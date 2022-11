Tématem Díkůvzdání bude krypto. Zchudlé investory čekají nepříjemné otázky

Investor Tyler Lucky z Virginie a jeho rodina sice na burze FTX, která zažila nedávný strmý pád, žádné prostředky neměl, ale celková hodnota jeho investic v důsledku kryptoměnového skandálu citelně propadla. I proto se teď bojí, co vlastně během blížícího se setkání s jeho rodinou přijde.

„Budou si plácat na čelo a říkat, že jsem hloupej,“ uvedl pro agenturu Bloomberg. „Taky se ptát, proč jsem nešel do něčeho bezpečnějšího,“ dodává Američan. Třeba proč nezainvestoval do společností, jako je Apple nebo Microsoft. Na to ale má už připravenou odpověď. „Ani těm se nedařilo,“ říká investor.

„Kryptoměny nyní procházejí obtížným obdobím, a pokud jste je doporučili členům rodiny, možná byste se měli připravit na horečnou debatu,“ řekl pro Bloomberg Rockie Zeigler, zakladatelem investiční společnosti RP Zeigler Investment Services.

Svět kryptoměn se v posledních týdnech nachází v existenční krizi. Pád jedné z největších kryptoburz FTX vyvolal v celé společnosti obrovskou vlnu pozdvižení. Mnozí přestávají kryptoměnám důvěřovat a hledají alternativní možnosti investování. Obávají se, že celá kryptoměnová sféra je zahlcena podvody a Ponziho schématy.

Proti loňskému roku jde o obrovský zvrat. Cena bitcoinu nebo ethera se propadla o více než 75 procent a mnozí spekulují, jestli se někdy vůbec vrátí na původní hodnoty.

Kryptoměny jsou tématem od roku 2017

Letos to nebude poprvé, kdy se kryptoměny stanou horkým tématem v mnoha amerických domácnostech během svátku. Poprvé tomu tak bylo už v roce 2017, kdy bitcoin vůbec poprvé překročil hranici 10 tisíc amerických dolarů. Velkým terčem diskusí to ale bylo třeba i o rok později, neboť tehdy se jeho cena opět propadla, a to asi o 80 procent.

Den díkůvzdání Každoročně Američané slaví čtvrtý čtvrtek v listopadu Den díkůvzdání. Vrcholem oslav je zkonzumování pečeného krocana s brusinkovou omáčkou. V tento den děkují za věci, které mají. Připomínají si tak události ze 17. století, kdy místní farmáři takto děkovali za úrodu, která jim umožnila přežít těžké období. Za oběť letošních svátků padnou ve Spojených státech desítky milionů krocanů a krůt.

Pětadvacetiletá Megan Nyvoldová z Miami očekává, že velkou část Dne díkůvzdání stráví vysvětlováním toho, co se to kolem kryptoměn nyní vlastně děje. „Očekávám, že rodina bude k mé situaci velmi kritická,“ řekla. Před časem se totiž rozhodla přestěhovat na druhý konec země a pracovat jako vedoucí mediálního oddělení pro oblast kryptoměn. Podle jejích slov ji sice rodina v rozhodnutí podporovala, ale vůbec nerozuměli, co to vlastně kryptoměny jsou.

Finanční experti přinesli několik tipů, jak na nepříjemné dotazy svých blízkých reagovat. Rockie Zeigler například doporučuje vysvětlit, že stát za koupí kryptoměn se nakonec může vyplatit. „Pokud investoři věří v jeho dlouhodobý potenciál a myslí si, že se ceny mohou v dlouhodobém horizontu zase zvednout, může jít o stabilní pilíř v diskusi,“ uzavírá pro Bloomberg.