Krejčí mizí z amerického pracovního trhu, zájem o jejich dovednosti ale roste

Autor:
  9:00
Zájem o úpravy a opravy oblečení ve Spojených státech roste. Zákazníci chtějí lépe padnoucí konfekci, obnovují úlovky z second handů a prodlužují životnost šatníku. Obor však naráží na stárnutí pracovníků i nedostatek mladých lidí, kteří by řemeslo převzali.
Krejčí Kil Bae (63) původem z Jižní Koreji ve svém obchodě na Manhattanu. (27. března 2026) | foto: AP

18 fotografií

V malé krejčovské provozovně na Manhattanu právě třiašedesátiletý krejčí Kil Bae zkracuje šaty, když mu do obchodu vstoupí nový zákazník s retro bundou značky Tommy Hilfiger. Kousek, který pořídil za 20 dolarů v second handu, chce nechat zúžit a je ochoten za službu zaplatit 280 dolarů (téměř 6 tisíc korun). Ještě před několika lety by podobný nepoměr mezi cenou oděvu a úpravy působil neobvykle. Dnes je ale podobných zakázek víc a pro krejčí představují důležitý zdroj práce i financí, píše agentura AP.

Tradiční řemeslo se dědí po generace. Nejmladší z rodiny mu dal moderní směr

Bae se řemeslu učí už od sedmnácti let, kdy začínal v rodné Jižní Koreji. V současnosti patří ve Spojených státech ke stále vzácnější profesní skupině. Sleduje, že poptávka po úpravách oděvů znovu sílí. Dobře přitom ví, jak těžké je v jeho profesi najít pokračovatele. Snažil se přesvědčit i vlastního syna, aby se vydal stejnou cestou. Ten se ale po práci u počítačů rozhodl otevřít obchod s pečivem.

Koho nahradí AI

Podle expertů módního průmyslu lidé, kteří vyrostli v éře levné a rychlé módy, stále častěji vyhledávají služby krejčích a švadlen, aby jim konfekční kousky lépe seděly, dostaly osobitější podobu nebo vydržely déle. Další impuls přináší i rozšíření léků na hubnutí, kvůli nimž zákazníci častěji žádají zúžení pasu, rukávů či jiné úpravy velikosti.

„Tuto práci doporučuji mladým lidem, protože ji nelze nahradit umělou inteligencí,“ říká Bae. Připouští, že umělá inteligence už zasahuje do tvorby střihů, ruční práci krejčího ale podle něj zatím nahradit neumí. „Jiná těla, jiné tvary. Takhle mě nemohou napodobit.“

Nákupní centra v USA zažívají renesanci. Zájem přišel od nečekané cílové skupiny

Vyšší poptávku registrují i specializovaní prodejci. Brooks Brothers, tradiční výrobce luxusního pánského oblečení, loni testoval obdobnou službu zakázkového dámského krejčovství v pěti prodejnách. Letos ji rozšířil do dalších čtyřiceti obchodů. Ceny začínají na 165 dolarech (přibližně 3 500 korun) za košile a na 1 398 dolarech za obleky (téměř 30 tisíc korun).

Generační výměna jako největší problém

Americký Úřad pro statistiku práce před necelými dvěma lety odhadoval, že v podnicích po celé zemi pracuje méně než 17 tisíc krejčích, zakázkových švadlen, modistů a modistek, což znamená zhruba třetinový pokles proti stavu před deseti lety. Pokud se započítají i osoby samostatně výdělečně činné a lidé pracující v domácnostech, činil loni medián věku v této profesní skupině 54 let, tedy o dvanáct let více než u celkové zaměstnané populace.

Necháváte se raději upravit či zpravit oblečení, než kupovat nové?

celkem hlasů: 5

Podle odborníků mladé uchazeče o řemeslo odrazuje nejen fyzická náročnost mnohahodinové práce v předklonu nad jemnými detaily, ale i finanční ohodnocení. Průměrná roční mzda krejčích, švadlen a zakázkových šičů v květnu 2024 dosahovala 44 050 dolarů, zatímco průměr za všechny profese činil 68 tisíc dolarů.

