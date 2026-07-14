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Kuba opět ve tmě. Ostrov čelí dalšímu blackoutu, třetímu za devět dní

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  22:34
Kubu postihl další celostátní výpadek elektřiny, třetí za devět dnů. (14....

Kubu postihl další celostátní výpadek elektřiny, třetí za devět dnů. (14. července 2026) | foto: Reuters

Kubu postihl další celostátní výpadek elektřiny, třetí za devět dnů. (14....
Kuba čelí dalšímu blackoutu, třetímu za devět dní. (14. července 2026)
Kubu postihl další celostátní výpadek elektřiny, třetí za devět dnů. (14....
Kuba čelí dalšímu blackoutu, třetímu za devět dní. (14. července 2026)
30 fotografií
Na Kubě v úterý opět vypadla elektřina, blackout postihl celý ostrov. Země čelí problémům s dodávkami dlouhodobě, letos ale situaci zásadně zhoršilo ropné embargo, které na Kubu uvalily Spojené státy. Jedná se o třetí přerušení na tomto desetimilionovém ostrově za devět dnů.

USA embargo na ropu údajně zavedly ve snaze přimět tamní komunistickou vládu ke změně režimu.

„Došlo k úplnému odpojení energetické soustavy,“ oznámilo v úterý kubánské ministerstvo energetiky na sociální síti X. A dodalo, že byly aktivovány protokoly pro obnovení dodávek. Důvodem výpadku byla podle ministerstva porucha v bloku tepelné elektrárny.

Kuba zažila naposledy celostátní výpadek elektřiny minulý týden v pátek a předtím týž týden v pondělí. Letos postihlo tuto zemi podle serveru CiberCuba pět celostátních výpadků elektřiny.

Kubu postihl další celostátní výpadek elektřiny, třetí za devět dnů. (14. července 2026)
Kubu postihl další celostátní výpadek elektřiny, třetí za devět dnů. (14. července 2026)
Kuba čelí dalšímu blackoutu, třetímu za devět dní. (14. července 2026)
Kubu postihl další celostátní výpadek elektřiny, třetí za devět dnů. (14. července 2026)
30 fotografií

Mnohahodinové výpadky elektřiny jsou na Kubě časté, postihují všechny regiony a často znamenají i přerušení dodávek vody. Někdy trvá kompletní obnovení dodávek i několik dnů.

Kubánská vláda z výpadků často viní Spojené státy a jejich dlouholeté sankce, které tvrdě dopadají na místní ekonomiku. První sankce USA vůči Havaně zavedly už v roce 1960 poté, co tam revoluce svrhla proamerického diktátora Fulgencia Batistu. Cílem Washingtonu bylo přivodit pád komunistické vlády, což se dosud nestalo.

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Výpadky elektřiny na Kubě jsou způsobené zastaralou a nedostatečně udržovanou energetickou infrastrukturou a nedostatkem paliva. Přes 80 procent elektřiny pochází ze spalování fosilních paliv, z velké části z ropy.

Tu dodávaly na Kubu v posledních letech zejména Venezuela a Mexiko. Letos v lednu ale Kuba o tyto své dva hlavní dodavatele ropy přišla poté, co americký prezident Donald Trump nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy a podepsal dekret, podle něhož hrozí cla všem, kdo by ropu Kubáncům dodávali.

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