USA embargo na ropu údajně zavedly ve snaze přimět tamní komunistickou vládu ke změně režimu.
„Došlo k úplnému odpojení energetické soustavy,“ oznámilo v úterý kubánské ministerstvo energetiky na sociální síti X. A dodalo, že byly aktivovány protokoly pro obnovení dodávek. Důvodem výpadku byla podle ministerstva porucha v bloku tepelné elektrárny.
Kuba zažila naposledy celostátní výpadek elektřiny minulý týden v pátek a předtím týž týden v pondělí. Letos postihlo tuto zemi podle serveru CiberCuba pět celostátních výpadků elektřiny.
Mnohahodinové výpadky elektřiny jsou na Kubě časté, postihují všechny regiony a často znamenají i přerušení dodávek vody. Někdy trvá kompletní obnovení dodávek i několik dnů.
Kubánská vláda z výpadků často viní Spojené státy a jejich dlouholeté sankce, které tvrdě dopadají na místní ekonomiku. První sankce USA vůči Havaně zavedly už v roce 1960 poté, co tam revoluce svrhla proamerického diktátora Fulgencia Batistu. Cílem Washingtonu bylo přivodit pád komunistické vlády, což se dosud nestalo.
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Výpadky elektřiny na Kubě jsou způsobené zastaralou a nedostatečně udržovanou energetickou infrastrukturou a nedostatkem paliva. Přes 80 procent elektřiny pochází ze spalování fosilních paliv, z velké části z ropy.
Tu dodávaly na Kubu v posledních letech zejména Venezuela a Mexiko. Letos v lednu ale Kuba o tyto své dva hlavní dodavatele ropy přišla poté, co americký prezident Donald Trump nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy a podepsal dekret, podle něhož hrozí cla všem, kdo by ropu Kubáncům dodávali.