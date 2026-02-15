Kuba kvůli krizi odkládá festival doutníků, paradoxně to uškodí i zdravotnictví

Autor: ,
  21:29
Plánovaný festival doutníků se kvůli nedostatku financí a tlaku USA odsouvá na neurčito. Země tak přijde o miliony dolarů pro své zdravotnictví, které loni vynesly aukce luxusního tabáku. Kvůli výpadkům dodávek ropy z Venezuely a americkým sankcím navíc na ostrově kolabuje doprava a zahraniční aerolinky už omezují své lety.
Kubánské doutníky jsou fenomén. A nejspíš proto, aby jím zůstaly, jich z Kuby...

Kubánské doutníky jsou fenomén. A nejspíš proto, aby jím zůstaly, jich z Kuby nesmíte vyvážet víc než padesát kusů na osobu. | foto: Profimedia.cz

Kubánská metropole se topí v odpadcích. (26. ledna 2026)
Kuba pod americkou ropnou blokádou trpí nedostatkem jídla, elektřiny, ale i...
Kuba pod americkou ropnou blokádou trpí nedostatkem jídla, elektřiny, ale i...
Maria Sierrová má velkou praxi. V legendární kubánské fabrice El Laguito balila...
57 fotografií

Festival doutníků každoročně přináší zemi miliony dolarů z aukcí. Výnosy pak směřují do kubánského zdravotnictví. Loni se podle dostupných údajů podařilo vybrat přibližně 19,5 milionu dolarů (398,6 milionu korun).

Doutníky jsou nejznámějším vývozním artiklem Kuby. Prodej doutníků do zahraničí přináší oslabené ekonomice důležité příjmy. Hlavním odbytištěm pro tyto luxusní tabákové výrobky je Evropa.

Nefunguje skoro nic, začíná chybět jídlo. Jak Kubu potápí americká ropná blokáda

Havana přišla na začátku roku o dodávky ropy od svého hlavního spojence, Venezuely. Stalo se tak poté, co byl za pomoci USA svržen dlouholetý venezuelský prezident Nicolás Maduro. Americký prezident Donald Trump také podepsal exekutivní příkaz, který umožňuje USA uvalit cla na státy prodávající Kubě ropu.

Mezinárodní letecké společnosti včetně kanadské Air Canada pozastavily lety na Kubu kvůli nedostatku paliva a některé vlády varovaly své občany, že by tam mohli zůstat uvězněni kvůli zhoršující se situaci.

Kubánská ekonomika ve volném pádu. Obyvatelé Havany hovoří o apokalypse

Energetická krize rovněž způsobila výpadky dodávek elektřiny, omezení veřejné dopravy a může mít širší dopady na zdravotnické a další základní služby, což zvyšuje nejistotu jak pro obyvatele ostrova, tak pro návštěvníky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

Kuba kvůli krizi odkládá festival doutníků, paradoxně to uškodí i zdravotnictví

Kubánské doutníky jsou fenomén. A nejspíš proto, aby jím zůstaly, jich z Kuby...

Plánovaný festival doutníků se kvůli nedostatku financí a tlaku USA odsouvá na neurčito. Země tak přijde o miliony dolarů pro své zdravotnictví, které loni vynesly aukce luxusního tabáku. Kvůli...

15. února 2026  21:29

Budoucí výdělky dětí v chudších zemích ohrožuje slabé školství i jejich zdraví

Nigerijské maminky čekají na očkování svých dětí.

Zhoršující se kvalita zdravotní péče a vzdělání v řadě rozvojových států dětem dramaticky ohrožuje budoucí možné příjmy. Světová banka varuje, že při lepším rozvoji lidského kapitálu by mohly během...

15. února 2026

Neprodáváme lístky, ale zážitky. Hotelový řetězec nabízí superdovolené na moři

Superjachta Amangati (9. února 2026)

Značka luxusních hotelových rezortů Aman vstoupila do sektoru ultraluxusních plaveb s projektem Aman at Sea a v lednu zahájila prodej. Ceny na pět nocí začínaly na 38 500 dolarech (790 000 Kč), což...

