Ostře sledované sudy. Jak se v Koreji kousek od pláže skladuje jaderný odpad

Největším lákadlem turistů, kteří sem přijeli na konci dubna, je však malebné pobřeží s několika vyhlášenými plážemi. Od pobřeží se klikatí cesta, na jejímž konci se na vyvýšeném místě obklopeném zelení nachází futuristická budova z kovu a skla. Zaměstnanci mají odsud dechberoucí výhled na Východní moře. Kvůli němu však do kanceláří nechodí. Pracují v ústředí agentury Korea Radioactive Waste Agency (KORAD), která jako jediná v zemi odpovídá za bezpečné uložení radioaktivního odpadu.

Zdejší centrum pro likvidaci nízko- a středněradioaktivního odpadu Wolseong (WLDC) bylo plánováno a postaveno tak, aby se do něj vešlo 800 000 sudů, každý o objemu 200 litrů. Odhaduje se, že tato kapacita by měla vydržet do roku 2080. Oblast byla vybrána v roce 2005, o devět let později se dokončila první etapa stavby, kterou je podzemní ukládání do sila s kapacitou 100 000 sudů. Další etapa zahrnující povrchové ukládání s kapacitou 125 000 sudů s radioaktivním odpadem byla dokončena v roce 2022.

Jediná svého druhu

„U nás se skladuje nízce a středně aktivní odpad. Jsou to například pracovní oděvy, rukavice, boty a náhradní díly, které byly použity pracovníky v kontrolovaném pásmu v jaderné elektrárně. A také se sem vozí radioizotopy, odpad, který vznikl v nemocnicích, výzkumných institucích a průmyslových odvětvích,“ vysvětluje Jeong Hyoun Yoon, generální manažer agentury KORAD.

Přes ochranné sklo ukazuje na žluté sudy označené známým symbolem naskládané po čtyřech kusech na paletách. Do centra je dopravila speciální loď, kterou postavili pro bezpečnou přepravu radioaktivního odpadu ze všech jaderných elektráren a jaderných zařízení v Jižní Koreji. Má dvojitý trup a stejně tak konstrukcí motoru, aby se v případě nehody zabránilo radioaktivnímu úniku. Je vybavena také nejmodernější elektronikou a úroveň radiace na lodi je automaticky monitorována. Bezpečnost zaručuje také speciálně školený personál, posádka sestává obvykle z dvaceti lidí.

Dovezené sudy procházejí důkladnou inspekcí. Jak dodává Jeong Hyoun Yoon, prověřuje se například jejich váha, komprese, měří se radiace na povrchu, obsah se poté kontroluje rentgenem. Když je rozhodnuto, do kterého konkrétního sila budou uloženy, jeřáb je umístí na nákladní auto, které je doveze tunelem do cíle.

Následuje další kontrola, železná zábrana se pomalu otevírá a stejně tak vjezd do jednoho z tunelů. Horizontálně vedou do podzemí dva, jeden je dlouhý 1,9 kilometrů, ten druhý 1 400 metrů. Vertikální bezpečnostní chodba sloužící pro zaměstnance měří pouhých 207 metrů.

Úložiště jaderného odpadu agentury KORAD (23. dubna 2024)

Cesta tunelem ubíhá rychle, autobus zastaví u dveří, za které mohou již pouze autorizované osoby. Manažer Yoon ukazuje na velkou obrazovku, na kterou kamery přenášejí živě záběry přímo z jednoho sila. Dno úložiště se nachází 130 metrů pod zemí, jeho horní část je 80 metrů od úrovně moře. Žluté sudy s radioaktivním odpadem chrání několik bariér. Ukládají se do kontejnerů po šestnácti kusech. Do jednoho sila tvaru obřího válce se vejde na sebe naskládaných 27 kontejnerů.

Další bariérou je stěna silná až 1,6 metru. Když je konkrétní úložiště zaplněno, zasype se rozdrceným kamením, uzavře se a stejně tak i krátký vedlejší tunel, který vedl k tomuto silu.

Ozáření jako při sledování televize

Podle korejského zákona o atomové energii je radioaktivní odpad definován jako materiál nebo materiály kontaminované zářením určené k likvidaci. Manipulace s nimi má být bezpečná z hlediska ekologie a životního prostředí, aby nedošlo k poškození zdraví občanů, přičemž jsou dodržovány mezinárodní standardy.

Radioaktivní odpad zahrnuje i vyhořelé jaderné palivo. Toto palivo je v Jižní Koreji dočasně skladováno v jaderných elektrárnách a zůstane tam až do přijetí příslušného národního rozhodnutí, které určí, jak s ním nakládat dál.

„KORAD nese plnou odpovědnost za odpovědné a důkladné nakládání s radioaktivním odpadem, včetně výstavby a provozu úložišť, a to od roku 2009,“ říká Sung Don Cho, CEO a prezident agentury. Agentura podle něj podporuje činnost tamní revizní komise pro politiku nakládání s vyhořelým jaderným palivem tak, aby národní politika byla stanovena co nejdříve. „Kromě toho se připravujeme na bezpečné nakládání s odpady, které vzniknou při vyřazování jaderných elektráren z provozu,“ říká.

Agentura se také snaží co nejvíce komunikovat s veřejností, provádí také pravidelný monitoring a výzkum s cílem posílit důvěru v bezpečné a transparentní nakládání s radioaktivními odpady.

Roční limit ozáření běžného člověka je jeden milisievert (mSv) za rok. V úložišti KORAD je podle jejich zástupců skutečná úroveň radiace 0,004 mSv za rok, což je méně než 0,01 mSv představující úroveň radiační zátěže ze sledování televize po dobu jednoho roku.

Veřejnost může v případě zájmu sledovat hodnoty radiace úložiště živě prostřednictvím webové stránky KORAD. Turisty užívající si nedalekých pláží to však evidentně netrápí.