Kuře krmené vážnou hudbou. Restaurace v Šanghaji nabízí pochoutku za tisíce

Šanghajská restaurace Cung-chuej, která se nachází v jednom z luxusních nákupních center, si účtuje 480 jüanů (přes 1 500 korun) za pouhou půlku kuřete. To podle chovatelů poslouchalo klasickou hudbu...

Nadnárodní řetězce se podle předsedy představenstva skupiny COOP Pavla Březiny snaží expandovat do stále menších obcí, přitom jejich větší koncentrace už dávno neznamená nižší ceny, zaznělo v úterý...

Společnost The Ordinary, která se zabývá kosmetikou a péčí o pleť, začala v New Yorku prodávat pod vlastní značkou vejce. Děje se tak právě v okamžiku, kdy je tohoto produktu v americkém maloobchodě...

V posledních týdnech se objevilo několik zpráv o případech, kdy cestující do USA úřady vyslýchaly, zadržely nebo jim byl odepřen vstup do země. Tyto události souvisejí především se stále přísnějším...

Brněnský prodejce elektroniky Okay je v úpadku. Krajský soud v Brně o tom rozhodl na základě návrhu, který na sebe podala sama firma, vyplývá z dokumentu v insolvenčním rejstříku. Věřitelé mají nyní...

Obec Kamenice ležící jihovýchodně od Prahy je známá nejen přírodou a rozlehlými lesy, které jsou pro tuto oblast typické. V nížině tam stojí už více než 200 let průmyslový závod. Ve dvacátých letech...

Až 240 sudů za hodinu. Pivovar Svijany si k rekordnímu roku nadělil novou linku

Nejvíce piva ve své přes čtyři sta let trvající historii vyrobil rodinný Pivovar Svijany. Celkem tu vloni uvařili a prodali téměř 728 tisíc hektolitrů piva. To stále častěji míří do menších,...