Pozor, padá krocaní bomba! Pilotka provozuje na Aljašce unikátní službu

O projektu Alaska Turkey Bomb (aljašská krocaní bomba) ve čtvrtek napsala agentura AP.

Den díkůvzdání, který letos připadl na 28. listopadu, je ve Spojených státech jedním z nejvýznamnějších svátků v roce, přičemž jednou z hlavních tradic je pečení krocana. Na Aljašce ale může být tato položka obtížně dostupná. Lidé tam žijí i na místech, která jsou v danou roční dobu téměř odříznutá od zbytku světa, a nemohou si jen tak zajít na nákup nebo si objednat dovoz jídla.

Keimová, která sama v takových podmínkách vyrůstala, se rozhodla, že začne lidem krocany doručovat sama. Nápad přišel v roce 2022, když jí kamarádi, kteří se odstěhovali na odlehlé místo, vyprávěli, že na sváteční večeři nemají nic speciálního. „V tu chvíli jsem si pomyslela... shodím jim krocana z letadla,“ řekla agentuře AP.

Inspirací pro Keimovou byly i vzpomínky z dětství, kdy její rodině stejným způsobem nosil sváteční pokrm kamarád. Nyní krocany shazuje z malého vrtulového letadla, které opravila společně se svým otcem. Uvedla, že poslední tři roky před listopadovým svátkem doručila vždy 30 až 40 kusů.

„Nejdřív se vysílačkou spojíme s domem, aby věděli, že je venku letadlo a že jsme to my,“ popisovala postup při doručování. „Oni pak vyjdou ven. Krocana neshodíme, dokud nevidíme, že vyšli ven... protože když ho neuvidí padat, nebudou vědět, kde ho hledat,“ řekla.

Krocany Keimová kupuje i s pomocí příspěvků, které vybírá mimo jiné prostřednictvím Facebooku. S balíčky vyráží z okraje města Anchorage a někdy za adresáty letí i více než 150 kilometrů. Při některých letech jí pomáhá „shazovač krocanů“, který zboží vyhazuje ven, jindy to dělá sama, zatímco letadlo pilotuje její kamarádka.

Krocana od ní dostávají také důchodci Dave a Christina Luceovi, kteří žijí v údolí řeky Yentna severozápadně od Anchorage a Keimovou znají od jejího dětství. Do nejbližší obce to mají v zimě hodinu a půl cesty na sněžném skútru. „Udělá to skvělé díkůvzdání,“ řekl Dave o iniciativě Keimové. „Je opravdové zlatíčko a opravdu dobrá kamarádka,“ dodal.