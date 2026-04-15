Z Ruska přes Malajsii do Číny. Stínová flotila za tmy přečerpává naftu mezi tankery

Dáša Hyklová
Malajsijská námořní agentura (MMEA) oznámila, že zadržela dva tankery, které údajně o víkendu u ostrova Penang nacházejícím se u severozápadního pobřeží Malajského poloostrova nelegálně přepravovaly přibližně 700 000 litrů nafty z lodi na loď. Malajsie je dlouhodobě považována za jeden z největších světových center pro obcházení ropných sankcí.
Čtyři plavidla z takzvané ruské stínové flotily: Sparta IV (vlevo nahoře),...

Čtyři plavidla z takzvané ruské stínové flotily: Sparta IV (vlevo nahoře), Siyanie Severa, Lady Mariia a Maia-1 | foto: marinetraffic.com

Ukrajinské námořní drony napadly v Černém moři další tanker patřící do ruské...
Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...
Intenzita operací plavidel ruské stínové flotily
Ruská stínová flotila
40 fotografií

Převod se měl týkat přibližně 700 000 litrů nafty Euro 5, zatímco celkové zabavené množství se odhaduje na zhruba 800 000 litrů v hodnotě přibližně 5,43 milionu malajsijských ringitů (28, 5 milionu Kč). Úřady také zatkly 22 členů posádky, mezi nimiž byli občané Malajsie, Myanmaru, Ruska, Filipín a Indonésie, informoval portál bairdmaritime.com.

Asie je na suchu. Jeden den jezdí jen auta s lichou značkou, potom se to prohodí

Muhammad Suffi Mohd Ramli, ředitel agentury MMEA v Penangu uvedl, že úřady provedly kontroly na základě zpravodajského tipu o lodích, které v sobotu kotvily ve vodách u Bagan Ajam, pláže nacházející se na pevninské části Malajsie ležícím přímo u pobřeží Malackého průlivu. Zásah proti pašování pohonných hmot byl proveden uprostřed rostoucího nedostatku a narušení dodávek v celém regionu Asie způsobených válkou na Blízkém východě. „Inspekce zjistila, že obě lodě byly ve spřaženém stavu a byly podezřelé z provádění překládky ropy z lodi na loď bez povolení,“ sdělil.

Cílovou stanicí je obvykle Čína

Malajsie je přitom dlouhodobě považována za jeden z největších světových center pro obcházení ropných sankcí. Hlavní metodou jsou překládky z lodě na loď, tzv. STS (ship-to-ship) transfery. Ruské tankery vyplují z baltských nebo černomořských přístavů a u pobřeží Malajsie, často v oblasti u Penangu nebo v blízkosti nejjižnějšího státu Johor sousedícího se Singapurem se setkají s jinými tankery. Na širém moři si poté náklad přečerpají. Hlavním cílem této ropy je Čína. Její rafinerie často odmítají přijímat lodě přímo sankcionované USA, proto je nutné ropu v Malajsii „přebalit“ na jiné lodě.

Šéf ruské stínové flotily je zpět na koni. Obrátil válku v Íránu ve svůj prospěch

Analýza jednoho z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť na světě, Centra pro globální energetickou politiku (CGEP) při Columbia University, upozorňuje na obrovský rozdíl mezi tím, kolik ropy Malajsie vytěží, a tím, kolik ji prodává Číně.

​„Čína v roce 2025 importovala zhruba 1,3 milionu barelů denně ropy deklarované jako malajsijské, přestože Malajsie v té době produkovala pouze přibližně 535 000 barelů denně. Vody u malajsijského pobřeží jsou ohniskem STS transferů, které slouží k zakrytí původu sankcionované ropy,“ uvádí CGEP.

