Konopný sektor zažívá boom. Míří tam pracovníci z restaurací a maloobchodů

Lidé míří do výdejen konopí, ale třeba i do pěstitelských zařízení. V odvětví souvisejícím s konopím pracuje zhruba 321 000 Američanů, jde o 32procentní nárůst proti předchozímu roku. To je více než počet zubařů, zdravotnických záchranářů, pilotů nebo třeba elektrotechniků v celé zemi. Podle společnosti Leafly v celém odvětví od ledna přibylo přes 77 000 pracovních míst.

Počet zaměstnanců v legálním konopném průmyslu v USA | foto: iDNES.cz, Leafly