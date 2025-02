Kontrola mincí s pompou a v rukavičkách. Britové oprášili 800 let starou tradici

21:47

Porotci v červených pláštích a bílých rukavicích se sešli v honosném sále londýnské společnosti Worshipful Company of Goldsmiths, aby potvrdili, že britské mince splňují standardy a mohou putovat do oběhu. Oprášili starobylou tradici sahající až do 12. století, která je známá jako Pyxova zkouška.