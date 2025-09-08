Alternativa k uzení
Takzvané kouřové aroma, známé také jako tekutý kouř, se v potravinářství používá desítky let. Vzniká ochlazením skutečného kouře z hořícího dřeva, který se zachytí a převede na kapalný kondenzát. Ten se následně vyčistí od sazí a dehtu a v malém množství se přidává do potravin. Dodává jim uzenou chuť rychle a levně, bez nutnosti využívat klasickou udírnu.
Kouřové aroma dodává uzenou chuť rychle a levně bez klasické udírny. Nelze u nich vyloučit poškození DNA a zvýšené riziko rakoviny.