznys. Soukromá investiční společnost Roark Capital koupila na začátku letošního roku řetězec Dave’s Hot Chicken za miliardu dolarů a prodej za 1,5 miliardy dolarů zvažuje i síť podniků Bojangles.

McDonald’s založil divizi zaměřenou výhradně na kuřecí maso a Taco Bell plánuje do roku 2030 dosáhnout ročního obratu pět miliard dolarů jen z prodeje drůbeže. Ve Wendy’s zase strávili poslední měsíce testováním nových kuřecích kousků a šesti omáček. Společnost to považuje za výchozí bod pro budoucí produkty.

Fastfoodová kuřecí horečka hraje do karet i masokombinátům. Největší zpracovatel kuřecího ve Spojených Státech Tyson Foods oznámil, že jeho provozní zisk vzrostl o téměř 70 procent na 980 milionů dolarů. To je nejlepší výsledek za téměř deset let.

Ukázali podmínky chovu kuřat. Ochránci zvířat se musí omluvit Albertu, řekl soud

„Myslím, že jsme ještě nedosáhli vrcholu,“ řekl generální ředitel Donnie King. Zájem restaurací pomohl podle něj s dlouholetým úsilím o oživení obchodu s kuřecím masem. „Proto teď můžeme vytvářet nové produkty, jako jsou masové nugety se sýrem pro obchodní řetězce.“

To, že zájem restaurací roste, potvrzuje i společnost Pilgrim’s Pride, která v USA dodává řetězcům přibližně pětinu kuřecího masa. „Navzdory poklesu lidí, kteří chodí jíst ven, restaurace nadále přidávají drůbež do svých jídelních lístků,“ uvedla společnost, jež nedávno oznámila šestnáctiprocentní nárůst čtvrtletního provozního zisku.

I konkurenční společnost Wayne-Sanderson Farms rozšiřuje zpracovatelské linky ve svých závodech. „Kuře teď prostě převládá,“ uzavřel její generální ředitel Kevin McDaniel podle WSJ.