„Většina módního vzdělávání je ve skutečnosti zaměřena na sériovou výrobu, nikoli na ruční šití oděvů v dílně,“ uvedl uvedl Scott Canz z univerzity v Seattlu.. Podle něj je navíc práce zdlouhavá a vyžaduje velkou trpělivost.

Kalifornie chce řešit odpad z rychlé módy. Nový zákon má nařizovat recyklaci

Ekonom Cory Stahle z výzkumné části pracovního portálu Indeed nicméně upozorňuje, že nabídka pracovních míst v tomto segmentu zůstává poměrně stabilní. Mezi únorem 2020 a koncem stejného měsíce letošního roku klesl počet inzerovaných pozic přibližně o dvě procenta, zatímco u marketingových a softwarových profesí šlo téměř o třicetiprocentní propad. „Existuje určitý druh řemeslného umění, které podle mě představuje důležitý prvek a který nemůžeme přehlížet,“ uvedl.

Téměř polovina pracovníků jsou přistěhovalci

Významnou část amerického oděvního průmyslu dlouhodobě drží nad vodou přistěhovalci. Analýza nedávných statistických dat, kterou zpracoval Migration Policy Institute, ukázala, že zhruba 40 procent krejčích, švadlen a pracovníků v oboru je narozených v zahraničí. Největší počet pochází z Mexika, Jižní Koreje, Vietnamu anebo Číny.

Na nedostatek kvalifikovaných pracovníků reagují i samotné firmy. Obchodní řetězec Nordstrom, největší zaměstnavatel krejčích a specialistů na úpravy oděvů v Severní Americe, spojil síly s newyorským Technologickým institutem módy (FIT) a spustil devítitýdenní program zaměřený na pokročilé techniky šití a úprav. „Krejčovství obvykle nikdy nepatřilo k typicky americkým řemeslům,“ uvedl instruktor FIT a kostýmní tvůrce Michael Harrell.

O první termín kurzu byl výrazný zájem. Škola podle výkonné ředitelky Centra pro celoživotní a profesní vzdělávání Jacqueline Jenkins evidovala 200 přihlášek, z nichž vybrala 15 studentů. Ti zahájili výuku v říjnu a certifikát získali letos v únoru. Program měl účastníky připravit přímo na práci pro Nordstrom, který zaměstnává 1 500 lidí v oblasti krejčovských služeb a úprav od jednoduchého zkracování džín až po přepracování večerních rób.

Když skříně volají o pomoc. Recyklace použitého oblečení v USA zatím nemá řešení

Podle ředitele oddělení úprav Marka Esquivela našlo deset absolventů první skupiny zaměstnání nebo je právě v procesu náboru. „Dlužíme to celému odvětví, abychom zajistili, že tato umělecká forma bude existovat ještě mnoho let a bude i nadále sloužit zákazníkům jak v našich prostorách, tak i mimo ně,“ uvedl.

Kil Bae

Jeho profesní dráha vede od rodinné dílny nedaleko Soulu přes práci na zakázkách a vzorcích pro různé firmy v jihokorejské metropoli až do oblasti New Yorku, kde působil jako tvůrce střihů pro značky Ralph Lauren či Donna Karan. V roce 2011 si otevřel vlastní obchod v Connecticutu, po deseti letech ho ale uzavřela pandemie covidu-19. O rok později znovu začal v současné provozovně.

Při práci střídá tři stroje: běžný šicí stroj, další určený pro těžké materiály včetně denimu a kůže a také overlock, který látku současně řeže, začišťuje i dokončuje. S koncem ale zatím nepočítá. Pracovat podle svých slov chce tak dlouho, dokud mu budou sloužit ruce. „Pořád se učím,“ dodává.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

V kanalizaci končí nedopalky i pneumatiky. Vodárny to stojí miliony, říká expert

Premium
Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Vilém Žák (15. března 2026)

Nevhodné nakládání Čechů s odpady stojí vodárny miliony korun ročně. „Každý odpad, který v kanalizaci nemá co dělat, je nějakým způsobem problematický a způsobuje potíže jak provozovatelům stokové...