15. února 2026

Proč ještě nejste těhotná? Snahy Číny o zvýšení porodnosti selhávají

Čínský billboard podporující politiku jednoho dítěte (3. července 2012)

Porodnost v Číně klesla na rekordní minimum. Stav vyvolává obavy o demografickou budoucnost země, vyloučena nejsou ani represivnější opatření. Vývoj porodnosti se může pro Peking stát existenčním...

15. února 2026

Rusko postrádá miliony pracovníků. Místo Střední Asie spoléhá na dělníky z Indie

Dělníci z Indie v textilní továrně v ruském městě Balašicha. (20. ledna 2026)

Rusko akutně postrádá nejméně 2,3 milionu pracovníků a válečná ekonomika tak bez migrantů skřípe. Zatímco dřívější proud pracovní síly ze Střední Asie slábne, Moskva zvyšuje kvóty pro vízové dělníky...

15. února 2026

Washingtonská inspirace Kalifornií. Letitý daňový model státu může padnout

Budova Kapitolu v hlavním městě státu Washington Olympii. (13. července 2019)

V americkém státě Washington se po dlouhých letech blíží zavedení daně z příjmu pro nejbohatší. Jednotlivci a manželské páry s ročním příjmem převyšujícím hranici 1 milionu amerických dolarů (asi 21...

15. února 2026

Nealkoholická vína dobývají svět, tradiční vinaři ale stále hledají cestu i chuť

ilustrační snímek

Ještě nedávno budila posměch, dnes přitahují investice i nové zákazníky. Nealkoholická vína se z okrajové kuriozity mění v rychle rostoucí segment nápojového trhu. Změna životního stylu a klesající...

15. února 2026  10:20

„Malajsijský Banksy“ žaluje aerolinky. Jeho dílo opakovaně využívají nelegálně

Nástěnná malba od litevského umělce Ernesta Zacharevice ve městě George Town v...

Streetartový umělec Ernest Zacharevic podal žalobu proti společnosti AirAsia a její mateřské firmě Capital A Berhad za neoprávněné použití jeho slavného díla. Litevský rodák tvrdí, že jeho umění...

15. února 2026

Děti nevědí, co je sleva 50 %, či akce 2 plus 1. Školy neučí praktické věci, říká expertka

Premium
Lucie Ellingerová

Učitelům pomáhá s finančním vzděláváním žáků. Digitální platforma Skoala je srozumitelná a zábavná. „Máme v programu už 7 240 učitelů z 2 600 základních a středních škol,“ podotýká Lucie Ellingerová...

15. února 2026

Na čem ušetříme, ptají se chudší domácnosti. Trápí je ceny jídla i bydlení

ilustrační snímek

Rozpočty nízkopříjmových domácnosti, které nemají ani 25 tisíc korun měsíčně, napíná růst energií, potravin a nákladů na bydlení. A i když by se letos měla situace zlepšit, velká část z nich hledá,...

15. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

AI mění způsob práce. Nejvíc pomáhá s texty a rutinními úkoly, vyplývá z analýzy

ilustrační snímek

Umělá inteligence je v Česku již pevnou součástí každodenní práce. Uživatelé ji nejčastěji zapojují do psaní textů, plánování a vyhledávání informací, zatímco kreativní experimenty zůstávají spíše na...

14. února 2026

Olympijská vesnice se promění na koleje pro studenty. Snad na bydlení budou mít

Olympijská vesnice je schopna ubytovat během zimních olympijských her přibližně...

Nová olympijská vesnice pro sportovce v Miláně byla navržena tak, aby po skončení her pomohla vyřešit konkrétní potřebu: nedostatek studentského bydlení ve městě. Projekt představuje významný krok...

14. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.