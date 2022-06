Srí Lanka má vážné potíže. Ekonomika se zhroutila, prohlásil tamní premiér

„Nyní čelíme mnohem vážnější situaci, která přesahuje pouhý nedostatek paliva, plynu, elektřiny a potravin. Naše ekonomika se úplně zhroutila. To je nejzávažnější problém, který dnes před námi stojí,“ prohlásil ve středu v parlamentu srílanský premiér Ranil Vikremesinghe, který působí zároveň jako ministr financí. Informovala o tom agentura AP.

Srí Lanka v současnosti není schopna nakupovat pohonné hmoty, a to ani v hotovosti, kvůli velkým dluhům národní ropné společnosti. „V současné době dluží Ceylon Petroleum Corporation 700 milionů dolarů (16 miliard korun), a proto nám žádná země ani společnost na světě není ochotná poskytnout palivo,“ řekl premiér zákonodárcům.

Srí Lance poskytla pomoc sousední Indie formou úvěru ve výši čtyř miliard dolarů (93 miliard korun). Vikremesinghe však dodal, že Indie nebude schopna udržet Srí Lanku nad vodou příliš dlouho.

Srí Lanka pozastavila splácení dluhu

Ostrovní země již oznámila, že pozastavuje splácení zahraničního dluhu ve výši sedmi miliard dolarů (164 miliard korun), který má být splacen v letošním roce, a to až do výsledku jednání s Mezinárodním měnovým fondem o záchranném balíčku. Do roku 2026 musí ročně splácet v průměru pět miliard dolarů (117 miliard korun).

6. června 2022

Vláda podle nedávno zvoleného premiéra nejednala včas a propásla šanci situaci zvrátit. Kdyby byly na začátku podniknuty alespoň kroky ke zpomalení kolapsu ekonomiky, nemuseli bychom dnes čelit této obtížné situaci, uvedl premiér. „Nyní vidíme známky možného pádu na úplné dno,“ prohlásil Vikremesinghe.

Ekonomiku země těžce zasáhla především pandemie covidu-19, rostoucí ceny energií a snižování daní. Oficiální míra inflace na Srí Lance, tedy tempo, jakým rostou ceny, se v květnu meziročně zvýšila o 39,1 procenta. Zároveň ceny potravin v největším městě Kolombu vzrostly o 57,4 procenta.