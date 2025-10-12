„Tento hamburger není jídlo, ale zážitek extrémního luxusu,“ říká Castro. Majitel steakhousu Aupa v Cabrera de Mar ležícím asi třicet kilometrů od Barcelony je autorem nejdražšího hamburgeru na světě. Jeho ingredience nejsou známé, na rozdíl od ceny 9 450 eur.
Hodnota surovin není zdaleka jediným faktorem ospravedlňujícím konečnou cenu. Hamburger si klade za cíl být prostě nedostupný. Finanční možnosti totiž v žádném případě ještě nezaručují možnost ochutnat ho. Skutečnou překážkou pro tento zážitek je především tajný výběr zákazníků na základě stejně neznámých kritérií, píše web Corriere Della Serra.
Hamburger, který svět neviděl
Pokud jde o složení, jediné známé podrobnosti se týkají několika surovin. Jsou to nejlepší druhy masa na světě, nejexkluzivnější sýry v Evropě a omáčky vyrobené na bázi vzácného destilátu. Jak ale vysvětluje tým steakhousu Aupa, hamburger má potěšit spíše ego než chuťové buňky. To vše s vědomím, že si člověk zasloužil jedinečnou příležitost, která je spíše luxusem určeným pro několik vyvolených, ale ne na základě jejich možností. „Zajímavé není to, co obsahuje, ale to, co představuje,“ vysvětluje kuchař.
Hodnota a prestiž, exkluzivita a nedostupnost, ale také marketing. Pokud jde o výběr hostů, kteří hamburger ochutnají, požadavky jsou v rozporu s logikou a rozumem. Aby bylo možné obdržet formální pozvánku, je nutné odpovědět na řadu velmi obecných otázek týkajících se povolání, ale také původu zákazníka, jeho motivace, ale také třeba oblíbené vůně. Pozvánka na ochutnávku bude platná od února 2026, což je první dostupný termín.
Zveřejnění této zprávy oprávněně vyvolalo mnoho otázek. Zaslouží si hamburger kromě ceny také tuto míru mysterióznosti? Bude kuchař, který má na Instagramu více než 1,5 milionu sledujících, myslet i na tento aspekt? Jak zabezpečil recenze na svůj pokrm?
Ti, kteří již hamburger ochutnali, se podle dohody o něm nesmí nijak vyjádřit. Každý „vyvolený“ je povinen podepsat formulář o zachování mlčenlivosti, který kromě zákazu gastronomického hodnocení zakazuje také fotografování jídla, aby se uchránila receptura i její tajemství. Nastává tedy skutečný paradox: nikdo nikdy nebude moci tento hamburger popsat, ale všichni jsou přesto povinni po něm toužit, uzavírá italský deník.