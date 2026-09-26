Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Cla nejsou rozhodující faktor. Čínský byznys kosmetických doplňků je na vzestupu

Autor:
  12:00
Čína těží z prodeje kosmetických doplňků, jako jsou paruky, příčesky a umělé nehty. Ty totiž skupují Američané, kteří produkty viděli na sociálních sítích. Tržby tak navzdory clům meziročně vzrostly o více než dvanáct procent.

Podle celních údajů vzrostl v první polovině roku 2026 export čínských vlasových produktů do USA meziročně o 12,4 procenta na 1,3 miliardy dolarů. Objem tak pravděpodobně překročí loňské 2,3 miliardy.

Kosmetika patří spolu s počítači a plastovými výrobky k jedné z nejrychleji rostoucích vývozních kategorií. „Export se na tržbách podílí zhruba ze 70 procent. To je o 50 procent více než v minulém roce,“ svěřil se majitel továrny na nalepovací nehty Čang Ta. Američané mu měsíčně vygenerují zisk desítek tisíc dolarů.

„Kosmetickému trhu se daří. Letos očekávám nárůst prodeje o čtyřicet procent,“ uvedl pro Reuters vývozce Joe Wu. Ten pracuje v čínském městě Sü-čchang, které je považováno za centrum výroby paruk. „Většinu našich zákazníků tvoří Američané. Ti totiž na produkty snadno narazí na sociálních sítích.“

Bez nehtů jsem nikdo. Kubánky na manikúře nešetří i navzdory tíživé ekonomice

Za úspěchem stojí především sociální sítě a rostoucí vliv influencerů, kteří si pomocí paruk, make-upu a umělých nehtů často mění vzhled. Podle údajů analytické platformy Fast Moss obsadily vlasové produkty 17 z 20 příček nejprodávanějších kosmetických produktů na TikToku. Největší úspěch zaznamenala rovná paruka z předem zesvětlených vlasů. Zbylá místa pak obsadil pánský náramek s biblickými verši, kapesní šicí stroj a sluneční brýle.

Obrovská výrobní kapacita

Svou roli v tomto trendu hraje ale i obrovská pracovní síla Číny. „Peking se díky rozsahu výroby a inovacím může snadno stát globálním lídrem. Žádná jiná země nemá takovou výrobní kapacitu,“ řekl ředitel čínské strany společnosti Eurasia Group Dan Wang.

Vlasy nad zlato, i ty z odpadků. Na trhu s parukami se točí miliardy

Jenom ve městě Sü-čchang pracuje ve vlasových fabrikách zhruba 300 tisíc lidí z celkových 4,4 milionů obyvatel. V okrese Tung-chaj zase nalepovací nehty vyrábí téměř 25 tisíc firem.

„Prodeje mých výrobků v USA ve srovnání s minulým rokem vzrostly o deset až patnáct procent. Zjistil jsem, že zákazníci nejvíce oceňují možnost úprav na míru,“ uvedl další výrobce paruk z Sü-čchang.

Nehtařské firmy ale musí čelit tomu, že jejich zboží je kategorizováno jako plastový výrobek, a tudíž se na ně vztahují cla. „Nějaký dopad mají, ale nejsou rozhodujícím faktorem. Máme pořád velmi silnou poptávku a nikdo jiný v takové kvantitě vyrábět nedokáže,“ uzavírá Joe Wu.

Tržby čínských výrobců umělých nehtů a paruk rostou. Za trendem stojí influenceři. (17. září 2026)
Nehtařské firmy čelí tomu, že je jejich zboží klasifikováno jako plastový výrobek, a tudíž se na ně vztahují cla. Podle výrobců je ale poptávka přesto vysoká. (17. září 2026)
Zaměstnanci vyrábějí nalepovací nehty v továrně Donghai Yizhigu Nail Art v okrese Tung-chaj. (17. září 2026)
Zaměstnanci vyrábějí nalepovací nehty v továrně Donghai Yizhigu Nail Art v okrese Tung-chaj. (17. září 2026)
6 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

Bochník chleba za šedesát dolarů rozčilil Newyorčany. Kde to jsme, ptají se

Pekárna RYE by Martin Auer v New Yorku připomíná spíše luxusní butik. (21. září...

Nová pekárna v newyorské ulici Lafayette Street prodává pouze jednu položku – chleba. Více než rakouský žitný kvasový bochník ale zákazníky zaujala jeho cena. Celý 1,5kilový kus totiž vyjde na...