Ruská ropa Urals má specifický obsah síry a hustotu. V malajsijských vodách se v tankeru smíchá s ropou jiného původu, třeba s lehčí íránskou nebo místní malajsijskou, a tak vznikne směs, která už přesně neodpovídá ruským tabulkám. V přístavních dokumentech je pak náklad deklarován již jako jako malajsijská nebo singapurská směs.

Neprůhledná síť firem

Lodě tzv. stínové flotily často vypínají své radary, aby nebylo možné sledovat jejich přesný pohyb. Dochází k tomu obvykle před vjezdem do malajsijských vod. Na radarech se pak jeví loď jako „zmizelá“ a znovu se objeví až po několika dnech s prázdnými zásobníky.

Mezi sofistikovanější metody patří, když tanker vysílá falešné signály o své poloze. Zatímco satelity ukazují, že loď kotví někde v indickém oceánu, ve skutečnosti se fyzicky nachází u malajsijského terminálu a přečerpává ropu. ​

Překládka suroviny z tankeru na tanker probíhá často v noci a mimo oficiální kotviště. Během transferu posádka často zakrývá název lodi na trupu barvou nebo plachtami. Lodě stínové flotily často mění svou registraci a to i několikrát do roka, přičemž se požívají vlajky států jako Svatý Kryštof a Nevis, Gabon nebo Cookovy ostrovy, kde je regulace velmi slabá.

Francouzi se ve Středomoří nalodili na tanker ruské stínové flotily

Technicky nejnáročnější je podle odborníků rozklíčování vlastnických struktur, protože loď nepatří ruské firmě přímo, ale schránkové firmě v Dubaji nebo Hongkongu. ​Jeden tanker může mít během jedné plavby tři různé technické správce. Pokud se jej úřady pokusí identifikovat, narazí na neprůhlednou síť firem, které existují jen na papíře. ​Stínovou flotilu tvoří převážně lodě starší 15–20 let, které by za normálních okolností šly do šrotu.

Pro Malajsii jde o lukrativní byznys

Počátkem letošního roku bylo u Malajsie pozorováno přibližně 60 tankerů stínové flotily. Tyto lodě zde operovaly podle pozorovatelů s vysokou mírou beztrestnosti a využívaly malajsijskou výlučnou ekonomickou zónu k praní sankcionované ropy před její cestou do čínských soukromých rafinerií.

​Letos v únoru se objevily další zprávy, že Malajsie je cílem pro tankery s ruskou ropou, které se odklánějí od indického trhu kvůli zpřísněným americkým sankcím.

Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí

​„Více než tucet tankerů přepravujících ruskou ropu Urals se pohybuje v Indickém oceánu a u pobřeží Malajsie. Tato plavidla, často bez jasné cílové destinace, signalizují Singapur a Malajsii jako místa pro STS transfery v Jihočínském moři, kde čekají na kupce,“ napsala agentura Reuters.

Podle mezinárodních organizací se počet těchto operací v malajsijských vodách mezi lety 2023 a 2025 zdvojnásobil. Pro Malajsii jde o lukrativní byznys. Ačkoliv tamní vláda pod tlakem Spojených států amerických přislíbila zátahy proti nelegálním překládkám, vymáhání je v praxi selektivní. Pokud se operace nedějí v tzv. výlučné ekonomické zóně (EEZ), ale mimo teritoriální vody, což je dále než 15 kilometrů od pobřeží, je právní postih složitější.

Závislost na ruských palivech se nevyplácí ani Střední Asii, Astana obrací toky

Malajsijské úřady v červenci loňského roku uvedly, že budou příslušná pravidla přísněji vymáhat. Námořní agentura v Penangu v únoru zadržela dva tankery kvůli podobné překládce ropy z lodi na loď, ačkoli plavidla byla později propuštěna na kauci do doby dalšího vyšetřování.

Sama ruská vláda však nově omezuje vývoz vlastní nafty a benzinu, aby udržela nízké ceny paliv na domácím trhu, případně zabránila jejich nedostatku. Paradoxně to může zvyšovat tlak na šedý trh a neoficiální cesty přes jihovýchodní Asii.