12. dubna 2026

Londýnské noční kluby jsou v ohrožení. Mladí chtějí zážitky, ne jen alkohol

Herní automaty v nočním klubu Heaven v Londýně (2. dubna 2026)

Londýnské noční kluby čelí změně chování mladých návštěvníků, pro které alkohol už není hlavním lákadlem. Aby se udržely v provozu, musí měnit fungování. Namísto alkoholu vsází na zážitky, denní akce...

12. dubna 2026

Ministerstvo novelou ohrožuje výdejní boxy. Zhorší to dostupnost, varují obchody

ilustrační snímek

Ministerstvo pro místní rozvoj chce v novele stavebního zákona nově zařadit dosud neregulované výdejní boxy mezi drobné stavby. To vyvolalo kritiku provozovatelů, obchodníků i zástupců samospráv....

11. dubna 2026

Barron Trump jde na trh s nealkoholickým nápojem, k mání bude v květnu

Syn Donalda Trumpa, Barron Trump přichází na bohoslužbu v kostele svatého Jana....

Nejmladší syn amerického prezidenta Barron Trump vstoupil do světa byznysu nealkoholických nápojů. Podle veřejně dostupných dokumentů je uveden jako člen představenstva společnosti SOLLOS Yerba Mate,...

11. dubna 2026

Muzea zdarma v ohrožení. Anglie zvažuje vstupné pro zahraniční návštěvníky

Přírodopisné muzeum v Londýně (20. března 2026)

Britská vláda zvažuje zpoplatnění vstupu do stálých sbírek národních muzeí pro zahraniční turisty. Opatření by mohlo pomoci financovat dlouhodobě podfinancovaný kulturní sektor. Návrh ale čelí...

11. dubna 2026

Číňané si oblíbili Zimbabwe. Hlavní město se díky nim mění před očima

zimbabwe čína harare

Rostoucí počet Číňanů žijících a podnikajících v Zimbabwe je pro africkou zemi požehnání. Alespoň podle tamních realitních makléřů. „Počet čínských kupců neustále roste,“ říká jeden z nich. Proměna...

11. dubna 2026

Ministerstvo financí odmítá zvýšení rodičovské, pokud to nezaplatí resort práce

Komplex budov ministerstva financí u pražského Malostranského náměstí.

Ministerstvo financí nebude souhlasit se zvýšením rodičovské, pokud si na něj resort práce nenajde peníze ve svém rozpočtu díky úsporám. Odmítá zvedat v příštích letech výdaje státu. Poukazuje i na...

11. dubna 2026  10:05

Indické „Mounjaro nevěsty“. Injekce na hubnutí se staly součástí příprav na svatbu

Tradiční hinduistická svatba

V Indii se z léků na obezitu stává i součást svatebního byznysu. Kliniky je začínají nabízet v balíčcích pro nevěsty a ženichy, kteří chtějí před obřadem rychle zhubnout. Zájem roste spolu s...

11. dubna 2026

Válka v Íránu dopadá na chorvatské rybáře. Kvůli drahé naftě bojují o přežití

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)

Nad Jaderským mořem zapadá slunce a Marijan Jakopović připravuje svoji loď a sítě, jak je zvyklý to dělat už 30 let. Tento 55letý chorvatský rybář ale říká, že tak těžké časy jako nyní nepamatuje. Na...

11. dubna 2026  7:33

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

11. dubna 2026

Válka v Íránu mění Green Deal. Záchranu planety střídá energetická nezávislost

Premium
ilustrační snímek

Řada evropských zemí byla nucena zavést kvůli krizi na Blízkém východě a následnému zvyšování cen komodit na burze úsporná opatření. Mnohé přistoupily ke snížení spotřebních daní na paliva a daně z...

11. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.