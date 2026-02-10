Kryptopřešlap roku. Jihokorejská burza omylem rozdala bitcoiny za 840 miliard

Autor:
  18:00
Jihokorejská burza Bithumb omylem odeslala svým klientům kryptoměny v hodnotě 40 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 840 miliard korun. Druhá největší kryptoměnová burza v Jižní Koreji se nyní tyto prostředky snaží získat zpět, zcela se to ale zatím nedaří. Stále jí chybí 9 milionů dolarů, a tedy asi 183 milionů korun.

Elektronické tabule zobrazující ceny bitcoinu a dalších kryptoměn v salonku burzy kryptoměn Bithumb v Soulu v Jižní Koreji (21. listopadu 2024) | foto: ČTK

K incidentu došlo 6. února během marketingové akce s názvem Random Box. Lidská chyba způsobila, že místo symbolické výhry v hodnotě jednoho korejského wonu (asi 0,014 koruny) zasílala burza účastníkům speciální reklamní hry jeden celý bitcoin, píše The Guardian.

Zpráva o Trumpově majetku. Americký prezident vsází především na kryptoměny

Chyba jednoho ze zaměstnanců způsobila, že místo plánovaných 620 tisíc wonů (asi 8 700 korun) klientům společnost zaslala celkem 620 tisíc bitcoinů. Celková hodnota zaslaných kryptoměn v té době činila asi 40 miliard amerických dolarů (asi 840 miliard korun).

Někteří začali získané bitcoiny hned prodávat

Během několika hodin obdrželi klienti asi čtrnáctkrát více bitcoinů, než které měla burza Bithump v té době ve svých rezervách. Celkem 86 klientů do 35 minut od obdržení těchto omylem darovaných kryptoměn dokonce virtuální měnu prodalo. Celkem šlo o 1 788 bitcoinů.

Data ukazují, že prodej 1 788 bitcoinů dokonce na krátkou dobu zahýbal s cenou této kryptoměny přímo na platformě Bithump. Větší část získaných peněz z prodaných bitcoinů pak zamířila na osobní účty klientů. Některé prostředky ale byly využity i k nákupu dalších kryptoměn.

Krypto ztratilo téměř 500 miliard dolarů během týdne. Investoři zbystřili

Do úterý se jihokorejské burze podařilo získat 99,7 procent bitcoinů zpět, a to díky zpětnému zápisu v interním účetním systému. Stále ale zbývá 9 milionů dolarů, které společnosti Bithumb chybějí.

S osmdesáti klienty, které zatím odmítají bitcoiny vrátit, se jihokorejská burza snaží jednat individuálně. Žádá je, aby je vrátili po dobrém. Společnost se tímto způsobem snaží předejít vleklým soudním sporům. Během nich hrozí, že klienti by museli vracet původní aktivum, a nikoliv jeho aktuální hodnotu.

Jihokorejská burza se omluvila

Zástupci společnosti Bithumb se za vzniklý problém již omluvili. Firma zároveň uvedla, že posílí interní kontrolní mechanismy, aby se nic podobného v budoucnu již neopakovalo. „Chceme jednoznačně uvést, že nešlo o důsledek hackerského útoku. Majetek našich klientů v ohrožení není,“ stojí v oficiálním prohlášení druhé největší jihokorejské burzy.

Incidentem se zaobírá i jihokorejský parlament, který kvůli tomu na 11. února svolal mimořádné jednání. Během něj mají vystoupit také zástupci postižené burzy či jihokorejských regulačních orgánů. Už ve středu by tedy mohlo být mimo jiné jasno, jestli klienti, kteří mylně obdržené bitcoiny prodali, budou čelit i trestnímu stíhání.

Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů

Ceny kryptoměn od incidentu vzrostly. To by měli brát v potaz i klienti burzy, kteří zatím nechtějí kryptoměny vrátit. Jim totiž hrozí, že v budoucnu budou náklady zpětného vrácení kryptoměn výrazně finančně náročnější než nyní, uzavírá The Guardian.

Vstoupit do diskuse

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Nejčtenější

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Mělo to být útočiště pro umělce. Bahamský ráj zpěvačky Shakiry je nyní na prodej

Tento úchvatný ostrov patřil Shakiře. Teď je na prodej za 624 milionů korun....

Soukromý ostrov, který vlastnila popová hvězda Shakira, se objevil na prodej za téměř 625 milionů korun. Osmačtyřicetiletá zpěvačka ostrov Bonds Cay ležící v severních Bahamách koupila v roce 2006 za...