Podvedla investory, vydělala miliardy a teď má film. Natočila ho, než šla do vězení

Elizabeth Holmesová zatím do vězení nenastoupila. (27. dubna 2023)

Elizabeth Holmesová, odsouzená zakladatelka zkrachovalého biotechnologického startupu Theranos, si znovu říká o pozornost. V novém dokumentu You Can See Everything nechala filmaře nahlédnout do svého...

Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz

Do jmenování nového předsedy představenstva Škody Auto povede automobilku...

Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...

Cla nejsou rozhodující faktor. Čínský byznys kosmetických doplňků je na vzestupu

Tržby čínských výrobců umělých nehtů a paruk rostou. Za trendem stojí...

Čína těží z prodeje kosmetických doplňků, jako jsou paruky, příčesky a umělé nehty. Ty totiž skupují Američané, kteří produkty viděli na sociálních sítích. Tržby tak navzdory clům meziročně vzrostly...

26. září 2026

Česko dostalo nejlepší výhled ratingu v historii, pozitivní změna přišla po 15 letech

Sídlo ratingové agentury Standard & Poor's v New Yorku (ilustrační snímek)

Ratingová agentura S&P zlepšila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Zároveň potvrdila dlouhodobý rating ČR v zahraniční měně na stupni AA- a v domácí měně na...

26. září 2026  10:24

Kaviár prochází krizí identity. Výrobci našli návod, jak ho dostat mezi lid

Balený kaviár společnosti Kaluga Queen (12. listopadu 2019)

Dnešní kaviár už zdaleka není závislý na divokých jeseterech žijících volně v Kaspickém moři. Ryby se ve velkém chovají na farmách a největším hráčem se stala Čína, která má více než polovinu...

26. září 2026

Nákupy kartou prolomily nový rekord. A co by si drtivá většina lidí přála nejvíc

Ilustrační snímek

Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61 procent a 80 procent Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by...

26. září 2026  8:35

Umělá inteligence by mohla způsobit smrt miliardy lidí, varuje Gates. Žádá regulace

Bill Gates (8. ledna 2025)

Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie. "Umělá...

26. září 2026  7:31

Pojistka proti blackoutu. Místo dieselu firmy nasazují plynové generátory

Stacionární záložní plynový generátor společnosti Solforen. Zařízení běží na...

Záložní zdroje energie využívají domácnosti v odlehlejších oblastech a čím dál více i firmy. Podniky a nejrůznější výrobny mají stále vyšší nároky na nepřetržitý provoz svých důležitých technologií,...

26. září 2026

Na baterky nebo se dvěma motory. Češi představili na veletrhu železniční novinky

Premium
Přehlídka vozidel na veletrhu InnoTrans v Berlíně 2026

Druhá generace bezemisních bateriových vlaků nebo nová lokomotiva výrobce z České Třebové, která vyrostla z posunovací v plnohodnotný stroj pro vozbu nákladních souprav. Čeští výrobci představili na...

26. září 2026

Jen dva měsíce navíc. USA a Čína prodloužily příměří, širší dohoda zatím chybí

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Americký prezident Donald Trump přivítal ve čtvrtek čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Bílém domě vojenskou přehlídkou a slavnostní večeří. Navzdory přátelské atmosféře se však obě země nadále...

25. září 2026

Německo chce do roku 2045 skončit s fosilními palivy. Představilo nový plán

Německá hnědouhelná elektrárna Schkopau patří také do portfolia EPH.

Německo chce do roku 2045 postupně ukončit využívání uhlí, ropy a zemního plynu. Spolková vláda poprvé představila konkrétní plán odchodu od fosilních paliv, který počítá s výrazným rozšířením...

25. září 2026

Ministerstvo prověří své rozhodnutí v kauze navážení odpadů na heřmanickou haldu

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prověří své rozhodnutí v kauze navážení odpadů na hořící heřmanickou haldu v Ostravě. Úřad to dnes oznámil v tiskové zprávě. MŽP dříve prověřování kauzy...

25. září 2026  17:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

25. září 2026  14:13,  aktualizováno  17:27

Ropa pro Evropu v ohrožení, nafta zdražuje. Čerpadláři zpochybňují vládní regulaci

Na patnáctém Kongresu Čerpačka vystoupil Petr Binkack z MPO. (24. září 2026)

Petrochemický průmysl je v globální krizi, shodli se odborníci na pražském kongresu Čerpačka, který se letos soustředil hlavně na výpadky v dodávkách ropy i pohonných hmot. Za sporné považují...

25. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde