Obě země spolu sdílejí politickou vizi státem řízeného socialismu od roku 1999, kdy se mladý venezuelský prezidentský kandidát Hugo Chávez setkal na letišti v Havaně se stárnoucím vůdcem kubánské revoluce Fidelem Castrem.
Po léta se vzájemné vazby Venezuely a Kuby pouze prohlubovaly. Venezuelská ropa proudila na komunistický ostrov „svobody“ výměnou za kubánské lékaře a zdravotníky, kteří cestovali opačným směrem. Po smrti obou mužů se Nicolás Maduro vyškolený a instruovaný na Kubě stal Chávezovým vybraným nástupcem. Částečně i proto, že představoval kontinuitu kubánské revoluce stejně jako té venezuelské, píše portál BBC.
Madurova vláda dodávala Kubě v posledních třech měsících v průměru 35 000 barelů ropy denně, což představuje asi čtvrtinu celkové poptávky, říká Jorge Pinon, kubánský energetický expert z Energetického institutu Texaské univerzity v Austinu. „Otázka, na kterou nemáme odpověď a která je zásadní, zní: Povolí nyní USA Venezuele, aby pokračovala v dodávkách ropy na Kubu?“ dodává.
Jediný zbylý spojenec
Ricardo Torres, kubánský ekonom z American University ve Washingtonu, uvedl pro portál CBC, že výpadky dodávek ropy jsou značné, a to i přesto, že Venezuela stále dodává určité množství produktu. Podle něj by země mohla brzy přijít i o tyto dodávky, což by podle něj znamenalo katastrofu.
Pinon poznamenává, že Kuba nyní nemá peníze na nákup ropy na mezinárodním trhu. Jediným spojencem, který jí v oblasti ropy podle něj zbývá, je Rusko. Pinon rovněž poznamenal, že tato země dodává Kubě asi dva miliony barelů ročně. Rusko má schopnost tuto mezeru zaplnit. „Má však politickou vůli nebo politický zájem tak učinit? To nevím,“ řekl.
|
Jsem zajatec, slušný člověk, prezident. Maduro mluvil víc, než soud chtěl slyšet
Kuba by se podle něj měla otevřít soukromým investorům a omezit veřejný sektor, což by zase mohlo přimět Čínu, aby zasáhla a pomohla. „Má nyní Kuba nějakou alternativu? Myslím, že ne,“ řekl.
Taktika Trumpovy administrativy zabavovat sankcionované venezuelské ropné tankery již začala zhoršovat krizi v oblasti paliv a elektřiny na Kubě a má potenciál situaci velmi rychle ještě zhoršit.
Nejistá budoucnost
Budoucnost Kuby bez Madura u kormidla vypadá stále složitěji. Ostrov se už dříve nacházel v nejhorší ekonomické krizi od dob studené války.
Po celé měsíce docházelo k opakovaným výpadkům elektřiny. Důsledky pro běžné Kubánce byl extrémně bolestné: týdny bez spolehlivé dodávky elektřiny, hnijící potraviny v ledničkách, nefunkční ventilátory a klimatizace, roje komárů v horku a hnijící neodvezený odpad.
|
Trump zasáhl ve Venezuele, protože Maduro posměšně tancoval, tvrdí média
Ostrov v posledních týdnech zažil rozsáhlou epidemii nemocí přenášených komáry, obrovské množství lidí bylo postiženo horečkou dengue. Kubánský zdravotnický systém, kdysi klenot revoluce, se s tím vyrovnává jen obtížně. Není to hezký obrázek, přesto je to každodenní realita pro většinu Kubánců, uzavírá britský portál.