Na rozdíl od konkurentů, kteří předali kontrolu nad svými společnostmi konglomerátům jako LVMH nebo Kering, Armani si svou společnost bedlivě hlídal a ponechal ji v soukromém vlastnictví. Zodpovídal se pouze sám sobě a řídil ji s precizností obchodníka i citem módního návrháře. Svou nezávislost si pečlivě střežil.
Armani zůstal jediným akcionářem skupiny, která loni dosáhla obratu přibližně 2,7 miliardy dolarů (59 miliard Kč), a vybudoval ochranné mechanismy, aby zajistil, že se společnost nepadne do rukou investorů zvenčí, píše web The Wall Street Journal.
Jelikož Armani neměl děti ani manželku, kontrola nad módním domem nyní přejde na Nadaci Giorgia Armaniho. Tu tento návrhář a podnikatel založil téměř před deseti lety, aby zajistil kontinuitu značky a zachoval nezávislost. Armani dlouho před svou smrtí prohlásil, že vybral tři kandidáty, kteří budou po jeho smrti dohlížet na nadaci, ovšem podrobnosti nezveřejnil.
„Vždy jsem své spolupracovníky připravoval na další kapitolu,“ řekl Armani loni deníku The Wall Street Journal. „Jsou lidé, kteří jsou na úrovni, na které být potřebují, a někteří, kteří jsou o něco méně.“
Klub vyvolených
Do Armaniho nejbližšího okruhu patří Pantaleo „Leo“ Dell’Orco, jeho dlouholetý zástupce a šéf pánské módy, neteř Silvana Armaniová, která již dlouho dohlíží na dámskou módu, a také Roberta Armaniová, další neteř, která spravuje vztahy s celebritami a zábavním průmyslem. Jeho synovec Andrea Camerana je nyní generálním ředitelem pro udržitelnost. Sestra Rosanna Armaniová zasedá v představenstvu firmy.
Vedle nadace založené v roce 2016 Armani vypracoval rovněž nový soubor stanov, které vstoupí v platnost po jeho smrti. Vytvářejí několik kategorií akcií s různými hlasovacími právy, přesné rozdělení těchto bloků však není známé. Stanoví také přístup k akvizicím a dluhům a jasně omezují jakékoli změny vlastnictví. Kótování na burze není zakázáno, ale lze o něm uvažovat pouze se souhlasem většiny členů představenstva.
I přes všechna tato bezpečnostní opatření bude Armaniho smrt pravděpodobně podněcovat zájemce o koupi této skupiny. „Značky jako tato se na trhu objevují jen zřídka,“ říká Luca Solca, analytik společnosti Bernstein. Očekává tak značný zájem o tuto značku.
V minulosti mnohé módní domy nepřežily život svých zakladatelů. Smrt zakladatele však nemusí nutně znamenat konec značky. Brandy Balenciaga, Chanel, Dior, Givenchy a Saint Laurent vzkvétaly ještě dlouho po smrti svých tvůrců a pod novým vedením se proměnily v globální podniky.
Konec starých časů
Armaniho smrt podtrhuje zánik éry, kdy hrstka návrhářů zcela ovládala své módní domy a řídila vše od ateliéru až po prodej v buticích. Nebyli to jen kreativní osobnosti, ale také podnikatelé, kteří určovali strategii a tempo globální expanze.
Tento byznys model však již z velké části zmizel. Firma založená již v roce 1975 v minulosti konkurovala mocným konglomerátům využívajícím obrovskou finanční sílu k pronikání na nové trhy, skupování nemovitostí anebo propagaci globálních marketingových kampaní. Kreativní ředitelé značek se z velké části stali najatými profesionály přivedenými proto, aby oživili značku, a nahrazenými ve chvíli, když prodeje klesaly.
V průběhu let se kolem značky Armani ochomýtalo několik vážných zájemců. Na konci 90. let Bernard Arnault spolu s Armanim zkoumali možnost partnerství, v rámci něhož by LVMH získalo 20procentní podíl v italské společnosti a designér by zůstal kreativním ředitelem. K dohodě však nikdy nedošlo. Armani později vysvětlil proč: „Řídili by mě,“ přiznal v roce 2012. „A tak jsem si řekl, že pokud chtějí, mohou mě obejít.“
Buďte skromní
Tržby značky Armani loni poklesly o 5 procent a provozní zisk klesl téměř o čtvrtinu v důsledku ochlazení trhu s luxusním zbožím. Společnost na to reagovala zvýšením investic na rekordní úroveň, a to díky renovaci obchodů a rozhodnutí zavést vlastní e-commerce.
Kromě své vlajkové značky působí značky Armani v několika úrovních módy: Armani Privé je haute couture řada značky. Emporio Armani nabízí mladistvé, trendové konfekční oblečení a Armani Exchange přináší dostupnější módu ve stylu streetwear.
Značka se také rozšířila do oblasti životního stylu, což odráží Armaniho touhu ovlivňovat prostředí, ve kterém jeho zákazníci žijí. Skupina provozuje značku Armani Casa, řadu bytového vybavení. Armani Dolci je cukrářská firma a také síť restaurací a kaváren. Armani také propůjčil své jméno hotelům v Miláně a Dubaji, které přenášejí jeho estetiku nenápadnosti do oblasti pohostinství.
Ve čtvrtek společnost uvedla, že si Armani vždy cenil nezávislost myšlení a jednání a že jeho rodina a zaměstnanci budou skupinu vést dál v duchu respektu a kontinuity těchto hodnot. Jaká byla nejdůležitější lekce, kterou Armani chtěl předat těm, s nimiž pracoval? „Buďte skromní,“ řekl loni deníku The Wall Street Journal. „Lidé v tomto oboru mají někdy silné ego, a proto je důležité zůstat skromný,“ uzavřel módní velikán.