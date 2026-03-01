Unijní surovinová závislost na Číně trvá. Evropské kovy přitom končí v Africe

  13:00
Evropská unie dlouhodobě řeší, jak se vymanit z obrovské surovinové závislosti na Číně. Jde především o měď, nikl, platinu, palladium nebo lithium, bez kterých se neobejde výroba čipů, zbraní, solárních panelů či elektromotorů. Ve stejnou chvíli ale z Evropské unie mizí každý rok stovky tisíc ojetých aut, které končí v Senegalu, Nigérii nebo jiných afrických ekonomikách.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tiksa NegeriReuters

Ačkoliv se Brusel snaží pracovat na nových těžebních projektech či mezinárodních dohodách, měl by alespoň část své pozornosti z pohledu dostupnosti důležitých surovin na evropském trhu přenést jinam. Na trh s osobními automobily. Oficiálně se z Evropské unie do Afriky exportuje asi 800 tisíc aut a s nimi i tuny důležitých kovů. Skutečný počet vyvezených aut do Afriky je však ještě mnohem vyšší, píše Politico.

Strategie exportérů je poměrně jasná. Osobní auto, které už nesplňuje stanovené emisní normy ve Francii, Německu, Nizozemsku nebo v jiném z evropských států, může dobře sloužit i několik dalších let jinde. Z Evropy se po moři přesune do některé z afrických zemí, kde se navíc exportéři s výraznějšími byrokratickými překážkami nesetkají. Zvlášť pokud se rozhodnou pro přepravu z některé východoevropské ekonomiky.

Recyklace zatím hlavně jen na papíře

Evropská unie už v roce 2024 přijala takzvaný Critical Raw Materials Act, který by měl do roku 2030 zajistit alespoň 25 procent strategických surovin jen z recyklace. Ačkoliv se tento rok rychle blíží, data hovoří jasně. Unijním zemím se potenciál recyklace stále nedaří dostatečně využít, což potvrzují i statistiky ohledně exportu ojetých evropských aut do Afriky.

Vize, nebo nový obal pro staré nápady? EU chystá plán surovinové soběstačnosti

Mimo jiné proto, že recyklace je i v roce 2026 finančně nákladná. „Ani členské státy Evropské unie ale nejsou k plnění pravidel dostatečně motivovány,“ říká k aktuálním trendům také Keit Pentus-Rosimannusová, která je členkou Evropského účetního dvora.

Každý starší vůz by v Evropské unii měl končit v některém ze 13 tisíc autorizovaných zařízení specializovaných na likvidaci autovraků. To se ale dlouhodobě příliš nedaří. Mimo jiné i kvůli firmám, které stanovené povinnosti obcházejí. Řada vlastníků starších aut navíc prodává katalyzátory zvlášť, protože ví, že je na šedém trhu mohou prodat i za několik desítek eur navíc.

„Nelegální likvidace i vývoz motivují hlavně zisky z prodeje náhradních dílů,“ napsala už v roce 2020 Německá agentura pro životní prostředí. Od té doby se ale situace příliš nezměnila. Statistiky z roku 2022 ukázaly, že jen z Německa je každý rok nelegálně vyvezeno více než 72 tisíc aut.

Do řešení se zapojují také automobilky

Situaci se snaží řešit i automobilky. Příkladem je projekt Valorauto, za kterým stojí koncern Stellantis ve spolupráci se společností Galloo. Jde o budovanou síť autorizovaných míst, kde jsou vozy ekologicky zbaveny nebezpečných látek, odborně rozebrány a kovy, plasty i další materiály jsou následně vráceny zpět. Experti ale namítají, že tyto iniciativy nestačí a volají po celoevropské digitalizaci registru vozidel i přísnější kontrole exportu.

Závislost Evropy na vzácných kovech z Číny je obrovská. Firmy volají po změně

Je jasné, že Evropa je kontinent, který je na přírodní zdroje chudý. Na druhé straně je to kontinent, který je bohatý na spotřební zboží, čehož minimálně zatím nedokáže úplně využívat. Přitom starší auto je opravdu ideálním zdrojem lithia, platiny či mědi, a tedy kovů, bez kterých se Evropa v roce 2026 neobjede, uzavírá Politico.

Německo bez ruského plynu rezignovalo na domácí těžbu, klesla o 80 procent

německo zemní plyn těžba rusko zařízení útlum

Přestože se dodávky ruského zemního plynu do Německa v posledních letech propadly téměř na nulu, domácí těžba tento výpadek nenahradila. Za uplynulých dvacet let se snížila zhruba o 80 procent. A to...

28. února 2026

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak je na tom Írán s ropou a proč je klíčový Hormuzský průliv

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026

Americko-izraelský úder na Írán zvyšuje rizika pro významnou část světových dodávek ropy. Islámská republika sama těží kolem 3,3 milionu barelů denně, což představuje zhruba tři procenta globální...

28. února 2026

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.