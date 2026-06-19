Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

New York zvažuje zákaz koňských spřežení. Smrtelná nehoda rozvířila debatu

Autor:
  14:34
Tragédie, při které před několika dny v ulicích New Yorku zahynul mladý muž, opět rozproudila debatu o bezpečnosti koňských povozů a jejich budoucnosti ve městě. Tato tradice v Central Parku sahá až do 19. století, její odpůrci však tvrdí, že nehod způsobených povozy stále přibývá. Středeční incident byl již osmou událostí související s koňmi v Central Parku nebo jeho okolí za posledních třináct měsíců.

Tragická nehoda turistického kočáru v newyorském Central Parku si ve středu vyžádala život osmnáctiletého turisty z Indie. Kůň se podle úřadů splašil, kočár narazil do dalšího spřežení a převrátil se. Podle policie jel mladík v kočáru se třemi dalšími lidmi. Kočí podle policistů odstoupil od kočáru, aby cestující vyfotil.

Nehoda turistického kočáru v newyorském Central Parku si vyžádala život osmnáctiletého turisty z Indie. (17. června 2026)
Koně a povozy čekají na své zákazníky v blízkosti Central Parku v New Yorku. (23. října 2013)
Nehoda dostavníku v newyorském Central Parku, která si vyžádala život jednoho člověka. (17. června 2026)
Povozy jsou součástí dopravního systému na Manhattanu. (17. června 2026)
4 fotografie

„Kočí by nikdy neměl opouštět kočár kvůli pořizování fotografií. Podporujeme důkladné vyšetření,“ cituje britský portál BBC slova Alexandera Kempa, viceprezidenta odborové organizace Transport Workers Union Local 100.

Do USA přijelo nejméně turistů za posledních dvacet let. Země už přišla o miliardy

Odbory nyní vyzývají ke kvalitnějšímu školení kočích, přísnějším zkouškám a dalším pravidlům pro zařazování nových koní do provozu. Podle odborové organizace byl kůň v Central Parku šest týdnů.

Úřady zatím neuvedly, co koně vyplašilo. Podle policistů vyšetřování stále pokračuje. Další tři lidé podle zahraničních médií ošetření nepotřebovali.

Správci parku volají po zákazu

„Právě této tragédie jsme se obávali, když jsme loni poprvé vyzvali k zákazu koňských povozů v Central Parku kvůli rizikům, která představují pro veřejnou bezpečnost a zdraví,“ uvedla v prohlášení nezisková organizace Central Park Conservancy, která se stará o správu, údržbu a rozvoj Central Parku.

OBRAZEM: Zbytečné a kruté atrakce se zvířaty na dovolené nepodporujte

„Mladý muž si přijel užít náš park a přišel o život. Takovou daň za provoz zastaralého odvětví uprostřed jednoho z nejnavštěvovanějších veřejných prostorů v Americe nelze přijmout,“ zmínila.

Organizace zároveň znovu vyzvala představitele New Yorku k přijetí takzvaného Ryderova zákona, který by kočáry zakázal. „Každý den, kdy jsou koňské povozy v parku, je dnem, kdy je ohrožena bezpečnost Newyorčanů i návštěvníků města,“ doplnila organizace.

Další incident během krátké doby

Podle organizace Central Park Conservancy byl středeční incident již osmou událostí související s koňmi v Central Parku nebo jeho okolí za posledních třináct měsíců. Nehoda se stala týden poté, co v Central Parku uhynul kůň jménem Deniz. Podle předběžných výsledků pitvy pozřel jedovatou rostlinu.

Členka městské rady Shahana Hanifová prohlásila, že poslední incidenty jsou srdcervoucí připomínkou toho, že koňské povozy nejsou bezpečné ani pro koně, ani pro lidi.

Kočároví koně mají sedmihodinovou pracovní dobu, říká chovatelka

„Tyto incidenty nejsou ojedinělé. Musíme schválit Ryderův zákon, ukončit toto zastaralé odvětví a zajistit spravedlivý přechod pro zaměstnance. New York může a musí být lepší,“ uvedla na síti X.

Ryderův zákon dostal jméno po koni Ryderovi, který se v srpnu 2022 zhroutil v ulicích New Yorku a později musel být utracen. Původní návrh vznikl už v roce 2022. Nejnovější verzi Ryderova zákona předložil člen newyorské městské rady Christopher Marte 11. června letošního roku.

Fiakry zmizí ze Staroměstského náměstí, rozhodli radní. Zánik tradice, vadí opozici

Pokud by byl schválen, město by přestalo vydávat nové licence na provoz kočárů a během dvou let by byly jízdy koňskými povozy postupně ukončeny. Koně by podle Marteho našly domov v přirozenějším prostředí. Návrh zároveň počítá s pomocí kočím při přechodu do jiných profesí.

Odbory ale zákon odmítají. Podle nich by úplný zákaz připravil mnoho majitelů a kočích, z nich značná část jsou přistěhovalci, o práci. Nabízené programy rekvalifikace přitom nepovažují za dostatečnou kompenzaci. Místo zákazu proto prosazují přísnější bezpečnostní opatření a lepší péči o koně.

