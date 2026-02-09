„Kubánský úřad pro civilní letectví oznámil všem společnostem, že dodávky leteckého paliva JetFuel přestanou v úterý 10. února v 00:00 (místního času),“ řekl agentuře AFP zdroj z jedné evropské letecké společnosti.
Podle agentury EFE není tato situace na ostrově zcela nová. Kuba měla obdobné problémy také v 90. letech, když přišla o svého nejvýznamnějšího politického a ekonomického spojence - Sovětský svaz.
Tehdy letecké společnosti změnily své letecké spoje tak, aby letadla doplňovala palivo v blízkých zemích, například v Mexiku či Dominikánské republice.
Kuba je pod silným ekonomickým tlakem poté, co přišla o dodávky ropy z Venezuely v souvislosti s americkým vojenským zásahem na začátku ledna. Při něm americké jednotky unesly mimo jiné venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
Humanitární pomoc z Mexika
Ropu zřejmě přestalo dodávat Kubě i Mexiko, které bylo loni druhým největším dodavatelem ropy. Mexiko se tak rozhodlo kvůli možnosti, že by na něj USA zavedly nová cla. V neděli vyslalo na Kubu přes 800 tun humanitární pomoci.
Dvě nákladní lodě vypluly směrem na Kubu v neděli a měly by tam dorazit za čtyři dny, oznámilo mexické ministerstvo zahraničí. Mexiko by mohlo vyslat dalších 1500 tun pomoci Kubě v příštích dnech.
Součástí vyslané pomoci jsou základní potraviny i zboží pro osobní hygienu, uvedlo mexické ministerstvo zahraničí. „Těmito akcemi mexická vláda podporuje principy humanity,“ uvedla mexická diplomacie, která připomněla, že Mexiko poskytlo svou pomoc i jiným státům, když to potřebovaly, například Chile, Texasu či městu Los Angeles, když čelilo požárům.
Vyslání humanitární pomoci oznámila tento týden mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Ta také dala najevo, že Mexiko zatím nevyšle na Kubu ropu.
Prezidentka uvedla, že o věci jedná se Spojenými státy, jejichž prezident Donald Trump nařídil zavést nová cla na země, které Kubě dodávají ropu. Sheinbaumová uvedla, že nechce, aby Mexiko čelilo další sankcím.
Venezuela a Mexiko byly pro Kubu v loňském roce dva největší dodavatelé ropy. Bez nových dodávek musely kubánské úřady zavést řadu opatření včetně rozsáhlých přerušení dodávek proudu.