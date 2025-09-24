Ficova vláda prosadila nový konsolidační balíček. Odnesou to hlavně živnostníci

Autor: ,
  21:35
Slovenský parlament ve středu schválil nový konsolidační balíček vlády premiéra Roberta Fica, který má příští rok přinést do státní kasy zhruba 1,4 miliardy eur (34 miliard Kč). Plán na ozdravení státního rozpočtu zahrnují mimo jiné zvýšení odvodů či daní. Podle odborníků zasáhne především zaměstnance a živnostníky.
Slovenský ministr financí Ladislav Kamenický (Smer-SD) během tiskové konference...

Slovenský ministr financí Ladislav Kamenický (Smer-SD) během tiskové konference ke konsolidačnímu balíčku na rok 2026 v Bratislavě. (9. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenský ministr financí Ladislav Kamenický (Smer-SD) během tiskové konference...
Slovenský ministr financí Ladislav Kamenický (Smer-SD) během tiskové konference...
Slovenský ministr financí Ladislav Kamenický (Smer-SD) během tiskové konference...
Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2025)
6 fotografií

Schválená předloha naopak neobsahuje většinu z původně ohlášených rozpočtových úspor za 1,3 miliardy eur (31,6 miliardy Kč). Opozice na protest proti uvedeným návrhům dvakrát uspořádala po celé zemi demonstrace, už schválený materiál dříve kritizovali také zaměstnavatelé, odbory i samospráva.

Už třetí konsolidační balíček nynější vlády počítá kromě jiného se zvýšením povinných odvodů na zdravotní pojištění pro zaměstnance a opět pro živnostníky; živnostníkům a zaměstnavatelům vláda tyto odvody zvýšila už dříve. Drobným podnikatelům stoupnou i nejnižší odvody na sociální pojištění.

Stát rovněž více zdaní výdělky lidí s nadprůměrnými příjmy, stejně jako platy politiků. Poslancům se v příštích dvou letech platy zvyšovat nebudou.

Slovensko šetří. Navrhlo zmrazit mzdy, více zdanit bohaté, zdražit sladkosti

Konec oslav výročí sametové revoluce

Sněmovna schválila i dočasné či trvalé zrušení pracovního volna o dalších třech svátcích. Po podpisu zákona prezidentem tak lidé na Slovensku půjdou do práce také 17. listopadu, kdy si země připomíná takzvanou sametovou revoluci, která v roce 1989 vedla v tehdejším Československu k pádu komunistického režimu. Kromě toho bude snížen počet dnů, ve kterých je zakázán maloobchodní prodej; jde o různé svátky a dny pracovního klidu.

Příští tři roky bude na Slovensku zmrazena hodnota 13. důchodu a méně peněz od státu dostane samospráva. Stoupnou i některé další daně, jako například daň, kterou platí pojišťovny z vybraného pojistného v neživotním pojištění. Nezaměstnaným se od čtvrtého měsíce v evidenci na úřadech práce bude snižovat dávka v nezaměstnanosti.

Opatření podle analytiků sníží příjmy obyvatelstva. Opozice kritizovala, že kroky vlády dolehnou na pracující lidi. Zástupci firem uvedli, že konsolidace nemůže zatížit jen podnikatele a obyvatele.

Slovákům se v červnu zvýšily mzdy téměř ve všech odvětvích. I po započtení inflace

Před schvalováním konsolidačního balíčku se nekonala širší odborná diskuse; opatření představil ministr financí Ladislav Kamenický asi před dvěma týdny a už o den později je schválila vláda. Ve sněmovně pak vládní koalice opakovaně prosadila zkrácení rozpravy, do které se zapojovali hlavně opoziční poslanci. Ti před závěrečným hlasováním opustili jednací sál parlamentu.

Premiér Fico obhajoval potřebu přijmout nepopulární opatření tím, že špatně hospodařily předchozí kabinety. Opozice to odmítla. Nezávislá rozpočtová rada upozornila, že dřívější dva konsolidační balíčky dohromady za 4,7 miliardy eur (114 miliard Kč), které zahrnovaly zejména zvýšení daní, povinných odvodů a poplatků, stejně jako zavedení daní nových, kondici státních financí výrazněji nezlepšily.

