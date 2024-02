Moderní stavebnictví je toxický koktejl. Ekologickou variantou je konopí

Odborníci upozorňují, že konopí je obnovitelnou strategickou plodinou, která se může pyšnit zajímavými výnosy z hektaru. Zpracovává se na vlákno a pazdeří, a to mechanicky i bez procesů, které by negativně dopadaly na životní prostředí. Vlákno a pazdeří se následně dává do omítek ke zpevnění struktury, k výrobě izolací nebo takzvaného konopného betonu. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Konopí seté je jednoletou rostlinou, která pochází z oblasti Střední Ameriky, odkud se následně dostala i do ostatních koutů světa. Dosahovat může výšky až 5,5 metru, ve většině případů ale mají rostliny zhruba o tři metry méně.

Konopí je zároveň skvělou rostlinou i pro ekologické zemědělství. Brání růstu plevele a zemědělci na ni nemusí využívat herbicidy. Čím dál více se ale využívá i v oblasti potravinářství, kosmetiky a v poslední době také v alternativní energetice či právě ve stavebnictví.

Konopí místo cementu?

Data naznačují, že cementářský průmysl je dlouhodobě odpovědný za asi 8 procent světových emisí oxidu uhličitého. Ty podle vědců prohlubují problém v podobě probíhající klimatické změny. I proto se nabízí prostor pro alternativy, mezi které se řadí i konopí.

„Konopí má v oblasti amerického stavebnictví obrovský růstový potenciál,“ komentuje využitelnost této rostliny Kaja Kühlová, urbanistka a designérka z Brooklynu.

Odborníci upozorňují, že rostlina zajišťuje v případě její využití ve stavebnictví dobré mikroklima s přirozenou ochranou proti plísním, hnilobám a škůdcům. V interiérech domů vytváří zdravé prostředí a je dostatečně odolné proti vlhkosti.

Rozšiřuje se i i takzvaný konopný beton, tedy směs konopného pazdeří, hašeného vápna, vody a cementu. Je to recyklovatelný materiál a proti těm konkurenčním je jeho předností i rychlost výstavby, má totiž tendenci rychle tvrdnout.

„Moderní stavební průmysl je v současnosti toxický koktejl,“ říká k možnému širšímu využití rostliny Tim White ze společnosti Healthy Homes. Mnoho zákazníků podle něj hledá dům, který by toxický nebyl, konopí něco takového nabízí. „Zájemci díky němu mohou bydlet ve zdravém prostředí, a to díky materiálu s více než tisíciletou historií,“ dodává White.

V USA zatím v plenkách, Evropa je dál

Ve Spojených státech je širší využívání konopných produktů v oblasti stavebnictví zatím spíše v počátcích, jinak je to ale v Evropě nebo JAR. V některých britských městech stojí konopné domy už několik desetiletí. Ve Francii bylo nedávno postaveno nové sportovní centrum nedaleko Paříže a během výstavby se využíval právě konopný beton.

Odborníci říkají, že trh s konopnými stavebními materiály má mezi lety 2021 a 2028 růst o 16 procent za rok. Globální trh s ekologickými stavebními materiály by měl do roku 2026 dosáhnout hodnoty 416 miliard amerických dolarů. Konopný průmysl tak může začít konkurovat tradičnějším materiálům.