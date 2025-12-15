Korejci postaví v USA hutní závod za miliardy dolarů

Korejská společnost Korea Zinc plánuje vybudovat v USA hutní závod na produkci důležitých kovů a minerálů. Projekt má stát 7,4 miliardy USD (asi 153 miliard korun) a jeho výstavba se má uskutečnit v letech 2027 až 2029. Oznámila to dnes jihokorejská firma, která je největším zpracovatelem zinku na světě.
Firma uvedla, že o vybudování zařízení požádala vláda USA, která tak reaguje na rostoucí rizika v globálních dodavatelských řetězcích a na zvyšující se poptávku po neželezných kovech a strategických minerálech v zemi. Závod má produkovat významné neželezné kovy, jako jsou zinek, olovo a měď, drahé kovy včetně zlata a stříbra a strategické minerály, například antimon, germanium a gallium. Komerční provoz má být zahájen postupně po dokončení výstavby.

Závod, který vznikne v Tennessee, bude první americkou hutí na zinek a zpracování strategických minerálů od 70. let minulého století. Projekt přichází v době, kdy americká administrativa posiluje snahy o zajištění dodavatelských řetězců pro kritické minerály a snižování závislosti na Číně.

Čína dominuje světovým dodávkám kritických minerálů, jako je antimon a germanium, které se používají v telekomunikačních zařízeních, polovodičích a vojenské technologii. Peking loni v prosinci zakázal vývoz těchto minerálů do USA v reakci na tvrdý postup Washingtonu vůči čínské výrobě čipů. Zákaz je od listopadu pozastaven.

