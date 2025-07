mar Martina Riemlová Autor:

12:00

Hrozba 25procentních cel na dovoz jihokorejské kosmetiky do USA vyvolala mezi americkými spotřebiteli značnou nejistotu. Oblíbené produkty mizí z regálů rychlostí blesku, neboť spotřebitelé se předzásobují kvůli obavám z výrazného zdražení. Vyjednávání mezi Washingtonem a Soulem zatím uvízla na mrtvém bodě, napsal portál The New York Times.