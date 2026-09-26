Podle celních údajů vzrostl v první polovině roku 2026 export čínských vlasových produktů do USA meziročně o 12,4 procenta na 1,3 miliardy dolarů. Objem tak pravděpodobně překročí loňské 2,3 miliardy.
Kosmetika patří spolu s počítači a plastovými výrobky k jedné z nejrychleji rostoucích vývozních kategorií. „Export se na tržbách podílí zhruba ze 70 procent. To je o 50 procent více než v minulém roce,“ svěřil se majitel továrny na nalepovací nehty Čang Ta. Američané mu měsíčně vygenerují zisk desítek tisíc dolarů.
„Kosmetickému trhu se daří. Letos očekávám nárůst prodeje o čtyřicet procent,“ uvedl pro Reuters vývozce Joe Wu. Ten pracuje v čínském městě Sü-čchang, které je považováno za centrum výroby paruk. „Většinu našich zákazníků tvoří Američané. Ti totiž na produkty snadno narazí na sociálních sítích.“
|
Bez nehtů jsem nikdo. Kubánky na manikúře nešetří i navzdory tíživé ekonomice
Za úspěchem stojí především sociální sítě a rostoucí vliv influencerů, kteří si pomocí paruk, make-upu a umělých nehtů často mění vzhled. Podle údajů analytické platformy Fast Moss obsadily vlasové produkty 17 z 20 příček nejprodávanějších kosmetických produktů na TikToku. Největší úspěch zaznamenala rovná paruka z předem zesvětlených vlasů. Zbylá místa pak obsadil pánský náramek s biblickými verši, kapesní šicí stroj a sluneční brýle.
Obrovská výrobní kapacita
Svou roli v tomto trendu hraje ale i obrovská pracovní síla Číny. „Peking se díky rozsahu výroby a inovacím může snadno stát globálním lídrem. Žádná jiná země nemá takovou výrobní kapacitu,“ řekl ředitel čínské strany společnosti Eurasia Group Dan Wang.
|
Vlasy nad zlato, i ty z odpadků. Na trhu s parukami se točí miliardy
Jenom ve městě Sü-čchang pracuje ve vlasových fabrikách zhruba 300 tisíc lidí z celkových 4,4 milionů obyvatel. V okrese Tung-chaj zase nalepovací nehty vyrábí téměř 25 tisíc firem.
„Prodeje mých výrobků v USA ve srovnání s minulým rokem vzrostly o deset až patnáct procent. Zjistil jsem, že zákazníci nejvíce oceňují možnost úprav na míru,“ uvedl další výrobce paruk z Sü-čchang.
Nehtařské firmy ale musí čelit tomu, že jejich zboží je kategorizováno jako plastový výrobek, a tudíž se na ně vztahují cla. „Nějaký dopad mají, ale nejsou rozhodujícím faktorem. Máme pořád velmi silnou poptávku a nikdo jiný v takové kvantitě vyrábět nedokáže,“ uzavírá Joe Wu.