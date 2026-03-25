Králem balíků je FedEx. Předstihl konkurenta UPS v tržní kapitalizaci

Jan Dvořák
  12:40
Doručovací společnost FedEx poprvé v historii tento týden předstihla firmu United Parcel Service v tržní kapitalizaci. Její největší konkurent UPS sice stále doručuje více zásilek, ale Wall Street oceňuje FedEx coby společnost, která dokáže nejrychleji snižovat náklady a tím zvyšovat zisky.
Akcie společnosti FedEx za poslední dva roky vzrostly téměř o 40 procent, zatímco ty UPS klesly přibližně o stejnou hodnotu. V pondělí činila tržní hodnota společnosti FedEx 84,9 miliardy dolarů, o 44 milionů dolarů více než u jejího konkurenta.

Je to vůbec první případ, kdy měl FedEx vyšší tržní hodnotu od vstupu UPS na burzu v roce 1999. V úterý se UPS opět dostala na první místo, ale při pátečním zavření burzy byla na špici opět společnost FedEx, píše portál The Wall Street Journal.

Oba tito dlouholetí doručovací konkurenti i tak ruší tisíce pracovních míst a omezují své aktivity poté, co během pandemie navýšili kapacitu sítí. Akcie společnosti UPS prudce klesly od roku 2023, kdy společnost podepsala novou smlouvu s odborovým svazem Teamsters, která stanovila zvýšení mezd zaměstnanců.

Po celá desetiletí hodnotila Wall Street společnosti podle toho, jak moc dokážou růst a soustředila se přitom na ukazatele jako objem zásilek a tržby. Během pandemie se tyto společnosti rozšiřovaly závratným tempem, aby stačily uspokojovat poptávku. Když však po návratu spotřebitelů k normálnímu životu poklesla, začali investoři věnovat pozornost jejich snahám o snižování nákladů.

Společnost FedEx dosáhla v uplynulém fiskálním roce tržeb ve výši 88 miliard dolarů, což je jen o něco méně než 88,7 miliardy dolarů, které vykázal její konkurent. FedEx však doručil méně zásilek, jeho průměrný denní objem vnitrostátních zásilek činil 14 milionů, zatímco u společnosti UPS to bylo 20 milionů.

Generální ředitel společnosti FedEx Raj Subramaniam, který tuto funkci zastává od roku 2022, se rozhodl sloučit divize expresní a pozemní přepravy a vyčlenit divizi nákladní přepravy. Oba tyto projekty pokračují a společnost uvedla, že díky nim dojde ke zvýšení efektivity jejích operací.

„Společnost FedEx se stala odolnější a soustředí se na dodávky mezi podniky, zejména v odvětvích zdravotnictví, automobilovém průmyslu, datových center a leteckém průmyslu,“ uvedl na nedávném setkání s investory Subramaniam.

Společnost UPS v lednu oznámila, že po propuštění 48 000 zaměstnanců v roce 2025 plánuje v letošním roce propustit dalších 30 000. Na začátku loňského roku generální ředitelka Carol Toméová ohlásila plány na ukončení partnerství s Amazonem, aby se společnost mohla soustředit na podnikání s vyšší marží, uzavírá americký portál.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

