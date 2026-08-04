První kolaps nastal v neděli krátce před jedenáctou hodinou večer místního času. Technici poté začali postupně obnovovat provoz elektráren a rozvoden. Podle agentury Reuters se jim podařilo dodávky částečně obnovit, síť však zůstávala nestabilní.
Kubánská státní energetická společnost UNE uvedla, že obnovu dodávek zkomplikovalo nepříznivé počasí, které narušilo přenosovou síť. V pondělí odpoledne se však elektrická soustava znovu zhroutila. „Výkyv v síti způsobil kolaps,“ uvedl pro Reuters novinář kubánské státní televize Lázaro Manuel Alonso.
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Kolaps elektrické sítě zastihl Kubu v době vysokých letních teplot. V Havaně proto někteří lidé nocovali venku, a to například na schodech tamní univerzity nebo před domy. Bez proudu totiž nefungovaly ventilátory ani klimatizace.
Problém i pro kubánské podniky
Výpadek elektřiny zasáhl také řadu kubánských firem. Potíže se objevily u dodávek vody, telekomunikačních služeb i dopravy. Do pondělního večera se energetikům podařilo zprovoznit čtyři jednotky v komplexu Energas Jaruco a obnovit několik rozvoden v okolí Havany. K běžnému provozu se však země stále nevrátila.
Nešlo přitom o ojedinělý případ. Během devíti červencových dnů se kubánská elektrická síť zhroutila třikrát. Nedělní a pondělní kolaps tak jen rozšířily sérii výpadků, které stále častěji komplikují život domácnostem, firmám i veřejným institucím.
Kuba se spoléhá na uhelné elektrárny
Hlavní problém v případě Kuby dlouhodobě představují zastaralé uhelné elektrárny, z nichž mnohé jsou v provozu už několik desetiletí. Kubě zároveň chybějí náhradní díly, peníze na údržbu i dostatek paliva.
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Energetická krize na Kubě souvisí také s dlouhodobými hospodářskými problémy země. Kuba se potýká s nedostatkem potravin, léků, pohonných hmot i peněz na dovoz.
Kubánská vláda část viny připisuje americkým sankcím, které podle ní omezují přístup k palivu, financování a technologiím. Washington naopak tvrdí, že současný stav je důsledkem neefektivního státního hospodářství a dlouhodobě zanedbaných investic, uzavírá Reuters.