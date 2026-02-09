Aerolinky mířící na Kubu čeká problém, ostrov zastaví dodávky paliva

  8:13
Kuba oznámila mezinárodním leteckým společnostem, že přestává na svých letištích poskytovat dodávky leteckého paliva pro civilní spoje. S odkazem na své zdroje to uvedly v noci na pondělí agentury EFE a AFP. Podle AFP přerušení dodávek začne o půlnoci z pondělí na úterý místního času a bude trvat jeden měsíc.

„Kubánský úřad pro civilní letectví oznámil všem společnostem, že dodávky leteckého paliva JetFuel přestanou v úterý 10. února v 00:00 (místního času),“ řekl agentuře AFP zdroj z jedné evropské letecké společnosti.

Podle agentury EFE není tato situace na ostrově zcela nová. Kuba měla obdobné problémy také v 90. letech, když přišla o svého nejvýznamnějšího politického a ekonomického spojence - Sovětský svaz.

Kuba oznámila ochotu jednat s USA. Měli by být opatrní, reagovala mluvčí Bílého domu

Tehdy letecké společnosti změnily své letecké spoje tak, aby letadla doplňovala palivo v blízkých zemích, například v Mexiku či Dominikánské republice.

Kuba je pod silným ekonomickým tlakem poté, co přišla o dodávky ropy z Venezuely v souvislosti s americkým vojenským zásahem na začátku ledna. Při něm americké jednotky unesly mimo jiné venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

Humanitární pomoc z Mexika

Ropu zřejmě přestalo dodávat Kubě i Mexiko, které bylo loni druhým největším dodavatelem ropy. Mexiko se tak rozhodlo kvůli možnosti, že by na něj USA zavedly nová cla. V neděli vyslalo na Kubu přes 800 tun humanitární pomoci.

Stovky ruských turistů uvázly na Kubě. Ta zavádí drastická úsporná opatření

Dvě nákladní lodě vypluly směrem na Kubu v neděli a měly by tam dorazit za čtyři dny, oznámilo mexické ministerstvo zahraničí. Mexiko by mohlo vyslat dalších 1500 tun pomoci Kubě v příštích dnech.

Součástí vyslané pomoci jsou základní potraviny i zboží pro osobní hygienu, uvedlo mexické ministerstvo zahraničí. „Těmito akcemi mexická vláda podporuje principy humanity,“ uvedla mexická diplomacie, která připomněla, že Mexiko poskytlo svou pomoc i jiným státům, když to potřebovaly, například Chile, Texasu či městu Los Angeles, když čelilo požárům.

Kubu stíhá jedna rána za druhou. Na ostrově naměřili nejnižší teplotu v historii

Vyslání humanitární pomoci oznámila tento týden mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Ta také dala najevo, že Mexiko zatím nevyšle na Kubu ropu.

Prezidentka uvedla, že o věci jedná se Spojenými státy, jejichž prezident Donald Trump nařídil zavést nová cla na země, které Kubě dodávají ropu. Sheinbaumová uvedla, že nechce, aby Mexiko čelilo další sankcím.

Kdy dojde ropa? děsí se Kuba po ztrátě Madura. Jistá není ani spása z Ruska

Venezuela a Mexiko byly pro Kubu v loňském roce dva největší dodavatelé ropy. Bez nových dodávek musely kubánské úřady zavést řadu opatření včetně rozsáhlých přerušení dodávek proudu.

Aerolinky mířící na Kubu čeká problém, ostrov zastaví dodávky paliva

9. února 2026  8:13

Supermozky budou odcházet, z Evropy se stane skanzen pro Číňany, varuje ekonom

Premium
Lukáš Kovanda

Zbude nám v roce 2026 v peněženkách víc peněz? Bude levnější elektřina? Jak se Čechů dotkne nové nařízení Evropské unie o poplatcích za balíčky z čínských e-shopů? A jak nám zboží prodraží nová...

8. února 2026

Přichází vepřové hody. Půlku prasete si můžete objednat i v supermarketu

Domácí jitrnice

Období masopustu, které letos skončí o Popeleční středě 18. února se vyznačuje karnevaly, zábavou, ale také zvýšenou konzumací tučného masa. Restaurace pořádají vepřové hody a i když zabijaček v...

8. února 2026

