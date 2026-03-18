Lim Joo-young je třicetiletá administrativní pracovnice dojíždějící za prací z jihokorejské příměstské provincie Kjonggi do jižní části hlavního města Soulu. Nyní přešla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot v zemi z řízení auta na metro.
„Jízda autem byla pohodlnější než jet metrem v dopravní špičce,“ svěřila se deníku The Korea Times. Ceny pohonných hmot se však podle ní staly až příliš vysokými, takže prozatím plánuje jezdit metrem dál. „Dříve jsem tankovala asi třikrát měsíčně, nyní se to snažím omezit na jednou nebo dvakrát,“ dodala.
Dojíždění do práce vlastním autem omezil i úředník jménem Park, který žije přímo v Soulu, nicméně cesta do práce mu i tak trvala dvacet minut. Nyní se mu jízda veřejnou dopravou protáhla na hodinu.
„Začal jsem jezdit autobusem dvakrát týdně. Celkově se snažím omezit používání vlastního vozu,“ řekl Park. Také omezuje delší cesty do nákupních center o víkendu, aby ušetřil palivo.
Podle nejnovějších informací společnosti Seoul Metro se průměrný denní počet cestujících na linkách mezi 10. a 12. březnem zvýšil o přibližně 320 000 na 10,66 milionu, ve srovnání s údaji před vypuknutím konfliktu s Íránem.
Stejně tak se snížil průměrný denní objem dopravy v Soulu z 8,19 milionu vozidel na přibližně 8,12 milionu. Tento trend přichází v době, kdy se rostoucí ceny pohonných hmot stávají pro jihokorejské domácnosti stále větší zátěží. Ceny benzinu, které se před íránskou krizí pohybovaly kolem 1 600 wonů (22, 75 Kč) za litr, dosahovaly v posledních dnech 2 000 wonů (28, 44 Kč) za litr.
Soul zavedl cenový strop
V reakci na zdražování vláda v Soulu přistoupila k zavedení dočasného systému cenových stropů, za které mohou ropné rafinerie dodávat palivo čerpacím stanicím a distributorům. Nařízení platí od 12. března a je to poprvé za tři desetiletí, kdy byla taková opatření v Jižní Koreji přijata.
Vzhledem k tomu, že konec blízkovýchodní krize není na obzoru, vláda zvažuje další opatření k omezení poptávky po palivech.
Během úterního zasedání kabinetu prezident I Če-mjong naznačil možnost omezení používání vozidel na základě čísel registračních značek. Taková opatření obvykle omezují, kdy lze automobily řídit a to na základě poslední číslice jejich registrační značky. V rámci takzvaného systému „pětidenní rotace“ jsou vozidla na silnicích vyloučena jeden všední den v týdnu, zatímco přísnější „desetidenní rotace“ by zavedla širší omezení.
Opatření by pravděpodobně nejprve platila pro veřejné instituce, později i pro soukromý sektor.
Nové miliony barelů od Emirátů
Trvající blokáda Hormuzského průlivu výrazně ovlivnila dodávky ropy do země, což má další značné ekonomické dopady. Vláda v Soulu ve středu zvýšila stupeň varování před možným narušením dodávek ropy na 2, a to kvůli přetrvávajícímu geopolitickému napětí na Blízkém východě.
Podle šéfa prezidentské kanceláře Kang Hoon-sika považují Spojené arabské emiráty Koreu za prioritu v oblasti exportu ropy. „Z této země Perského zálivu bylo zajištěno celkem 24 milionů barelů ropy,“ uvedl ve středu na brífinku. Jak dodal, Korea si může ropu prostřednictvím SAE koupit kdykoli.
Kromě 6 milionů barelů ropy podle předchozí dohody Spojené arabské emiráty tentokrát slíbily, že do Koreje dodají dalších 18 milionů barelů. Zhruba 6 milionů barelů bude přepraveno třemi nákladními loděmi samotných SAE, zatímco zbytek přepraví šest jihokorejských plavidel. Kang dodal, že Soul a Abú Zabí plánují v blízké budoucnosti podepsat memorandum o porozumění ohledně dodavatelského řetězce ropy.
Demonstrace v centru Soulu
Napětí je znatelné i v každodenním životě Korejců. Stovky protestujících se v pondělí shromáždily v centru Soulu, aby vyjádřily ostrý nesouhlas s možným zapojením jihokorejské armády do mise vedené Spojenými státy americkými na zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu.
Vyzvali řadu zemí, aby vyslaly válečné lodě s cílem znovu otevřít Hormuzský průliv. Také největší buddhistický řád v Jižní Koreji vyzývá k ukončení americko-izraelské války proti Íránu. V pokojném aktu skupina asi 60 mnichů v úterý pochodovala k americkému velvyslanectví v centru Soulu a držela transparenty naléhající na ukončení vojenských útoků.