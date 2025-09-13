Osmadvacetiletá Sally Kimová se loni na podzim potýkala s hormonálním akné a kosmetička jí doporučila podivně znějící doporučení – pleťovou masku z lososího spermatu. Nakonec se pacientka rozhodla pro intenzivnější metodu – proceduru, při které se do pleti injekčně vstřikují polynukleotidy získané z lososího spermatu, napsala agentura Bloomberg.
„Nemůžu se na sebe dívat,“ směje se žena ve videu, které přidala na svůj TikTok těsně po výkonu s obličejem plným malých skvrn. Jakmile dorazila domů, její manžel vypadal v šoku. „Pane bože. Je to horší,“ reagoval a následně proceduru označil za bláznivou.
@sallykim7_ died at my husband's reaction 😂 @petit.medispa #rejuran #rejuranhealer #koreanskinclinic #orangecounty #skinclinic #medspa #skintreatment ♬ original sound - Sally Kim
Tato žena rozhodně není sama, kdo proceduru vyzkoušel. Videa, v nichž se ženy dělí o své zkušenosti s polynukleotidy, se šíří na sociálních sítích jako lavina. Ošetření si získává oblibu i mezi celebritami, mezi nimi je například americká herečka a modelka Kim Kardashian.
Rychlá expanze
Léčba je dnes spojována především s terapií korejské značky Rejuran. Kompletní aplikace může zahrnovat až 700 vpichů z jedné nebo dvou stříkaček a jeho cena se v USA pohybuje mezi 500 (10 400 Kč) až 1 000 dolary (20 900 Kč).
Od července 2024 do června 2025 vzrostly vyhledávání na Googlu pro pojem „Rejuran“ o 153 procent. Vyhledávání pojmu zatímco vyhledávání pojmu „pleťová maska z lososího spermatu“ vzrostlo téměř o 5 000 procent.
|
Na nákup, ke kadeřnici a pak na botox. Z výplní obličeje se v USA stává norma
Tento trend přinesl výrazné zisky společnosti PharmaResearch, mateřské firmě Rejuranu, jejíž akcie obchodované v Koreji se za stejné období více než ztrojnásobily. „Růst byl velmi rychlý,“ potvrdil hlavní lékař společnosti PharmaResearch Michael Kim.
Polynukleotidy
jsou základními stavebními kameny DNA a RNA, ale v estetické medicíně se označují biologicky aktivní látky extrahované z DNA lososovitých ryb.
Působí jako biostimulátory, které stimulují regeneraci pleti, podporují tvorbu kolagenu a elastinu, zlepšují hydrataci a zlepšují pevnost a elasticitu pokožky.
Společnost uvádí, že za poslední desetiletí prodala celosvětově více než 15 milionů dávek injekčního séra a rychle expanduje v Evropě, na Blízkém východě a v USA. Společnost PharmaResearch tvrdí, že Rejuran zlepšuje hydrataci a elasticitu pokožky a zmenšuje velikost pórů. Než se hrbolky a vpichy zahojí, obvykle to trvá několik dní.
Pro ošetření ovšem existují jistá omezení napříč zeměmi. Zatímco Jižní Korea a Singapur povolují přímé injekční podání látky, americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ji schválil pouze pro lokální použití.
Jehly však nejsou vždy nutné. Pro ty, kteří chtějí chtějí využít výhod polynukleotidů získaných z lososího spermatu, značka nabízí také séra či masky vhodné pro domácí použití.
@monicamillington The wildest skincare treatment I’ve ever gotten 🐟💉 Trying out Rejuran, also known as salmon sp*rm facial, also known as polynucleotides 🧬 Derived from salmon DNA, the injectable treatment is known to improve skin texture, elasticity and hydration at a cellular level for long lasting skin improvement. As always, I get my treatments with Dr. Neil at OM Aesthetics in Singapore. Have been with the clinic since it opened over 3 years ago and I would never go to anyone else! Sharing my recovery and results soon- follow for part 2! #rejuran #skincaretreatment #injectables #salmondnaskincare ♬ оригинальный звук - ALEC KOFF Label OFFICIAL - Alec Koff Label MUSIC
O účincích nejsou všichni přesvědčeni
O účincích lososího spermatu však nejsou všichni přesvědčeni. Akademická recenze z roku 2024, která se zabývala použitím polynukleotidů v estetické medicíně, zjistila, že zatímco některé studie ukázaly výrazné zlepšení pružnosti a hydratace pokožky, jiné hlásily omezené anebo žádné přínosy.
Plastický chirurg Gabriel Chiu z Beverly Hills uvedl, že zákrok sám nenabízí, a to i přes rostoucí zájem pacientů. Podle něj existují dobře zavedené lékařské alternativy pro vyhlazení a rozjasnění pleti, například injekce krevní plazmy bohaté na destičky, při kterých se pacientova vlastní krev aplikuje zpět do pokožky.
|
Nemá to háček. V New Yorku začala prodávat levná vajíčka kosmetická firma
„Jde spíš krátkodobý kosmetický efekt než skutečné dlouhodobé řešení,“ uvedl k aktuálnímu trendu, který popsal ho jako přehnanou internetovou senzaci, která přehlušuje lékařský úsudek „Zvědavost prodává,“ doplnil.
Sally Kimová je ovšem s výsledkem kúry spokojená a zákrok doporučuje svým přátelům. Se značkou také navázala spolupráci. Zmínila ovšem, že to neprobíhalo bez bolesti, ačkoliv měla na obličeji znecitlivující krém. „Snažila jsem se odpojit od svého těla,“ uvedla v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. „Byla to ta nejbolestivější věc vůbec,“ uzavřela.