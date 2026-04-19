Honba za prací začíná už během studia. Američané platí statisíce za kariérní kouče

Autor:
  12:00
Obavy rodičů se po honbě za přijetím na vysokou školu často později změní v další cíl: první zaměstnání. V době, kdy absolventi narážejí na tvrdou realitu trhu práce, roste poptávka po kariérních poradcích pro studenty i čerstvé vysokoškoláky. Některé americké rodiny za tuto službu vydají i desítky tisíc dolarů.

pracovní porada | foto: Profimedia.cz

Z někdejší doplňkové služby se stává výnosný obor. Kariérní poradci, kteří se dříve soustředili hlavně na lidi v polovině profesní dráhy, dnes čím dál častěji pracují s klienty, kteří ještě ani nedokončili vysokou školu. Někteří podle agentury Bloomberg začínají už s prváky, aby si studenti včas zajistili stáže, nasbírali zkušenosti a dokázali obstát v náročném výběrovém řízení.

Jednou z firem, které na tomto trendu stavějí, je poradenská společnost Next Great Step z New Jersey. Její zakladatelka Beth Hendler-Gruntová říká, že zatímco před lety musela rodiče přesvědčovat, že podobná pomoc má smysl, dnes už její tým funguje i na základě doporučení a zájem dál roste. Půlroční programy firmy stojí od čtyř do patnácti tisíc dolarů. „Všechny ty investice do vysokoškolských poradců a příprav na zkoušky jsou proto, aby se tam dostali. Naším cílem je, aby odtamtud odešli,“ vysvětlila.

Podle Christine Cruzvergara ze společnosti Handshake, která spolupracuje s americkými univerzitami a dříve vedla kariérní služby dvou z nich, přitom soukromí kouči v zásadě nenabízejí nic radikálně odlišného od školních kariérních center. Problém spíš spočívá v tom, že řada studentů vůbec netuší, jak širokou pomoc mohou od své školy získat.

Statisícové poradenství

Přesto jsou rodiče ochotni za individuální vedení platit vysoké částky. Běžná hodinová konzultace zaměřená na pohovor nebo strategii hledání práce stojí několik stovek dolarů, rozsáhlejší balíčky se zpravidla pohybují mezi třemi a deseti tisíci dolary. U specializovanější podpory, například pro finance a další mimořádně soutěživé obory, ale ceny míří výrazně výš. Newyorská firma Priority Candidates uvádí, že některé rodiny investují přes 30 tisíc dolarů (více než 600 tisíc korun), jinde částky rostou ještě dál.

Ještě dražší jsou programy zaměřené na kariéru na Wall Street. Firmy jako Command Education, Priority Candidates nebo Weil & Wein studentům pomáhají s přípravou na investiční bankovnictví a podobné obory, kde může nástupní odměna přesáhnout 180 tisíc dolarů ročně (3,7 milionů korun). Součástí služeb bývá taktika pro vstup do prestižních univerzitních spolků, příprava na technické pohovory, networking i koordinace desítek přihlášek. Kandidáti často posílají přes 40 žádostí a každý motivační dopis i každé finální kolo musí být přesně přizpůsobené.

Christopher Rim, zakladatel společnosti Command Education známý i svými mimořádně drahými programy pro přijímací řízení na elitní univerzity, nabízí kariérní poradenství podle odvětví s cenou od 50 tisíc dolarů (více než milion korun). Spolupráce může trvat několik měsíců až rok a někteří klienti se zapojují už během léta po maturitě. Sám ale připouští, že takto intenzivní plánování nemusí být vhodné pro každého mladého člověka, který se teprve učí samostatnosti.

Kariérní koučink už v pubertě

Rodiče podobné výdaje vysvětlují pragmaticky. Lori Storch Smithová, lékařka z Westportu z Connecticutu, si služby Next Great Step objednala ve chvíli, kdy její dcera dokončovala marketing na Veřenjné vysoké škola na Rhode Islandu. „Kdyby to bylo před pěti lety, asi bych nikoho takového nepřijala,“ vysvětlila. Podle ní je pro mladé lidi teď těžší najít si práci.

Její dcera Hailey nakonec našla práci v Bostonu a ocenila zejména pomoc s jednostrannými videopohovory, které považovala za odosobněné a stresující. Pravidelná skupinová setkání, pracovní materiály i individuální konzultace jí podle vlastních slov pomohly rozdělit celý proces na zvládnutelné kroky a udržet si sebevědomí.

Další rodiče začínají ještě dřív. Losangeleský právník Doug Wroan si najal kariérního kouče pro svého šestnáctiletého syna, aby mu pomohl ujasnit si budoucí obor ještě před vstupem do přijímacího procesu na vysokou školu. Za službu zaplatil zhruba 1 500 dolarů (skoro 31 tisíc korun).

„Myslím, že většina lidí si to takhle propočítává, protože studium na vysoké škole je tak drahé. Chcete si být prostě jisti, že posíláte své děti na správnou školu, která jim zajistí správnou kariérní dráhu, aby se vám investice do školného vrátila,“ uvedl Wroan. Zároveň ale připouští, že plánovat profesní dráhu tak brzy působí rozpačitě. „Je to trochu smutné, že? Je to šestnáctiletý kluk, který se chce jen potloukat s kamarády.“

Smysluplná investice?

Růst poptávky potvrzují i data z odvětví. Podle International Association of Career Coaches tvořili v roce 2019 studenti a čerství absolventi hlavní skupinu klientů asi u pěti procent kariérních koučů. V novějších průzkumech už tuto skupinu považuje za klíčový segment více než čtvrtina z nich.

Z pohledu rodičů jde o investici, která může dávat smysl i vzhledem k ceně vysokoškolského studia: celkové roční náklady na soukromou čtyřletou vysokou školu včetně ubytování a stravy mohou podle odhadů College Board přesáhnout 65 tisíc dolarů (1,44 milionu korun).

Vedle ambicí a strachu z neúspěchu ale poradenství otevírá i otázku, komu má vlastně sloužit. Lisa Tretler, zakladatelka newyorské firmy Gradvantage, připomíná, že skutečnými klienty jsou mladí lidé, i když účty platí jejich rodiče. „Je to pěkně náročný tanec,“ říká. Podle ní bývá napětí největší ve chvíli, kdy matka nebo otec tlačí dítě k předem vybranému oboru bez ohledu na jeho vlastní představy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

19. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.