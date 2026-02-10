K incidentu došlo 6. února během marketingové akce s názvem Random Box. Lidská chyba způsobila, že místo symbolické výhry v hodnotě jednoho korejského wonu (asi 0,014 koruny) zasílala burza účastníkům speciální reklamní hry jeden celý bitcoin, píše The Guardian.
|
Zpráva o Trumpově majetku. Americký prezident vsází především na kryptoměny
Chyba jednoho ze zaměstnanců způsobila, že místo plánovaných 620 tisíc wonů (asi 8 700 korun) klientům společnost zaslala celkem 620 tisíc bitcoinů. Celková hodnota zaslaných kryptoměn v té době činila asi 40 miliard amerických dolarů (asi 840 miliard korun).
Někteří začali získané bitcoiny hned prodávat
Během několika hodin obdrželi klienti asi čtrnáctkrát více bitcoinů, než které měla burza Bithump v té době ve svých rezervách. Celkem 86 klientů do 35 minut od obdržení těchto omylem darovaných kryptoměn dokonce virtuální měnu prodalo. Celkem šlo o 1 788 bitcoinů.
Data ukazují, že prodej 1 788 bitcoinů dokonce na krátkou dobu zahýbal s cenou této kryptoměny přímo na platformě Bithump. Větší část získaných peněz z prodaných bitcoinů pak zamířila na osobní účty klientů. Některé prostředky ale byly využity i k nákupu dalších kryptoměn.
|
Krypto ztratilo téměř 500 miliard dolarů během týdne. Investoři zbystřili
Do úterý se jihokorejské burze podařilo získat 99,7 procent bitcoinů zpět, a to díky zpětnému zápisu v interním účetním systému. Stále ale zbývá 9 milionů dolarů, které společnosti Bithumb chybějí.
S osmdesáti klienty, které zatím odmítají bitcoiny vrátit, se jihokorejská burza snaží jednat individuálně. Žádá je, aby je vrátili po dobrém. Společnost se tímto způsobem snaží předejít vleklým soudním sporům. Během nich hrozí, že klienti by museli vracet původní aktivum, a nikoliv jeho aktuální hodnotu.
Jihokorejská burza se omluvila
Zástupci společnosti Bithumb se za vzniklý problém již omluvili. Firma zároveň uvedla, že posílí interní kontrolní mechanismy, aby se nic podobného v budoucnu již neopakovalo. „Chceme jednoznačně uvést, že nešlo o důsledek hackerského útoku. Majetek našich klientů v ohrožení není,“ stojí v oficiálním prohlášení druhé největší jihokorejské burzy.
Incidentem se zaobírá i jihokorejský parlament, který kvůli tomu na 11. února svolal mimořádné jednání. Během něj mají vystoupit také zástupci postižené burzy či jihokorejských regulačních orgánů. Už ve středu by tedy mohlo být mimo jiné jasno, jestli klienti, kteří mylně obdržené bitcoiny prodali, budou čelit i trestnímu stíhání.
|
Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů
Ceny kryptoměn od incidentu vzrostly. To by měli brát v potaz i klienti burzy, kteří zatím nechtějí kryptoměny vrátit. Jim totiž hrozí, že v budoucnu budou náklady zpětného vrácení kryptoměn výrazně finančně náročnější než nyní, uzavírá The Guardian.