„Navrhujeme lepší výcvik a přísnější zkoušky. Noví uchazeči by museli prokázat skutečné schopnosti při zapřahání koní a znalost bezpečnostních pravidel provozu na ulicích – mnohem přísnější než dnes,“ cituje americký portál The Washington Post slova prezidenta odborového svazu Transport Workers Union of America Johna Samuelsena.

Tradice koňských povozů v Central Parku sahá do 19. století. Autoři parku Frederick Law Olmsted a Calvert Vaux jej navrhli v době, kdy byli koně vedle pěší chůze hlavním dopravním prostředkem.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Airbus na cestě z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach. Vzlétly i stíhačky Gripen

Letecký den Den ve vzduchu. JAS 39 Gripen. (26. dubna 2026)

Poplach ve čtvrtek způsobil Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou. Dopravní letoun nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel Jas...

New York zvažuje zákaz koňských spřežení. Smrtelná nehoda rozvířila debatu

Nehoda turistického kočáru v newyorském Central Parku si vyžádala život...

Tragédie, při které před několika dny v ulicích New Yorku zahynul mladý muž, opět rozproudila debatu o bezpečnosti koňských povozů a jejich budoucnosti ve městě. Tato tradice v Central Parku sahá až...

19. června 2026  14:34

Hormuzem proplulo nejvíce lodí od poloviny dubna, stále však panuje nejistota

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, tvrdí specializovaná platforma AXSMarine. Podle ní je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a íránské síly, a zhruba pětinásobek...

19. června 2026  12:37,  aktualizováno  13:28

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

19. června 2026  10:42

Peníze na bezpečný účet? Nesmysl. Expert odhaluje triky internetových podvodníků

Bezpečností expert Tomáš Mika v podcastu Industrial

Každý šestý Čech už přišel při online nákupech o peníze. Internetoví podvodníci dnes sází na spěch a důvěru. Jak fungují falešní bankéři, podvodné e-shopy nebo bazarové pasti, do kterých denně padají...

19. června 2026

Honička za dotacemi končí. Na renovace si nově půjčíte dva miliony bez úroků

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „Bezúročné úvěry na renovace: Začíná nová éra...

Od konce června se mění program Nová zelená úsporám. Vedle dotací nabídne bezúročné úvěry až dva miliony korun na renovace rodinných domů. V dalším dílu iDNES Lounge se experti shodli, že nová...

19. června 2026

Bez Ukrajinců by sklizeň nešla, říká šéf české bramborářské jedničky

Aleš Schneiberg, obchodní ředitel společnosti Bramko.

Desítky lidí na poli u středočeské Staré Lysé s ohnutými zády sbírají ředkvičky. Slunce paří, ale práci je potřeba udělat. Nyní jim počasí přeje, ale zaměstnanci družstva Bramko by byli v práci, i...

19. června 2026

E-shop Chilli Doctor končí, vaz mu srazila nepovedená investice

Premium
Lukáš Zahradník, spoluzakladatel společnosti Chilli Doctor (9. června 2026)

Známý e-shop s pálivými pochoutkami a kořením The Chilli Doctor končí, říká jeho zakladatel a jednatel Lukáš Zahradník. Na vině není úbytek klientů, ale nepovedená investice. Zahradník chce...

19. června 2026

Šéf Volkswagenu bojuje o důvěru investorů. Automobilku brzdí Čína i cla

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v...

Sílící konkurence z Číny, obchodní bariéry i slábnoucí poptávka dál zhoršují vyhlídky německých automobilek a ani Volkswagen není výjimkou. Generální ředitel koncernu proto čelí rostoucímu tlaku...

18. června 2026

Šok z Volkswagenu: po milionu aut zkrouhne výrobu o další statisíce vozidel

Původní tepelná elektrárna Volkswagenu v německém Wolfsburgu (Ilustrační snímek)

Situace automobilového koncernu Volkswagen je napjatá a náročná, řekl ve čtvrtek na výroční valné hromadě šéf firmy Oliver Blume. Dodal také, že se obecné podmínky v automobilovém odvětví letos znovu...

18. června 2026  19:04

Sjörapport, Äpplarö nebo radši Fjällbo? IKEA v aplikaci učí zákazníky vyslovovat

Katalog produktů IKEA v Jarfalle nedaleko Stockholmu. V roce 2020 výrobce...

Sjörapport, Äpplarö nebo Fjällbo nejsou jazykolamy, ale názvy produktů z IKEA, se kterými si zákazníci často nevědí rady. Nově si jejich správnou výslovnost mohou poslechnout přímo v aplikaci. Funkce...

18. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Festivaly už nejsou jen o hudbě. Češi utrácejí digitálně a podnikatelé bez terminálu přicházejí o tržby

KVIFF.TV Park je oblíbeným místem tisíců návštěvníků, kteří přijíždí na filmový...

Letní festivalová sezona se blíží a vedle hudebních hvězd či filmových projekcí se stále důležitějším tématem stávají peníze. Nový průzkum společnosti Visa ukazuje, že návštěvníci festivalů očekávají...

18. června 2026

Let není hlavní problém cestování, stresuje odbavení a kontroly, zjistil průzkum

Nastartované vozidlo bez řidiče komplikovalo v pondělí dopoledne dopravu směrem...

Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem více pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobií ze ztráty...

18. června 2026  16:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×