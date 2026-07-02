K vloupání došlo v sobotu 13. června kolem půl osmé ráno. Podle záznamů z bezpečnostních kamer byli pachatelé převlečeni za stavební dělníky – měli ochranné přilby i reflexní vesty. Kovovými tyčemi nejprve rozbili skleněné vstupní dveře restaurace a poté zamířili přímo k vitríně, ve které byly vystaveny nejcennější láhve. Po rozbití skla lup rychle sebrali a zmizeli. Odcizené lahve pocházely z ročníků 2014 až 2022.
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„Nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového může stát. Je to jako z filmu,“ řekl magazínu Wine Spectator Christian Scarica, ředitel vinného programu restaurace.
Pachatelé přesně věděli, co hledají
Podle Scaricy nešlo o náhodnou krádež. Zloději se nezdržovali prohlížením nabídky a zamířili přímo k vínům Domaine de la Romanée-Conti, která patří mezi nejdražší a nejvyhledávanější na světě.
Odnesli si devět láhví La Tâche, čtyři láhve Romanée-Conti a po třech lahvích Richebourg a Romanée-Saint-Vivant. Jiná drahá vína, například slavné toskánské víno Masseto, zůstala ve vitríně nedotčené. „Naplánovali to do posledního detailu. Myslím, že u nás museli být už dříve jako hosté a zjistit si, kde jsou ta nejcennější,“ uvedl Scarica.
Majitele restaurace upozornila na vloupání ostraha budovy krátce po činu. Policie však podle vedení restaurace dorazila přibližně hodinu po oznámení. Vyšetřovatelé zatím nezveřejnili žádné informace o možných podezřelých ani o průběhu pátrání.
Restaurace mezitím zveřejnila záběry z bezpečnostních kamer na sociálních sítích a také sériová čísla všech odcizených vín. Doufá, že se díky tomu podaří zabránit jejich prodeji prostřednictvím aukčních síní, obchodníků nebo soukromých sběratelů.
Sedm let budování kolekce je pryč
Přestože byly láhve pojištěny, restaurace podle Scaricy utrpěla mnohem větší škodu než jen finanční. Pojištění totiž pokrývá pouze velkoobchodní hodnotu vín, nikoli jejich skutečnou tržní cenu ani ztrátu budoucích příjmů z jejich prodeje. Ještě větší ranou je podle něj skutečnost, že získat příděly vín od Domaine de la Romanée-Conti je mimořádně obtížné.
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„Sedm let práce na budování této kolekce zmizelo během několika minut,“ řekl. Navzdory škodám restaurace otevřela už večer téhož dne. Rozbité vstupní dveře provizorně zakryla dřevěnými deskami a vitrínu později opravila. Zbylé láhve z vinařství Domaine de la Romanée-Conti byly vráceny zpět, podnik ale výrazně posílil bezpečnostní opatření.
Nově instalovaný zabezpečovací systém nyní obsahuje mimo jiné zařízení, které při vloupání zaplní prostor hustým kouřem a zkomplikuje pachatelům orientaci.
Přibývá krádeží nejdražších vín
Případ z Milána není ojedinělý. Luxusní vína se v posledních letech stávají stále častějším cílem organizovaných zlodějů. Jejich hodnota se totiž často vyrovná luxusním hodinkám nebo šperkům, přičemž jejich přeprava i ukrytí jsou výrazně jednodušší.
Loni se například terčem podobné krádeže stala restaurace L’Auberge Provençale v americké Virginii, odkud zmizely čtyři láhve Domaine de la Romanée-Conti v hodnotě téměř 40 tisíc dolarů. V tomto případě se policii podařilo vína vypátrat a jednoho z pachatelů odsoudit k ročnímu vězení.
Vedení restaurace Affinatore však přiznává, že naděje na nalezení odcizených vín je zatím malá. Zveřejnění sériových čísel i záznamů z kamer má alespoň ztížit jejich prodej na legálním trhu, kde je původ vzácných vín jedním z nejdůležitějších faktorů určujících jejich hodnotu.