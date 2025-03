Těžaři kryptoměn mění mapu Afriky. Levná elektřina za to stojí, říkají

„Poslouchejte ten zvuk peněz,“ říká pro BBC Philip Walton s odkazem na dunění řeky Zambezi. Miliony litrů vody se zde každou vteřinou valí přes skály a těžař bitcoinů se toho rozhodl využít. K dispozici tu má lodní kontejner o 120 počítačích, které mají jediný úkol. Těžit kryptoměny.

Walton stojí za společností Gridless, která se dlouhodobě zaměřuje právě na těžbu kryptoměn. V zambijském případě se rozhodl propojit těžební jednotky s místní malou vodní elektrárnou Zengamina, která vyrábí velké množství levné a čisté elektřiny. „Levnější elektřina za to prostě stojí. Proto jsme se rozhodli zaměřit i na tak odlehlou oblast,“ vysvětluje těžař.

Těžaři našli pro elektrárnu nové využití

Místní vodní elektrárna Zengamina vznikla na počátku milénia hlavně díky společné britsko-zambijské iniciativě. Původně se počítalo s tím, že bude generovat levnou elektřinu hlavně pro místní nemocnici. Dnes zajišťuje výrobu elektrické energie pro asi 15 tisíc lidí. Dlouhou dobu se ale potýkala s tím, že více než polovinu vyrobené elektřiny nikdo nevyužíval.

To se s příchodem společnosti Gridless změnilo a vydělal na tom i provozovatel elektrárny, kterému Philip Walton jakožto CEO těžařské firmy nabídl podíl na výnosech. „Těžba kryptoměn nám dnes zajišťuje asi 30 procent našich celkových příjmů a pomáhá držet nízké ceny elektřiny. Dlouhou dobu jsme potřebovali významného odběratele elektřiny a partnerství se společností Gridless přineslo zásadní zlom,“ říká pro BBC současný správce elektrárny Daniel Rea.

Přitom pro mnoho Zambijců je elektřina čerstvou novinkou. Těžba kryptoměn je pro místní zároveň často to nejzvláštnější, co kdy viděli. Ještě před pár lety tu totiž neměli ani asfalt. „Dřív to tu byla divočina. Bez ledničky, televize i signálu. Teď tu máme elektřinu i internet,“ říká nadšená místní Lucy Machayi.

Ambice do budoucna jsou značné

Společnost Gridless se ale s těžbou kryptoměn v této oblasti bude muset brzy rozloučit. Elektrárna totiž získala nového investora, který má do budoucna jiné plány. Chce zajistit přívod elektrické energie i do dalších vesnic a ve hře je také napojení na celostátní zambijskou síť. Novinkou proto nejspíš také bude, že přebytečnou energii, kterou doposud spotřebovávali těžaři, bude prodávat zambijskému státu.

Těžaři to ale podle BBC berou sportovně. „Splnili jsme naše cíle. Měli jsme několik úspěšných let a odcházíme se ziskem. Podpořili jsme i rozvoj místní komunity,“ doplňuje Philip Walton. Dodává, že mu stále zůstane dalších šest podobných projektů ve třech jiných afrických státech.

Ambice tohoto podniku do budoucna jsou navíc obrovské. Firma chce vystavět vlastní vodní elektrárny a těžit bitcoin přímo u zdroje. I nyní počítá s tím, že bude přenášet vyprodukovanou elektřinu do míst, kde ještě nyní není, uzavírá BBC.