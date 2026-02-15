Kuba kvůli krizi odkládá festival doutníků, paradoxně to uškodí i zdravotnictví

Festival doutníků každoročně přináší zemi miliony dolarů z aukcí. Výnosy pak směřují do kubánského zdravotnictví. Loni se podle dostupných údajů podařilo vybrat přibližně 19,5 milionu dolarů (398,6 milionu korun).
Doutníky jsou nejznámějším vývozním artiklem Kuby. Prodej doutníků do zahraničí přináší oslabené ekonomice důležité příjmy. Hlavním odbytištěm pro tyto luxusní tabákové výrobky je Evropa.
Nefunguje skoro nic, začíná chybět jídlo. Jak Kubu potápí americká ropná blokáda
Havana přišla na začátku roku o dodávky ropy od svého hlavního spojence, Venezuely. Stalo se tak poté, co byl za pomoci USA svržen dlouholetý venezuelský prezident Nicolás Maduro. Americký prezident Donald Trump také podepsal exekutivní příkaz, který umožňuje USA uvalit cla na státy prodávající Kubě ropu.
Mezinárodní letecké společnosti včetně kanadské Air Canada pozastavily lety na Kubu kvůli nedostatku paliva a některé vlády varovaly své občany, že by tam mohli zůstat uvězněni kvůli zhoršující se situaci.
Kubánská ekonomika ve volném pádu. Obyvatelé Havany hovoří o apokalypse
Energetická krize rovněž způsobila výpadky dodávek elektřiny, omezení veřejné dopravy a může mít širší dopady na zdravotnické a další základní služby, což zvyšuje nejistotu jak pro obyvatele ostrova, tak pro návštěvníky.