Největším průkopníkem tohoto trendu je Tokio, kde celé léto běží kampaň s názvem „Cool Biz“. Ta vybízí muže, aby kravaty a dlouhé kalhoty vyměnili za trička a tenisky. Uvolněnější dress code se ale pomalu dostává i do Evropy.
Z britských obchodů mizí lněné kraťasy, obleky a další oblečení z prodyšných látek. Prodej lněných kalhot v obchodech Marks and Spencer vzrostl v posledních měsících o 183 procent proti stejnému období v minulém roce. Značka Hugo Boss svůj sortiment rozšířila o kolekci kraťasů na míru, které stojí i přes pět tisíc korun.
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Kravaty mizí, šortky nastupují. Kancelářský dress code se začíná měnit
„Uvádíme na trh další kusy lehčího oblečení a nástup podzimní kolekce jsme posunuli. Vypadá to, že kvůli změnám klimatu se z toho konečně stane norma,“ uvedl pro Reuters hlavní návrhář pánského oblečení H&M Andreas Lowenstam.
Protest proti kalhotám
Největší vliv na to, jak se zaměstnanci oblékají, má ale stále zaměstnavatel. „U nás jsou povolené kraťasy a sukně. Musí to být ovšem elegantnější modely. Nechceme, aby pracovníci nosili tylové sukýnky nebo šortky, ve kterých byste spíš šli hrát fotbal,“ řekl mluvčí největší norské banky DNB Vidar Korsberg Dalsbo.
Tipy na to, jak přežít horka v kanceláři, dostali také zaměstnanci švýcarské pojišťovny Swiss Re. V červnu její ředitel Gianfranco Lot rozeslal e-mail, ve kterém doporučuje pít hodně vody, dávat si přestávky nebo se vykoupat v nedalekém jezeře. Zmínil ale také, že „kraťasy jsou víkendové oblečení“ a do práce nepatří.
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„Když je horko, oděv by se tomu měl přizpůsobit. Teploty budou čím dál vyšší, takže dřív nebo později zaměstnavatelé budou muset dress code rozvolnit. Pokud ne, lidé jim tam začnou omdlévat,“ myslí si expert na pracovní bezpečnost v německém odborovém svazu IG Metall Moriz Tiedemann.
Někteří pracovníci proto vzali věci do vlastních rukou. Řidič autobusu z Varšavy například jeden den přišel na směnu v sukni, aby vyjádřil svůj nesouhlas s uniformami, které zahrnují i dlouhé polyesterové kalhoty. Petici za to, aby mohli v létě řídit v kraťasech podepsalo už přes 400 lidí.