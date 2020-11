Ne sérum, ale fólie. Příští rok přijde na trh 3D krém, říká italská firma

Jsme schopni dobře schopni číst kodex Mezinárodní nomenklatury kosmetických přísad (INCI) na kosmetickém výrobku? Řekněme si pravdu – nejsme, píše italský deník La Repubblica.

Balení, vůně a pocit na dotek platí u produktu víc než jeho obsah. Kosmetické výrobky ale vstupují do kontaktu s lidským organismem a jako takovým bychom jim měli věnovat více pozornosti.

Kulturní revoluce se zrodila ve městě Udine v severovýchodní Itálii, v chemické a farmakologické laboratoři Raffaelly Gregorisové, kterou letos časopis Forbes zařadil mezi 100 úspěšných italských žen. Ze své kosmetiky vyloučila všechny přísady, které nejsou čistými aktivními složkami. Teď je připravena učinit další krok a nabídnout na trhu revoluční produkt 3D.

Firma Bakel, založená v roce 2009 v Udine, letos za plného lockdownu vyrobila první zcela funkční kosmetický přípravek 3D. Není to krém a není to sérum: jde o fólii tlustou několik milimetrů, se stoprocentní kyselinou hyaluronovou, která se zcela vsákne, jakmile vstoupí do kontaktu s pletí. Proniká účinněji a hluboko.

„Viděla jsem farmaceutický produkt 3D a chtěla jsem využít tutéž technologii pro kosmetiku,“ říká podnikatelka, která řídí firmu a přitom se nezříká činnosti v laboratoři a spolupracuje i s několika univerzitami. Dokáže si přitom najít čas i pro děti a rodinu.

Půjde o nárazovou péči

Bylo zapotřebí více než dvou let výzkumu, aby se dospělo k prototypu. Nápad chrání šest patentů a dnes je připraven k velkému skoku: k uvedení na trh, což je plánováno na druhé pololetí příštího roku. A jaká bude cena produktu? Ta se teprve určí.

„Bude to přístupný luxus,“ říká Gregorisová a vysvětluje, že výrobek není náhradou za klasický krém. Byl koncipován jako nárazová péče a realizován s funkčními mikropolymery 3D, které v kontaktu s pokožkou uvolňují aktivní látku. V případě tohoto produktu jde o kyselinu hyaluronovou, která je uzavřena ve stabilní 3D struktuře a uvolňuje se jen při kontaktu s pletí. A to bez zprostředkování, jen díky vlhkosti epidermu.

„Výsledek je začátkem nové revoluce. Když vstupujeme do světa vědy, víme, odkud vycházíme, ale často dojdeme jinam, než jsme si to představovali,“ říká Gregorisová. Ani její laboratoř si nikdy nepředstavovala, že vyprodukuje čistou kosmetiku.

V roce 2000 pracovala Gregorisová v laboratoři v Terstu. „Nikdo se tehdy nezajímal, co je za kosmetickými výrobky, a já si vzpomínám, jak jsem byla překvapena, když jsem dostala recept na výrobu séra s vitaminem E, které však tento vitamin téměř neobsahovalo. Zbytek tvořily deriváty ropy. Dala jsem si trochu čistého vitaminu E na ruku a myslela jsem si: bylo by pěkné vyrábět čistou kosmetiku,“ říká.

Mezi tím a začátkem jejího vlastního výzkumu uplynulo deset let. Dnes jsou její produkty nejen čisté, ale také chráněné proti působení vzduchu: mají balení, které brání znečištění, ale také etiketu, kde se snadno dočteme, co bylo k výrobě použito, i s označením původu.

Je na ní datum, do kdy je produkt nutné spotřebovat, což je maximálně 24 měsíců. Mohou jej s klidným svědomím používat i vegané a jsou čisté.