Poslední stránka ještě nevzplála, komunistické noviny na Kubě se ale ztenčí

Podobné opatření přijal dřívější kubánský vůdce Fidel Castro na počátku ekonomického propadu v devadesátých letech - tehdy to byla předzvěst dalších vládou nařízených hospodářských omezení.

„Na Kubě je pořád něčeho nedostek. Říkejte tomu socialismus v praxi. Komunistická strana problémy opět svede na americké embrago. Kdyby z ostrova uplavaly ryby na Floridu, můžou za to Američané. Je to stále ta samá písnička,“ řekl iDNES.cz Silvio Canto z Brookhaven College v Texasu. Rodina autora knihy Cubanos in Wisconsin před Castrovým režimem uprchla v roce 1964.

Již ne deník

List Granma Oficiální deník Komunistické strany Kuby vznikl v roce 1965 sloučením novin Revolución a Hoy

Je pojmenován po někdejší jachtě Granma, která dovezla revolucionáře na Kubu. Název znamená slangově "babička".

Po svém odchodu do invalidního důchodu do něj pravidelný sloupek psal i někdejší vůdce revoluce Fidel Castro.

Sám list Granma vyjde příští středu a pátek jen na osmi místo obvyklých šestnácti stranách. Také týdeníky Granma Internacional, Trabajadores a Orbe y Opciones se budou muset napříště spokojit jen s polovinou rozsahu. Deník vydávaný komunistickým svazem mládeže Juventud Rebelde v sobotu úplně přestane vycházet.

Podle vládního sdělení je opatření nezbytné kvůli „těžkostem s dostupností papíru“. Jak připomněla agentura AFP, podobné oznámení vydal list Granma již 24. srpna 1991, a i tehdy jej zdůvodnil nedostatkem papíru. O pět dní později vláda zavedla přísná omezení distribuce pohonných hmot a dalších prostředků primární potřeby a zmrazila investice.

Další krize

Karibská země v posledních letech dovážela novinový papír z Číny. Nyní prožívá socialistický ostrov v Karibiku další krizi. Havaně chybí likvidita a ekonomický sešup se projevuje i nedostatkem potravin, jako jsou například vejce, mouka a kuřecí maso.

Kuba navíc tvrdě doplácí na hospodářský propad spojenecké Venezuely. Caracas již dlouho dodává Havaně ropu za přednostní cenu a kubánská vláda ji pak přeprodává za cenu tržní. Nicméně kvůli hluboké hospodářské krizi ve Venezuele samotné jsou tyto dodávky v poslední době čím dál slabší. Kuba dostává ropu i z Alžírska, ale po rezignaci prezidenta Abdal Azíze Butefliky v tomto týdnu by se podmínky dodávek mohly změnit, uvedla agentura AFP.