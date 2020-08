Komunistická Kuba uvolní podnikání, donutila ji ekonomická krize

Tento krok by měl zvýšit počet osob samostatně výdělečně činných a malých a začínajících firem. Řekla to podle agentury Reuters v televizi kubánská ministryně práce Marta Elena Feitóová.

Kubánská vláda za poslední měsíc uvolnila řadu omezení pro soukromý sektor. Vrací se tak k mírným reformám, které jí mají pomoci řešit hospodářskou krizi, když její klíčový spojenec Venezuela je ve vážných problémech, zvyšují se sankce ze strany USA a bojuje s pandemií.

Pandemie podle ministryně ukázala, že seznam je příliš přísný. Upozornila zejména na neoprávněnou výrobu prostředků osobní ochrany pracovníky v soukromém sektoru.

Kubánští ekonomové a podporovatelé soukromého podnikání rozhodnutí vítají. Dodávají však, že bude hodně záležet na jeho realizaci. Kubánci stále musejí žádat o licenci k práci v soukromém sektoru, což úřadům poskytuje velkou možnost k rozhodnutí o tom, co povolí.

„To mě překvapilo! Je to dobrá zpráva a něco, o co žádáme roky,“ uvedl na twitteru kubánský podnikatel Camilo Condis. „Nyní zbývá zjistit, jak a kdy to budou realizovat.“

Kuba přerušovaně otevírá svoji centrálně plánovanou ekonomiku soukromému sektoru od 90. let minulého století. Na rozhodnutí vlády, jak rychle bude postupovat, mají vliv na jedné straně potřeba stimulovat slabý ekonomický růst a na druhé straně obavy z růstu nerovnosti příjmů a ze ztráty kontroly státu nad ekonomikou. V posledních letech země ustoupila od některých tržních reforem, protože převážily obavy.

Opatření přijatá za poslední měsíc zahrnují vůbec poprvé otevření velkoobchodních prodejen v hlavním městě soukromým stravovacím zařízením a povolení pro malé a střední podniky dovážet a vyvážet, i když prostřednictvím státních společností.