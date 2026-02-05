Krypto ztratilo téměř 500 miliard dolarů během týdne. Investoři zbystřili

Z trhu s kryptoměnami se během necelého týdne odpařilo 467 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu 9,6 bilionu korun. Nejvýraznější propad postihl bitcoin, jehož cena v úterý klesla na nejnižší úroveň od listopadu roku 2024. Tehdy bylo jasné, že se po úspěšných volbách vrátí do Bílého domu Donald Trump, který je pro svou vstřícnost ke kryptoměnám všeobecně známý.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Cena bitcoinu během pár dnů klesla pod hranici 73 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu asi 1,6 milionu korun. Ve středu dopoledne ale bitcoin část původních ztrát umazal a obchodoval se zhruba za 76 600 amerických dolarů, píše agentura Bloomberg.

Ačkoliv Trump se ke kryptoměnám stále staví pozitivně a o bitcoin jeví zájem i čím dál více institucionálních investorů, jeho cena v posledních dnech klesá. Analytici tvrdí, že se trh stále nevzpamatoval z obrovského propadu ceny bitcoinu z loňského 10. října.

Bitcoin klesá. Od počátku října se kryptoměna propadla již o pětadvacet procent

Tehdy americký prezident ohlásil 100procentní cla na čínské zboží a pohrozil, že na klíčové softwarové produkty uvalí vývozní kontroly. Trumpova prohlášení však podkopala důvěru investorů a na trhu s kryptoměnami vedla k výrazné likvidaci pákových pozic. Během jediného dne z trhu zmizelo přes 19 miliard dolarů, což je dodnes historicky největší jednorázový kolaps pákových pozic v historii.

Od té doby se celá řada investorů staví ke kryptoměnám opatrně. „Patrné to je hlavně v Asii, kde investoři čím dál více hledají hlavně jistotu a riziko jde stranou,“ uvedla pro Bloomberg analytička Rachael Lucasová ze společnosti BTC Markets.

Propad kromě kryptoměn v tomto týdnu potkal také další komodity, a to včetně stříbra a zlata. Na rozdíl od drahých kovů se ale kryptoměnám zatím nepodařilo ztráty smazat. Mimo jiné i kvůli rostoucímu napětí mezi Spojenými státy a Íránem, které nutí investory vyhledávat spíše bezpečnější aktivita.

Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů

„Při pohledu do minulosti jsme viděli, že spousta investorů drží bitcoin za každou cenu. Zdá se ale, že tato strategie minimálně z části polevila,“ potvrzuje změny na trzích také analytik Michael Novogratz. Dodal, že cenový propad v posledních dnech potkal také burzovně obchodované fondy, které jsou na bitcoin navázané.

Je bitcoin spekulace?

Situace na trhu s kryptoměnami z posledních dnů ale mezi odborníky otevřela otázku, jestli bitcoin opravdu může plnit úlohu takzvaného digitálního zlata. Je totiž patrné, že v době geopolitické nejistoty se investoři nemohou na bitcoin obrátit jako na bezpečný přístav.

Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

K tomuto tématu se na sociálních sítích vyjádřil třeba i známý investor Michael Burry, který se v roce 2008 proslavil svým správným odhadem, že americký trh s hypotékami postihne kolaps. Na platformě Substack Burry nyní uvedl, že bitcoin v posledních týdnech selhal jako aktivum, které si drží svou hodnotu.

Burry proto momentálně na bitcoin nahlíží už hlavně jako na spekulaci. Ačkoliv propad bitcoinu negativně dopadá i na firmy, které do něj v minulosti zainvestovaly, výraznější kolaps trhu minimálně zatím neočekává, uzavírá Bloomberg.

5. února 2026

