Kryptoměny jsou hazard maskovaný za investici, varuje italský ekonom a radní ECB

Loňský rok znamenal pro odvětví kryptoměn zvrat. Investoři přešli od strachu z toho, že jim uteče silný růst, ke strachu z toho, že se jim nepodaří kryptoměn se včas zbavit. Myslí si to člen Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB) Fabio Panetta, který svůj pohled na kryptoměny publikoval formou článku na svém blogu.

„TerraUSD – stablecoin, který byl stabilní pouze podle názvu – byl mezi prvními, kdo padl v řetězci kolapsů, jež přivedly ke krachu několik úvěrových platforem, hedgeový fond, přední kryptoměnovou burzu a naposledy i velkou firmu na těžbu kryptoměn obchodovanou ve Spojených státech. V příštích měsících se na tento seznam pravděpodobně přidají další kryptoměnové společnosti,“ napsal Panetta.

Potíže se začaly objevovat v rychlém sledu. Ukázal se tak velký podíl vypůjčených peněz, které hráči na kryptoměnovém trhu využívají, jejich propojenost napříč kryptoměnovým ekosystémem a také jejich nedostatečné struktury řízení. Přesto je pozoruhodné, že krize na kryptoměnovém trhu zanechala finanční systém do značné míry bez úhony. Mnozí se proto domnívají, že je lepší nechat kryptoměny shořet, než je regulovat a riskovat, že tím budou uznány za legitimní, píše Panetta. A dodává, že k tomu má dvě zásadní výhrady.

Nezajištěné kryptoměny jsou bezcenné

„Zaprvé, navzdory jejich zásadním nedostatkům není jisté, že se kryptoaktiva nakonec zhroutí sama. Vezměme si například nezajištěná kryptoaktiva. Neplní žádnou společensky ani ekonomicky užitečnou funkci: zřídkakdy se používají k platbám a nefinancují spotřebu ani investice. Jako forma investice postrádají nezajištěná kryptoaktiva i jakoukoli vnitřní hodnotu,“ poznamenal Panetta.

Upozorňuje, že kryptoměny jsou spekulativní aktiva, která investoři nakupují s jediným cílem - prodat je dál za vyšší cenu. Ve skutečnosti jsou hazardem maskovaným za investiční aktivum.

„Ale právě z tohoto důvodu nemůžeme očekávat, že zmizí. Lidé odjakživa hazardovali mnoha různými způsoby. A v digitální éře budou nezajištěné kryptoměny pravděpodobně i nadále prostředkem hazardu,“ domnívá se člen Výkonné rady ECB.

„Za druhé, náklady neregulovaného sektoru kryptoměn pro společnost jsou příliš vysoké na to, aby je bylo možné ignorovat. Krach na kryptoměnovém trhu zaskočil miliony investorů. Ti neinformovaní zůstali se značnými ztrátami. Zmar se netýká pouze kryptoměn,“ dodal.

Neregulovaná kryptoaktiva lze navíc využít k daňovým únikům, praní špinavých peněz, financování terorismu a k obcházení sankcí. Mají také vysoké náklady na ochranu životního prostředí, vypočítává problémy s kryptoměnami Panetta. „Proto si nemůžeme dovolit nechat kryptoměny neregulované. Musíme vybudovat ochranná zábradlí, která budou řešit nedostatky v regulaci i v arbitráže a čelit významným společenským nákladům kryptoměn,“ píše autor blogu.

Nutná regulace

Důležitým krokem je nařízení EU o trzích s kryptoaktivy. Podle Panetty je nezbytné, aby bylo co nejdříve uvedeno v život. Je ale potřeba dál pracovat na tom, aby byly regulovány všechny segmenty odvětví, včetně decentralizovaných finančních činností, jako je půjčování kryptoaktiv nebo služby peněženek, které nejsou v úschově.

„Kromě toho by regulace měla uznat spekulativní povahu nezajištěných kryptoměn a považovat je za hazardní činnost. Zranitelní spotřebitelé by měli být chráněni prostřednictvím zásad podobných těm, které doporučuje Evropská komise (EK) pro on-line hazardní hry. Měly by být zdaněny v souladu s náklady, které pro společnost představují,“ navrhuje Panetta.

Aby se předešlo riziku, že regulace bude zaostávat kvůli času potřebnému na legislativní procesy, je podle autora potřeba, aby regulační a dozorové orgány měly pravomoc držet krok s vývojem kryptoměn. A aby regulace byla účinná a zabránila regulatorní arbitráži, musí mít globální dosah.

Doporučení Rady pro finanční stabilitu (FSB) ohledně regulace a dohledu nad aktivitami a trhy s kryptoaktivy by měla být urychleně dokončena a uplatňována, stejně jako pravidla, která nedávno zveřejnil Basilejský výbor k tomu, jak mají vůči kryptoměnám postupovat banky.

Samotná regulace a zdanění ale k odstranění nedostatků kryptoměn podle autora nestačí. K vybudování pevných základů ekosystému digitálních financí je podle něj potřeba mít bezrizikové a spolehlivé digitální vypořádací aktivum, které mohou poskytnout jen peníze centrální banky.

„Proto ECB a centrální banky po celém světě pracují na maloobchodních i velkoobchodních digitálních měnách centrálních bank. Zachováním role peněz centrální banky jako kotvy platebního systému ochrání centrální banky důvěru, na které v konečném důsledku závisejí i soukromé formy peněz,“ uzavírá svůj příspěvek člen Výkonné rady ECB.