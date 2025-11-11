Pokles vlastní konkurenceschopnosti v říjnu oznámilo 36,6 procenta německých firem. Když se výzkumníci Ifo dotazovali naposledy v červenci, bylo jich 24,7 procenta. Tlak ale narůstá i uvnitř unie, celkem 21,5 procenta oslovených průmyslníků oznámilo, že se snižuje jejich schopnost konkurovat ostatním zemím sedmadvacítky. V červenci to bylo 12 procent. I tato říjnová hodnota je rekordně nízká.
„Konkurenceschopnost německého průmyslu se nachází na novém minimu,“ řekl vedoucí průzkumů Ifo Klaus Wohlrabe. To podle něj ukazuje, jak silně se mezitím projevují strukturální problémy. „Bez hlubokých reforem Německu hrozí, že v mezinárodním srovnání bude i nadále zaostávat,“ dodal Wohlrabe.
Konkurenceschopnost se snižuje napříč všemi odvětvími, obzvláště dramatická je ale situace v energeticky náročném průmyslu. O tom, že jim klesá konkurenceschopnost, informoval více než každý druhý chemický podnik. Podobně vysoký je tento podíl u výrobců elektronických a optických výrobků, kde je to 47 procent. Ve strojírenství činí zhruba 40 procent.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.
V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. Hospodářství největší unijní země se potýká mimo jiné s vysokými cenami energií, silnějším eurem, které zdražuje export, a s americkými cly.