Trumpovo kryptoměnové impérium se bortí. Investoři už prezidentovi nevěří

  16:40
Od října přišla rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa o více než miliardu dolarů. Důvodem jsou masivní ztráty, které si připisují jejich kryptoměnové projekty. Například akcie kryptoměnové firmy Trumpova syna Erica American Bitcoin stihly ani ne za půl hodiny spadnout o polovinu.
Propad zažívá prakticky veškeré podnikání rodiny Trumpových založené na digitálních aktivech. Například společnost World Liberty Financial, kterou spoluzaložil prezident Donald Trump a jeho synové, zaznamenala propad své digitální měny WLFI o 51 procent od jejího vrcholu na začátku září, píše agentura Bloomberg.

Společnost Alt5 Sigma, kterou propagují Trumpovi synové, se pak potýká s rostoucím počtem právních problémů. Její hodnota se propadla o přibližně 75 procent.

Majetek Trumpovy rodiny se ztenčuje. Důvodem jsou kryptoměny

Prakticky o celou svou hodnotu přišly digitální mince pojmenované po prezidentovi a jeho manželce Melanii. Trumpova kryptoměna klesla zhruba o 90 procent, token jeho ženy dokonce o 99 procent.

V poslední době – byť výrazně méně – klesají i další kryptoměny. V polovině listopadu spadla cena bitcoinu poprvé za sedm měsíců pod částku 90 tisíc dolarů (asi 1,9 milionu korun). Od 6. října tak bitcoin ztratil více než čtvrtinu své hodnoty. V létě se pohyboval i nad 120 tisíci (v přepočtu asi 2,5 milionu korun).

Aktuálně se cena největší kryptoměny pohybuje mírně nad hranicí 90 tisíc dolarů za jeden bitcoin, což je stále výrazně víc než během velkých propadů během roku 2022, kdy se cena jedné mince podívala i pod 17 tisíc dolarů (asi 350 tisíc korun).

Kryptosvět zapíše rok 2022 do černé kroniky. Prochází očistou, míní experti

Vystřízlivění investorů

Trumpovo zvolení americkým prezidentem na celý kryptoměnový trh působilo jako pokropení živou vodou. Tehdy bitcoin atakoval svá 120tisícová maxima.

Trump totiž nešetřil chválou celého kryptoměnového odvětví a také se oháněl velkými plány, které s digitálními aktivy má. Investoři a krypto nadšenci tak věřili, že Trump má dostatek vůle a hlavně moci, aby zajistil úspěch celému odvětví. Věřili, že kryptoměny dokáže vymanit z pro ně typických cyklů, kdy vzestupy nevyhnutelně střídají i pády. Vzrostla tedy důvěra v to, že z kryptoměn vytvoří stabilnější součást finančního systému.

Bitcoin před nástupem Trumpa do úřadu vystoupal na nový rekord

Krypto příznivci tak neváhali nakupovat ani dnes padlé digitální tokeny pojmenované pro prezidentovi a jeho ženě Melanii.

V poslední době ale nadšení citelně vyčpělo. Investoři si začali uvědomovat, že Trumpova politika pro ně možná není ideální. Jejich důvěru podkopala zejména prezidentova celní válka.

Například šéf tržiště s elektromobily Joel Li si Trumpovu minci koupil, aby se mohl účastnit večeře s prezidentem, která byla transakcí podmíněna. Brzy na to ji ale prodal. Všiml si totiž, že situace se výrazně zhoršila poté, co Trump v říjnu zahájil novou sérii celních opatření proti Číně. „Lidé si začali uvědomovat, že to možná není to, co si mysleli,“ řekl Joel Li.

Také dlouholetý investor do kryptoměn Michael Terpin uvedl, že celní opatření pro něj byla jako studená sprchá. „Trump dává i bere,“ shrnul.

Bitcoin klesá. Od počátku října se kryptoměna propadla již o pětadvacet procent

Trumpa a jeho rodiny nicméně propady na krypto trhu nijak zvlášť pálit nemusí. I přes ztrátu více než jedné miliardy dolarů mají podle Bloomberg Billionaires Indexu stále peněz dost. Nejvíce pád kryptoměnových projektů rodiny Trumpových zabolel drobné investory.

V růst Trumpovo tokenů věřil i Kevin Hu, 22letý student z Vancouveru. Místo zbohatnutí ale jen přihlíží tomu, jak jeho portfolio digitálních tokenů do poloviny listopadu kleslo až o 40 procent. „Člověk by si myslel, že když je prezident tak nakloněn kryptoměnám, vytvoří to určitou podporu,“ řekl. „Ale trh tak nereagoval,“ svěřil se agentuře Bloomberg.

3. prosince 2025  16:40

