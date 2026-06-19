Tragická nehoda turistického kočáru v newyorském Central Parku si ve středu vyžádala život osmnáctiletého turisty z Indie. Kůň se podle úřadů splašil, kočár narazil do dalšího spřežení a převrátil se. Podle policie jel mladík v kočáru se třemi dalšími lidmi. Kočí podle policistů odstoupil od kočáru, aby cestující vyfotil.
„Kočí by nikdy neměl opouštět kočár kvůli pořizování fotografií. Podporujeme důkladné vyšetření,“ cituje britský portál BBC slova Alexandera Kempa, viceprezidenta odborové organizace Transport Workers Union Local 100.
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Odbory nyní vyzývají ke kvalitnějšímu školení kočích, přísnějším zkouškám a dalším pravidlům pro zařazování nových koní do provozu. Podle odborové organizace byl kůň v Central Parku šest týdnů.
Úřady zatím neuvedly, co koně vyplašilo. Podle policistů vyšetřování stále pokračuje. Další tři lidé podle zahraničních médií ošetření nepotřebovali.
Správci parku volají po zákazu
„Právě této tragédie jsme se obávali, když jsme loni poprvé vyzvali k zákazu koňských povozů v Central Parku kvůli rizikům, která představují pro veřejnou bezpečnost a zdraví,“ uvedla v prohlášení nezisková organizace Central Park Conservancy, která se stará o správu, údržbu a rozvoj Central Parku.
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„Mladý muž si přijel užít náš park a přišel o život. Takovou daň za provoz zastaralého odvětví uprostřed jednoho z nejnavštěvovanějších veřejných prostorů v Americe nelze přijmout,“ zmínila.
Organizace zároveň znovu vyzvala představitele New Yorku k přijetí takzvaného Ryderova zákona, který by kočáry zakázal. „Každý den, kdy jsou koňské povozy v parku, je dnem, kdy je ohrožena bezpečnost Newyorčanů i návštěvníků města,“ doplnila organizace.
Další incident během krátké doby
Podle organizace Central Park Conservancy byl středeční incident již osmou událostí související s koňmi v Central Parku nebo jeho okolí za posledních třináct měsíců. Nehoda se stala týden poté, co v Central Parku uhynul kůň jménem Deniz. Podle předběžných výsledků pitvy pozřel jedovatou rostlinu.
Členka městské rady Shahana Hanifová prohlásila, že poslední incidenty jsou srdcervoucí připomínkou toho, že koňské povozy nejsou bezpečné ani pro koně, ani pro lidi.
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„Tyto incidenty nejsou ojedinělé. Musíme schválit Ryderův zákon, ukončit toto zastaralé odvětví a zajistit spravedlivý přechod pro zaměstnance. New York může a musí být lepší,“ uvedla na síti X.
Ryderův zákon dostal jméno po koni Ryderovi, který se v srpnu 2022 zhroutil v ulicích New Yorku a později musel být utracen. Původní návrh vznikl už v roce 2022. Nejnovější verzi Ryderova zákona předložil člen newyorské městské rady Christopher Marte 11. června letošního roku.
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Pokud by byl schválen, město by přestalo vydávat nové licence na provoz kočárů a během dvou let by byly jízdy koňskými povozy postupně ukončeny. Koně by podle Marteho našly domov v přirozenějším prostředí. Návrh zároveň počítá s pomocí kočím při přechodu do jiných profesí.
Odbory ale zákon odmítají. Podle nich by úplný zákaz připravil mnoho majitelů a kočích, z nich značná část jsou přistěhovalci, o práci. Nabízené programy rekvalifikace přitom nepovažují za dostatečnou kompenzaci. Místo zákazu proto prosazují přísnější bezpečnostní opatření a lepší péči o koně.
„Navrhujeme lepší výcvik a přísnější zkoušky. Noví uchazeči by museli prokázat skutečné schopnosti při zapřahání koní a znalost bezpečnostních pravidel provozu na ulicích – mnohem přísnější než dnes,“ cituje americký portál The Washington Post slova prezidenta odborového svazu Transport Workers Union of America Johna Samuelsena.
Tradice koňských povozů v Central Parku sahá do 19. století. Autoři parku Frederick Law Olmsted a Calvert Vaux jej navrhli v době, kdy byli koně vedle pěší chůze hlavním dopravním prostředkem.