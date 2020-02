Virus zadrhl vývoz českého kůrovcového dřeva do Číny. Došly kontejnery

„Nevrací se kontejnery z Číny a jejich cena vzrostla oproti loňsku na čtyřnásobek. Není reálné tam vyvážet i proto, že v Číně jsou problémy s platbami a banky nefungují tak jako jindy,“ řekl iDNES.cz Tomáš Pařík, předseda Asociace lesnických dřevozpracujících podniků.

Důvodem je tedy koronavirus, dopadající na asijskou ekonomiku, a nikoliv administrativní opatření ze strany Pekingu. Čína je po Německu a Rakousku třetím nejdůležitějším exportním trhem pro české zpracovatele dřeva. Loni tam vyvezli 1,5 milionu kubíků kulatiny D, tedy dřeva nejhorší kvality, které je ještě možné zpracovat na pilách. V Číně se evropské dřevo používá zejména ve stavebnictví. Loni se v ČR vytěžilo 27 milionů kubíků dřeva.

Na české firmy to bude mít negativní dopady v podobě nižších výnosů. Export se zadrhl po ukončení čínského nového roku. Zásoby neprodejného dřeva v tuzemsku porostou a jeho cena tak může dál klesat. „Podle mě nám tady dřevo zůstane, náhradní trh není,“ řekl Pařík a dodal: „Zatím to vypadá, že se to letos nerozjede, pokud se nestabilizuje situace s koronavirem.“

Podle ministerstva zemědělství je na skladech v tuzemsku až 5 milionů kubíků dříví, které nemá odbyt. Pařík množství odhaduje na maximálně 3 miliony metrů krychlových.

Do Číny se vozilo dřevo z takzvaných souší, tedy kůrovcem zničených lesů v Česku, které nějakou dobu stojí, než se pokácí. Za metr krychlový čínské firmy platily 900 až 1000 korun, to znamená až o 200 korun více než v Evropě. Do Číny proto vyváželi nejen Češi, ale také další země v čele s Německem.

Problém s exportem do Číny potvrzuje předseda Sdružení obecních a soukromých lesů (SVOL) František Kučera. „Důvodem jsou také hygienická opatření. Dřevo v kontejnerech se musí napouštět plynem a nechat se delší dobu stát, to je nerealizovatelné,“ uvedl.

Čína skutečně loni poslala do ČR upozornění, že některé kontejnery byly nedostatečně ošetřeny fumigací, tj. postřikem proti hmyzu, a požadovala užívání účinnější chemie, která však v Česku podléhá přísné regulaci. „Museli bychom pro to mít lidi se speciálním školením, ale ti chybí. I proto se začalo vyvážet přes Polsko, kde jsou na to dostupné prostředky i schválené postupy,“ vysvětlil Pařík.