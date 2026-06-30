„Jednání aktivně probíhají,“ řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov během každodenní tiskové konference. Peskov odmítl uvést konkrétní země, které se na jednáních podílejí.
„Pokud se podaří dosáhnout dohody za přijatelné ceny, pak dovoz bude pokračovat,“ dodal. Rusko už dlouhodobě dováží benzin z Běloruska.
Minulý týden agentura Reuters s odvoláním na zdroje z odvětví uvedla, že Rusko jedná o dovozu 50 tisíc tun benzinu AI-92 z Kazachstánu. Kazachstánský ministr energetiky tehdy prohlásil, že Moskva se na Astanu kvůli těmto dodávkám oficiálně neobrátila.
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Rusko, druhý největší vývozce ropy a třetí největší vývozce rafinovaných ropných produktů na světě, zaznamenalo po útocích ukrajinských dronů na rafinerie pokles produkce benzinu o 25 procent. Podle Putina činí zásoby benzinu 1,7 milionu tun, což je o čtyři procenta méně než ve stejném období loni.
V Irkutsku lidé čekají na benzin i celou noc
Například v Irkutsku čekají lidé ve frontách před čerpacími stanicemi na benzin půl dne, někdy i celou noc. Rekordní čekání podle zpravodajského serveru Meduza trvalo 18 hodin.
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Server uvedl, že palivová krize způsobená útoky ukrajinských dronů na rafinerie už zasáhla prakticky všechny ruské regiony. V Irkutské oblasti se první stížnosti na nedostatek benzinu objevily už v polovině června.
Ukrajina, která již pátým rokem čelí rozsáhlé ruské invazi, v posledních měsících zintenzivnila útoky na ruské území. Opakovaně zasahuje také ropné rafinerie. Kyjev tím chce narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z energetického sektoru, které jsou důležité pro financování války.