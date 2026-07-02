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Velká vinná loupež. Z restaurace za pár minut zmizely láhve za sedm milionů

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Rozbitá vitrína s víny v milánské restauraci Affinatore v Miláně (14. června 2026) | foto: Affinatore

Milánská restaurace Affinatore patřící mezi vyhlášené podniky pro milovníky steaků a špičkových vín, se stala terčem troufalé krádeže. Dvojice pachatelů si během necelých tří minut odnesla 19 láhví legendárních burgundských vín z vinařství Domaine de la Romanée-Conti, jejichž tržní hodnota dosahuje zhruba 320 tisíc dolarů, tedy přibližně 6,8 milionu korun.

K vloupání došlo v sobotu 13. června kolem půl osmé ráno. Podle záznamů z bezpečnostních kamer byli pachatelé převlečeni za stavební dělníky – měli ochranné přilby i reflexní vesty. Kovovými tyčemi nejprve rozbili skleněné vstupní dveře restaurace a poté zamířili přímo k vitríně, ve které byly vystaveny nejcennější láhve. Po rozbití skla lup rychle sebrali a zmizeli. Odcizené lahve pocházely z ročníků 2014 až 2022.

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„Nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového může stát. Je to jako z filmu,“ řekl magazínu Wine Spectator Christian Scarica, ředitel vinného programu restaurace.

Pachatelé přesně věděli, co hledají

Podle Scaricy nešlo o náhodnou krádež. Zloději se nezdržovali prohlížením nabídky a zamířili přímo k vínům Domaine de la Romanée-Conti, která patří mezi nejdražší a nejvyhledávanější na světě.

Odnesli si devět láhví La Tâche, čtyři láhve Romanée-Conti a po třech lahvích Richebourg a Romanée-Saint-Vivant. Jiná drahá vína, například slavné toskánské víno Masseto, zůstala ve vitríně nedotčené. „Naplánovali to do posledního detailu. Myslím, že u nás museli být už dříve jako hosté a zjistit si, kde jsou ta nejcennější,“ uvedl Scarica.

Majitele restaurace upozornila na vloupání ostraha budovy krátce po činu. Policie však podle vedení restaurace dorazila přibližně hodinu po oznámení. Vyšetřovatelé zatím nezveřejnili žádné informace o možných podezřelých ani o průběhu pátrání.

Restaurace mezitím zveřejnila záběry z bezpečnostních kamer na sociálních sítích a také sériová čísla všech odcizených vín. Doufá, že se díky tomu podaří zabránit jejich prodeji prostřednictvím aukčních síní, obchodníků nebo soukromých sběratelů.

Sedm let budování kolekce je pryč

Přestože byly láhve pojištěny, restaurace podle Scaricy utrpěla mnohem větší škodu než jen finanční. Pojištění totiž pokrývá pouze velkoobchodní hodnotu vín, nikoli jejich skutečnou tržní cenu ani ztrátu budoucích příjmů z jejich prodeje. Ještě větší ranou je podle něj skutečnost, že získat příděly vín od Domaine de la Romanée-Conti je mimořádně obtížné.

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„Sedm let práce na budování této kolekce zmizelo během několika minut,“ řekl. Navzdory škodám restaurace otevřela už večer téhož dne. Rozbité vstupní dveře provizorně zakryla dřevěnými deskami a vitrínu později opravila. Zbylé láhve z vinařství Domaine de la Romanée-Conti byly vráceny zpět, podnik ale výrazně posílil bezpečnostní opatření.

Nově instalovaný zabezpečovací systém nyní obsahuje mimo jiné zařízení, které při vloupání zaplní prostor hustým kouřem a zkomplikuje pachatelům orientaci.

Přibývá krádeží nejdražších vín

Případ z Milána není ojedinělý. Luxusní vína se v posledních letech stávají stále častějším cílem organizovaných zlodějů. Jejich hodnota se totiž často vyrovná luxusním hodinkám nebo šperkům, přičemž jejich přeprava i ukrytí jsou výrazně jednodušší.

Loni se například terčem podobné krádeže stala restaurace L’Auberge Provençale v americké Virginii, odkud zmizely čtyři láhve Domaine de la Romanée-Conti v hodnotě téměř 40 tisíc dolarů. V tomto případě se policii podařilo vína vypátrat a jednoho z pachatelů odsoudit k ročnímu vězení.

Vedení restaurace Affinatore však přiznává, že naděje na nalezení odcizených vín je zatím malá. Zveřejnění sériových čísel i záznamů z kamer má alespoň ztížit jejich prodej na legálním trhu, kde je původ vzácných vín jedním z nejdůležitějších faktorů určujících jejich hodnotu.

affinatorerestaurant

Presenteremo denuncia all’Autorità Giudiziaria e confidiamo che i responsabili vengano individuati. Nel frattempo, però, non intendiamo rassegnarci: sostituiremo le bottiglie di Romanée-Conti sottratte, ricostruiremo ciò che è stato danneggiato, pubblicheremo i numeri seriali delle bottiglie rubate affinché possano essere identificate e tracciate, rendendone estremamente difficile la commercializzazione, e continueremo a fare ciò che amiamo ogni giorno.

Un furto può portare via grandi vini, per un valore commerciale di oltre 280.000 euro, ma non può portare via il lavoro, la passione e la dedizione che da anni mettiamo nel nostro ristorante.

Grazie a tutti per i tantissimi messaggi di vicinanza e sostegno: ci stanno dando ancora più forza per ripartire.

Stasera siamo aperti. Più determinati di prima.

We will file a complaint with the judicial authorities and are confident that those responsible will be identified. In the meantime, however, we do not intend to give up: we will replace the stolen bottles of Romanée-Conti, reconstruct what was damaged, publish the serial numbers of the stolen bottles so they can be identified and traced, making their sale extremely difficult, and continue doing what we love every day.

A theft can steal great wines, with a retail value of over €280,000, but it cannot take away the work, passion, and dedication we have put into our restaurant for years.

Thank you all for the many messages of support and encouragement: they are giving us even more strength to start over.

Tonight we are open. More determined than before.

13. června 2026 v 21:49, příspěvek archivován: 1. července 2026 v 15:14
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