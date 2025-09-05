Král je mrtev, ať žije král! Co teď čeká módní impérium jménem Armani

Jan Dvořák
  10:18
Smrtí Giorgia Armaniho módní svět ztratil nejenom návrháře, ale také jednoho z posledních velkých majitelů a manažerů v luxusním průmyslu. Jeho impérium nyní bude čelit své největší zkoušce ve své historii: dokáže překonat éru svého zakladatele a zároveň zachovat jeho odkaz?
Giorgio Armani v Paříži (28. ledna 2025)

Giorgio Armani v Paříži (28. ledna 2025) | foto: Reuters

Ženy na procházce před přehlídkou Giorgio Armani, street style na milánském...
Armani oblékal řadu celebrit. Například i Clooneyho. Na snímku je hrečka Julia...
Pejsek nechyběl ani na přehlídce italského módního domu Giorgio Armani pro jaro...
Italský módní návrhář Giorgio Armani
35 fotografií

Na rozdíl od konkurentů, kteří předali kontrolu nad svými společnostmi konglomerátům jako LVMH nebo Kering, Armani si svou společnost bedlivě hlídal a ponechal ji v soukromém vlastnictví. Zodpovídal se pouze sám sobě a řídil ji s precizností obchodníka i citem módního návrháře. Svou nezávislost si pečlivě střežil.

Armani zůstal jediným akcionářem skupiny, která loni dosáhla obratu přibližně 2,7 miliardy dolarů (59 miliard Kč), a vybudoval ochranné mechanismy, aby zajistil, že se společnost nepadne do rukou investorů zvenčí, píše web The Wall Street Journal.

Jelikož Armani neměl děti ani manželku, kontrola nad módním domem nyní přejde na Nadaci Giorgia Armaniho. Tu tento návrhář a podnikatel založil téměř před deseti lety, aby zajistil kontinuitu značky a zachoval nezávislost. Armani dlouho před svou smrtí prohlásil, že vybral tři kandidáty, kteří budou po jeho smrti dohlížet na nadaci, ovšem podrobnosti nezveřejnil.

Zemřel Giorgio Armani. Módní velikán měl rád přirozenost, nesnášel svalovce

„Vždy jsem své spolupracovníky připravoval na další kapitolu,“ řekl Armani loni deníku The Wall Street Journal. „Jsou lidé, kteří jsou na úrovni, na které být potřebují, a někteří, kteří jsou o něco méně.“

Klub vyvolených

Do Armaniho nejbližšího okruhu patří Pantaleo „Leo“ Dell’Orco, jeho dlouholetý zástupce a šéf pánské módy, neteř Silvana Armaniová, která již dlouho dohlíží na dámskou módu, a také Roberta Armaniová, další neteř, která spravuje vztahy s celebritami a zábavním průmyslem. Jeho synovec Andrea Camerana je nyní generálním ředitelem pro udržitelnost. Sestra Rosanna Armaniová zasedá v představenstvu firmy.

Vedle nadace založené v roce 2016 Armani vypracoval rovněž nový soubor stanov, které vstoupí v platnost po jeho smrti. Vytvářejí několik kategorií akcií s různými hlasovacími právy, přesné rozdělení těchto bloků však není známé. Stanoví také přístup k akvizicím a dluhům a jasně omezují jakékoli změny vlastnictví. Kótování na burze není zakázáno, ale lze o něm uvažovat pouze se souhlasem většiny členů představenstva.

Svět přišel o giganta, míní Donatella Versace. Armaniho oplakávají i české krásky

I přes všechna tato bezpečnostní opatření bude Armaniho smrt pravděpodobně podněcovat zájemce o koupi této skupiny. „Značky jako tato se na trhu objevují jen zřídka,“ říká Luca Solca, analytik společnosti Bernstein. Očekává tak značný zájem o tuto značku.

V minulosti mnohé módní domy nepřežily život svých zakladatelů. Smrt zakladatele však nemusí nutně znamenat konec značky. Brandy Balenciaga, Chanel, Dior, Givenchy a Saint Laurent vzkvétaly ještě dlouho po smrti svých tvůrců a pod novým vedením se proměnily v globální podniky.

Konec starých časů

Armaniho smrt podtrhuje zánik éry, kdy hrstka návrhářů zcela ovládala své módní domy a řídila vše od ateliéru až po prodej v buticích. Nebyli to jen kreativní osobnosti, ale také podnikatelé, kteří určovali strategii a tempo globální expanze.

Tento byznys model však již z velké části zmizel. Firma založená již v roce 1975 v minulosti konkurovala mocným konglomerátům využívajícím obrovskou finanční sílu k pronikání na nové trhy, skupování nemovitostí anebo propagaci globálních marketingových kampaní. Kreativní ředitelé značek se z velké části stali najatými profesionály přivedenými proto, aby oživili značku, a nahrazenými ve chvíli, když prodeje klesaly.

Giorgio Armani bydlel v nádherném penthousu v New Yorku. Splnil si životní sen

V průběhu let se kolem značky Armani ochomýtalo několik vážných zájemců. Na konci 90. let Bernard Arnault spolu s Armanim zkoumali možnost partnerství, v rámci něhož by LVMH získalo 20procentní podíl v italské společnosti a designér by zůstal kreativním ředitelem. K dohodě však nikdy nedošlo. Armani později vysvětlil proč: „Řídili by mě,“ přiznal v roce 2012. „A tak jsem si řekl, že pokud chtějí, mohou mě obejít.“

Buďte skromní

Tržby značky Armani loni poklesly o 5 procent a provozní zisk klesl téměř o čtvrtinu v důsledku ochlazení trhu s luxusním zbožím. Společnost na to reagovala zvýšením investic na rekordní úroveň, a to díky renovaci obchodů a rozhodnutí zavést vlastní e-commerce.