Kryptopřešlap roku. Jihokorejská burza omylem rozdala bitcoiny za 840 miliard

Elektronické tabule zobrazující ceny bitcoinu a dalších kryptoměn v salonku...

Jihokorejská burza Bithumb omylem odeslala svým klientům kryptoměny v hodnotě 40 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 840 miliard korun. Druhá největší kryptoměnová burza v Jižní Koreji...

10. února 2026

Obnovte výjimku z daně pro metalurgii, žádají podniky. Ministryně to zváží

Zaměstnanci se na pracovišti pohybují ve speciálních žáruvzdorných kombinézách.

Obnovit daňové zvýhodnění pro metalurgické podniky nebo snížit cenu povolenek ETS 1 na úroveň zhruba 30 eur. To jsou cíle, kterých by chtěly dosáhnout české energeticky náročné průmyslové podniky. V...

10. února 2026  15:55

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

10. února 2026  15:41

Po deseti letech skončil ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky Kala

Ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala (27. února 2023)

Po zhruba deseti letech skončil ve funkci ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Štěpán Kala. Ústav spadá pod ministerstvo zemědělství, které nyní vypsalo na volný post výběrové...

10. února 2026  15:13

iPhony míří do vesmíru. NASA je nasadí při březnové misi k Měsíci

Astronauté mise Artemis II před raketou SLS a lodí Orion, která je dopraví na...

Astronauti nemohli dlouhá léta používat během svých vesmírných misí chytré mobilní telefony. To se však brzy změní. Zástupci amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír oznámili, že v rámci...

10. února 2026  14:08

Bakala uspěl ve sporu se slovenským podnikatelem. Dostane 381 milionů

Podnikatel Zdeněk Bakala.

Krajský soud v Praze v úterý částečně uznal americký rozsudek o odškodném pro investora Zdeňka Bakalu od slovenského podnikatele Pavola Krúpy, a to ve výši zhruba 18,7 milionu dolarů (asi 381 milionů...

10. února 2026  12:54

Od humrů přes jedovaté chlebíčky po vilu prezidenta Klause. Kdo byl Josef Lippert

Lippertovo lahůdkářství v Praze

Jeho jméno bylo symbolem vybraných lahůdek. Rodák z Žatce Josef Lippert otevřel své lahůdkářství v Praze v ulici Na Příkopě v roce 1892 a až do druhé světové války patřilo k nejvyhlášenějším podnikům...

10. února 2026  12:07

E-šmejdi využívají AI i zprávy od „známých“. Češi loni přišli o miliardy

ilustrační snímek

Internetoví podvodníci se loni pokusili z účtů klientů odčerpat rekordní částky přesahující 14 miliard korun. Bankám se ale díky bezpečnostním kontrolám podařilo uchránit více než 85 procent z nich....

10. února 2026  10:52

Dánové vracejí úder. Roste obliba aplikací, které rozpoznají americké zboží

V Dánsku i dalších zemích si získávají oblibu mobilní aplikace, které pomáhají...

V Dánsku i dalších zemích si získávají oblibu mobilní aplikace, které pomáhají nakupujícím poznat a bojkotovat americké zboží. K jejich popularitě přispělo nedávné diplomatické napětí kvůli snaze...

10. února 2026  10:31

Výběr dodavatele na stavbu části metra D byl v pořádku, tvrdí antimonopolní úřad

První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o tom, že výběr dodavatele v zakázce na stavbu části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory byl v pořádku. Výběr sdružení firem...

10. února 2026  10:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bude to chtít jenom čas. Čínský konkurent Boeingu a Airbusu sílí

Letoun Comac C919 přilétá na leteckou přehlídku v Singapuru (18. února 2024)

Boeingu a Airbusu vyrostl v Číně konkurent. Státního výrobce COMAC má do dalších let smělé cíle. V době, kdy aerolinky po celém světě marně čekají na dodávky nových letadel od tradičních výrobců, se...

10. února 2026

Trať do Německa jako špatný příklad. Velké zakázky odrazují, vedení drah chce změny

Premium
U zastávky Lovosice-město jsou nástupiště na obou stranách přejezdu. Znamená...

Obří zakázku na zabezpečení zhruba stovky kilometrů trati z Kralup nad Vltavou na německé hranice nechá nový šéf Správy železnic prověřit. Plán zavedení ETCS na takzvané „Levobřežce“ je dlouhodobě...

10. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.