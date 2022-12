Opustil práci v realitách, aby obchodoval s kryptem. Teď je skoro na mizině

Velká škála investičních aktiv si letos zažila křest ohněm. Vyprávět by o tom mohli investoři do kryptoměn, které letos zaznamenaly rekordní ztráty, otřásl jimi i nedávný pád burzy FTX. Fatální mohou být ztráty pro drobné investory, kteří dali do krypta více, než by to bylo u takto cenově kolísavého aktiva bylo rozumné.