Důvodem bylo mimo jiné to, že vláda schválila opatření, která vedla ke zvýšení rozpočtových výdajů.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Velký mzdový průzkum: skladníci či lékárníci si polepšili, ajťákům končí žně

Premium

Mzdy v Česku letos v průměru rostou o 4,25 procenta. Propočítala to personální agentura Grafton, která ročně najde práci zhruba deseti tisícům lidí. Agentura mapovala nástupní mzdy v devíti oborech...

Ficova vláda prosadila nový konsolidační balíček. Odnesou to hlavně živnostníci

Slovenský parlament ve středu schválil nový konsolidační balíček vlády premiéra Roberta Fica, který má příští rok přinést do státní kasy zhruba 1,4 miliardy eur (34 miliard Kč). Plán na ozdravení...

24. září 2025  21:35

Zemřel otec „houbovitých měst“. Čínský architekt zahynul v letadle v Brazílii

Při havárii malého letadla v Brazílii zahynuli dnes čtyři lidé, mezi oběťmi je i čínský architekt Jü Kchung-ťien. S odkazem na sdělení brazilského viceprezidenta Geralda Alckmina to uvedla agentura...

24. září 2025  20:41

Historická krize kakaa pomalu ustupuje. V Jižní Americe se čeká slibná úroda

Krize na trhu s kakaem, která v posledních letech vedla k výraznému zdražení čokolády, začala vykazovat první známky zlepšení. Očekává se, že díky lepším sklizním v Jižní Americe produkce v...

24. září 2025

Green Deal zvýšil ceny energií v Evropě. Musí se upravit, shodli se experti

Evropská energetika se kvůli Green Dealu prodražuje a v nejbližších dvou dekádách kvůli ní navíc hrozí přesun až čtvrtiny evropských podniků mimo kontinent. V dekarbonizační politice se však už...

24. září 2025

Americké akcie porostou, pak je čeká kolaps jako v roce 1929, předvídá odborník

V příštích měsících je ještě čeká výrazný růst, pak přijde pád. Takový osud předpověděl americkým akciím šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel. Propad by podle něj...

24. září 2025  15:37

Centrální bankéři na sazby nesáhli. Základní úrok zůstává 3,5 procenta

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání rozhodla, že úrokové sazby nechá beze změny. Základní úroková sazba ovlivňující i cenu hypoték nebo úročení na účtech tak zůstane dál na úrovni 3,5...

24. září 2025  14:37

Česko vyveze vojenský materiál za sto miliard korun. Většina končí na Ukrajině

Vývoz vojenského materiálu z Česka letos může dosáhnout až 100 miliard korun. Většina exportu podle něj končí na Ukrajině. Loni se vývoz vojenského materiálu z ČR meziročně zvýšil o 86 procent a...

24. září 2025  13:04

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

24. září 2025  11:11

Výhled růstu světové ekonomiky je nadějný. Důsledky cel se teprve projeví

Globální růst světové ekonomiky se v první polovině roku ukázal odolnější, než se očekávalo. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila výhled růstu pro letošek o 0,3 procentního...

24. září 2025  10:02

Test kombuchy: Pozor na alkohol! Živá kultura vám může přidělat starosti

Premium

Krásně perlí, chutná a ještě se prý umí zavděčit imunitě a trávení. Kombucha, kterou si můžeme vyrobit doma, má pověst učiněného zázraku. Platí to také o nápojích, které si koupíme v obchodě? A je...

24. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Americké fast foody hledají partnery v Česku. Sázejí na burgery, pizzu i tacos

Na americké ambasádě v Praze se v září sešlo dvanáct amerických společností, z toho osm gastro značek, které v Česku hledají nové franšízové partnery. Byli mezi nimi jak zavedení globální hráči, tak...

24. září 2025

Konec levných nákupů. Trump zakázal íránským diplomatům luxusní zboží

Skončila zřejmě doba, kdy si íránští diplomaté mohli ve velkém nakupovat zboží nedostupné doma a posílat ho do ekonomicky izolovaného Íránu. Administrativa Donalda Trumpa zakázala Íráncům nakupovat...

23. září 2025  20:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.