Kromě své vlajkové značky působí značky Armani v několika úrovních módy: Armani Privé je haute couture řada značky. Emporio Armani nabízí mladistvé, trendové konfekční oblečení a Armani Exchange přináší dostupnější módu ve stylu streetwear.

Ikonické róby i lesklá saka. Připomeňte si nejlepší modely Giorgia Armaniho

Značka se také rozšířila do oblasti životního stylu, což odráží Armaniho touhu ovlivňovat prostředí, ve kterém jeho zákazníci žijí. Skupina provozuje značku Armani Casa, řadu bytového vybavení. Armani Dolci je cukrářská firma a také síť restaurací a kaváren. Armani také propůjčil své jméno hotelům v Miláně a Dubaji, které přenášejí jeho estetiku nenápadnosti do oblasti pohostinství.

Ve čtvrtek společnost uvedla, že si Armani vždy cenil nezávislost myšlení a jednání a že jeho rodina a zaměstnanci budou skupinu vést dál v duchu respektu a kontinuity těchto hodnot. Jaká byla nejdůležitější lekce, kterou Armani chtěl předat těm, s nimiž pracoval? „Buďte skromní,“ řekl loni deníku The Wall Street Journal. „Lidé v tomto oboru mají někdy silné ego, a proto je důležité zůstat skromný,“ uzavřel módní velikán.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Král je mrtev, ať žije král! Co teď čeká módní impérium jménem Armani

Smrtí Giorgia Armaniho módní svět ztratil nejenom návrháře, ale také jednoho z posledních velkých majitelů a manažerů v luxusním průmyslu. Jeho impérium nyní bude čelit své největší zkoušce ve své...

5. září 2025  10:18

ČEZ koupil firmu Gas Distribution, plyn bude rozvádět po celém Česku kromě Prahy

Polostátní energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl ve firmě Gas Distribution, která provozuje plynárenskou síť v jižních Čechách a části Vysočiny. Nově tak bude ČEZ rozvádět plyn v...

5. září 2025  6:30

CSG hlásí rekordní výsledky. Tržby vzrostly o čtvrtinu na 2,8 mld. eur

Advertorial

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) dosáhla v prvním pololetí roku 2025 rekordních hospodářských výsledků a potvrdila svou pozici mezi předními evropskými společnostmi obranného...

5. září 2025

Test mléčných svačinek: Některé jogurty skrývají kostky cukru, jinde chybí bílkoviny

Premium

V kelímku, kapsičce, krabičce i sklenici, z mléka kravského, ovčího a kozího, s přídavkem vitaminů, bílkovin nebo naopak bez cukru či laktózy. Vždyť je toho tolik! Po kterém mléčném výrobku sáhnout,...

5. září 2025

Na třetině rozpadlých vztahů se podílely finanční problémy, ukázal průzkum

Přes třicet procent Čechů tvrdí, že rozdílný pohled na finance byl v jejich ukončenému vztahu velké téma a zároveň jeden z hlavních důvodů, proč partnerství nedopadlo. Ukázal to průzkum finanční...

5. září 2025

Německé ekonomice se stále nedaří. Podle odhadů letos téměř neporoste

Německé hospodářství v letošním roce vykáže růst jen 0,2 procenta. V aktualizovaných prognózách to ve čtvrtek uvedly hospodářské instituty Ifo a RWI. Podle institutu IfW dokonce největší evropská...

4. září 2025

Po prodeji farmy nám zakázali prodávat mléko, zlobí se vítěz biosoutěže

Letošní vítěz soutěže Biopotravina roku Miloš Pátek z firmy Naše farmy Pá-pá si postěžoval na to, že už nemůže prodávat nepasterované mléko. Prodal totiž farmu, zůstala mu tak jenom minimlékárna. Má...

4. září 2025

Zbrojař Michal Strnad skupuje české dovozce vozů Ferrari

Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad kupuje společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italské...

4. září 2025  17:16

Polská D8 směřuje k českým hranicím. Chystá se napojení na D35

Spolu s postupem polské rychlostní silnice S8 spojující Bělostok s Kladskem přes Varšavu k českým hranicím se začalo uvažovat o její napojení na rovněž rozestavěnou tuzemskou dálnici D35 v oblasti...

4. září 2025

Zemřel Giorgio Armani. Módní velikán měl rád přirozenost, nesnášel svalovce

Zemřel italský módní návrhář Giorgio Armani. Bylo mu 91 let. Byl synonymem moderního italského stylu a elegance. Spojoval v sobě talent návrháře s bystrostí obchodníka a vedl společnost s ročním...

4. září 2025  15:28,  aktualizováno  16:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Víte, jaký je práh škodlivosti hrabošů v českých polích? Už ho překročili

Počet hrabošů na českých polích se v srpnu po sklizni obilovin a řepky zdvojnásobil a průměrně činil 221 východů z nor na hektar. Tím mírně překročil hranici škodlivosti stanovenou na 200. Oproti...

4. září 2025

Kyberútoků v Česku stále přibývá. Nejohroženější skupinou nejsou senioři

Počet kybernetických podvodů stále roste. Jen ke konci června bylo v online prostředí napadeno přes 44 tisíc lidí, což je o dvě procenta více než ve stejnou dobu minulý rok. Útočníci mají strategie...

4. září 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.