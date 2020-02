Nečekané dopady koronaviru: málo hraček na Velikonoce i dražší česnek

„Myslím, že se ve vedení některých velkých společností se dívají na věci zpětně,“ uvedl ve středu v rozhovoru pro CNBC zakladatel investiční firmy Lucerne Capital Management Pieter Tasellar. „Všechny finanční výkazy a výhledy počítají s výskytem koronaviru maximálně jeden měsíc. Přitom je docela možné, že jsme teprve uprostřed trvání nákazy, může to zabrat dalších šest měsíců. Vedení společností si zkrátka nemohou být jisté, co se bude dít,“ doplnil šéf firmy s portfoliem přesahujícím bilion dolarů.

Byznys přitom mnohdy rozkolísá pouhá nejistota a strach z budoucnosti. Například v Rusku skokově zdražil meziročně česnek o třetinu, uvádí web mk.ru. Kilogram se teď v Moskvě prodává za 266 rublů (95 korun). Odborníci to zdůvodňují právě obavami z výpadku dodávek z Číny.

Málo vlasů pro panenky

Jisti si nemohou být ani výrobci hraček, kterým tržby zpravidla nechybí ani v horších obdobích. Například firma MGA Entertainment, která stojí za panenkami Baby born či Bratz má problém s dodávkou materiálů z Číny na jejich výrobu. Dochází jim vlasy panenek. Výkonný ředitel společnosti Isaac Larian přiznal, že továrna společnosti sídlící v americkém Hudsonu má zásoby materiálů z Číny jen na pokrytí produkce příštího měsíce.

„Každý další den je rozhodující, v příštích dvou týdnech se ukáže, zdali se věci obrátí k dobrému,“ řekl Larian pro list The Washington Post. „Za 41 let v byznysu s hračkami jsem nezažil horší katastrofu,“ dodal. Podle Lariana může situace zajít až tak daleko, že bude na trhu nedostatek hraček, a to zejména o Velikonocích.

Podobnému problému čelí i výrobce Hasbro, pro kterého Čína představuje až dvoutřetinový zdroj materiálů. „Největší neznámou pro nás teď je, jak dlouho bude čínským výrobním závodům trvat, než se vzpamatují a budou zase dodávat,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Deborah Thomasová.

Nápojáři a automobilky hlásí problémy

Nejistým osudem si je jistý i nápojový koncern Diageo, pod který patří značka Johnnie Walker. Firma upozornila, že se jeho globální tržby propadnou o 422 milionu dolarů (asi 9,8 miliard korun), poté, co velká část čínských barů a restaurací musela dočasně zavřít.

O ztrátách mluví i výrobce automobilových komponentů Axle & Manufacturing se sídlem v Detroitu. Společnost předpokládá, že jen během února a začátku března přijde o prodeje v objemu 25 milionů dolarů (582 milionů korun).

Řetězec Hilton Worldwide Holdings provozující hotely uvedl, že v Číně uzavřel 150 hotelů s asi 33 tisíci pokoji. Retailový gigant Amazon zaznamenal pokles poptávky po inzerci ze strany malých obchodníků, kteří se tak snaží utlumit poptávku po zboží, které převážně pochází z Číny a u kterého se obávají možných výpadků v dodávkách. Někteří už avizovali, že u nedostatkového zboží budou zdražovat, píše agentura Bloomberg.



Přežili jsme hurikány, přežijeme virus

Někteří šéfové světových firem nicméně zůstávají optimističtí. Například Walmart, americký řetězec velkých diskontních obchodních domů, nechává většinu svých poboček v Číně otevřených. „Zákazníci nás potřebují. Nechali jsme obchody otevřené při hurikánech ve Spojených státech a necháme je otevřené i za této situace v Číně,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Doug McMillon.

Ačkoli řetězec rychlého občerstvení McDonald’s uzavřel všechny své pobočky v ohnisku nákazy Chu-peji, výkonný ředitel fast foodu vyjadřuje i nadále optimismus. „Dopad epidemie na naše podnikání bude poměrně malý, pokud nákaza zůstane v tom větším měřítku jen v Číně,“ uvedl. Restaurace McDonald’s poskytují v zasažených oblastech Číny zaměstnancům nemocnic jídlo.