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

15. dubna 2026

Český export je na rekordu. Firmy však drtí důsledky válek i ceny energií

Premium
ilustrační snímek

Celní války jsou nepříjemné, ale nejsou hlavním problémem českých exportérů. Vývoz zboží více ovlivňují válečné konflikty, které zvedají ceny energií a paliv, a také bruselská byrokracie. Německo...

15. dubna 2026

OBRAZEM: Když se ze špatného stane ještě horší. Ropná krize očima Kubánců

kuba paliva krize benzín blokáda trump

Deset milionů obyvatel Kuby čelí opakovaným výpadkům elektřiny, protože vláda se potýká s chronickým nedostatkem paliva. Teplárny v zemi potřebují k pokrytí poptávky zhruba 100 000 barelů ropy denně,...

14. dubna 2026

Posádka mise Artemis II na sobě při obletu Měsíce měla vlněné prádlo ze Sokolova

Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a...

Čtveřice astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném českou rodinnou společností Lasting sídlící v Sokolově. V úterý...

14. dubna 2026  19:27

Kratší zkušenost, menší projekty. Správa železnic zvolňuje podmínky pro tendry

Modernizace českotřebovského uzlu vstoupila do druhého roku. Kromě nové lávky...

Uchazeči o zakázky Správy železnic už nebudou muset dokazovat, že mají za sebou výstavbu obdobně velkých projektů. Nově postačí zakázka s poloviční cenou. Zkracuje se i délka zkušeností...

14. dubna 2026

Označení Bomba cena může být beze slevy nekalá praktika, říká ombudsman

Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Supermarkety oblíbená označení jako Naše cena, Bomba cena nebo Super cena v případě, že ve skutečnosti nejde o slevovou akci, jsou podle potravinového ombudsmana Jindřicha Fialky na hraně nekalé...

14. dubna 2026  16:28

Luxus pro kapelu či tým. Lufthansa představila svou vizi VIP cestování

Lufthansa představila luxusní letadlo The BOW pro VIP skupiny.

Jak by mohlo vypadat létání pro kapelu na turné nebo tým před velkým utkáním? Místo běžného letu v první třídě vlastní prostor pro odpočinek, schůzky i společné chvíle. Právě tak si německá letecká...

14. dubna 2026  16:20

Na obzoru je letecká fúze století. Vznikly by největší aerolinky na světě

Generální ředitel společnosti United Airlines Scott Kirby (24. března 2026)

Už za několik měsíců by mohl vzniknout největší letecký dopravce na světě. Zahraniční média informují o tom, že šéf společnosti United Airlines Scott Kirby zvažuje fúzi s konkurenční American...

14. dubna 2026  14:49

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...

14. dubna 2026  13:35,  aktualizováno  13:57

Evropská komise schválila český biometanový program. Peníze půjdou z místních zdrojů

Kogenerační jednotka TEDOM v Polsku. Firma prodává své výrobky v desítkách zemí...

Evropská komise schválila český program v hodnotě 3,7 miliardy eur (90,2 miliardy Kč) na podporu výstavby biometanových stanic. Opatření má přispět k přechodu na ekonomiku s nulovými emisemi....

14. dubna 2026  12:57

Zestátnění ČEZ zahájíme v červnu, řekl Babiš. Vyhlíží valnou hromadu

ilustrační snímek

První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu, řekl premiér Andrej Babiš. Konkrétní kroky ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí...

14. dubna 2026  12:33

Děravá Trumpova blokáda. Hormuzským průlivem se prosmýkl čínský tanker

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 12. dubna 2026

Blokáda Hormuzského průlivu oznámená Spojenými státy není úplně nepropustná. Čínský tanker, na který USA v minulosti uvalily sankce, v úterý průlivem bez problémů proplul, ukazují údaje o lodní...

14. dubna 2026  10:57

