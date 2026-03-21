Zdražování ropy zvyšuje náklady na provoz výletních lodí, zákazníci si připlatí

Růst cen ropy, které od začátku konfliktu v Íránu stouply o více než 35 procent, poškodí podle analytiků zisky amerických provozovatelů výletních lodí. Největší ztrátu by podle odhadů mohla utrpět společnost Carnival. Je totiž jedinou velkou americkou výletní společností, která si ceny paliva nepojišťuje.
Prudké zdražování ropy vyvolané především geopolitickým napětím na Blízkém východě představuje pro odvětví výletních plaveb značnou zátěž. Palivo je jednou z největších provozních položek tohoto byznysu, zpravidla tvoří 10 až 15 procent tržeb a jeho zdražení má přímé důsledky na marže majitelů.

​Aktuálně nejzranitelnější je společnost Carnival Corporation, protože jako jediný z velkých operátorů nevyužívá finanční zajištění (hedging) proti cenám ropy. Každý vzestup ceny se tak okamžitě promítá do nákladů. Odhaduje se, že 10 procent nárůst ceny paliva sníží čistý zisk společnosti o přibližně 145 milionů amerických dolarů.

Konkurence ​Royal Caribbean (RCL) je v lepší pozici, má zajištěno více než 50 až 60 procent svých potřeb paliva pro letošní rok za fixní, nižší ceny. Díky tomu dokáže absorbovat cenové šoky lépe a zatím neplánuje zavádět palivové příplatky pro klienty. Nicméně i tak by její zisk klesl přibližně o 57 milionů amerických dolarů, napsala agentura Reuters.

Společnost Norwegian Cruise Line (NCLH) uvedla, že zdražení paliva o 10 procent by snížilo její celoroční zisk na akcii o sedm centů. Podle výpočtů společnosti Morningstar Research to odpovídá poklesu čistého zisku zhruba o 90 milionů amerických dolarů. NCLH rovněž využívá částečný hedging a nedávno varovala před slabším výhledem zisku pro letošní rok kvůli kombinaci vyšších nákladů na palivo a údržbu lodí v suchých docích.

Nejlepší ochranou je snižování spotřeby

„Během prudkého růstu cen ropy v roce 2022 stouply náklady společnosti Carnival na palivo rychleji než u jejích konkurentů,“ sdělil Alex Fasciano, analytik nezávislé společnosti CFRA zabývající se hodnocením fondů. V roce 2022 představovaly náklady společnosti Carnival na palivo 17,7 procent jejích celkových příjmů ve srovnání s více než 12 procenty v případě společnosti Royal Caribbean a 14,2 procenty v případě Norwegian Cruise Line.

Podle zástupců společnosti Carnival je nejlepší ochranou proti růstu nákladů na palivo snižování spotřeby. „Od roku 2011 jsme ji snížili o 18 procent, přestože jsme během tohoto období zvýšili kapacitu přibližně o 38 procent,“ konstatovala firma pro agenturu Reuters. V pojištění nákladů na palivo naopak její vedení nevidí dlouhodobý čistý přínos.

Majitelé obřích výletních lodí mají důvod ke znepokojení. Kvůli konfliktu na Blízkém východě atakovaly ceny ropy tento měsíc krátkodobě hranici 100–115 amerických dolarů za barel (Brent). Pozitivním faktorem je, že poptávka po plavbách je na historických maximech. To umožňuje firmám udržet vysoké ceny jízdenek, což částečně kompenzuje drahé palivo. Novější lodě navíc spotřebují až o 15–20 procent méně paliva než starší modely, což je dlouhodobá strategie Carnivalu místo hedgingu.

Důsledky pro akcionáře a cestující

​Akcie výletních společností již zaznamenaly v březnu propady, například Carnival klesl o více než 6 procent během jediného dne. Investoři se obávají, že pokud ceny ropy zůstanou na úrovni nad 90 amerických dolarů za barel po delší dobu, dojde k revizi celoročních zisků směrem dolů. ​Pokud se napětí v Hormuzském průlivu uklidní, analytici očekávají rychlou stabilizaci cen ropy k hranici 80–85 dolarů, což by ulevilo především nechráněnému Carnivalu.

​Pro běžného cestujícího neznamená růst cen ropy jen číslo v novinách, ale několik konkrétních důsledků na peněženku i samotný zážitek z dovolené. ​​Většina lodních společností má totiž ve svých smlouvách drobným písmem klauzuli, která jim umožňuje zavést dodatečný poplatek, pokud cena ropy překročí určitou hranici, obvykle 65–70 dolarů za barel. Jelikož se ceny stále pohybují kolem hranice 100 dolarů, hrozí zavedení poplatků ve výši 9 až 12 dolarů na osobu a den.

U některých společností, například Royal Caribbean může být tento poplatek naúčtován i v případě, že už klient plavbu plně zaplatil, ale loď ještě nevyplula. ​​Aby lodní společnosti nemusely přímo zvyšovat cenu základního lístku a neodradily nové zákazníky, snaží se náklady dohnat jinde. Zavádějí nové poplatky, například zpoplatňují druhý hlavní chod v restauraci (přibližně 5 dolarů). Také ceny nápojových balíčků a výletů v přístavech rostou rychleji než inflace.

​Dražší palivo také nutí kapitány k úspornější plavbě, což se podle odborníků projeví například v rychlosti. Loď tráví více času na moři a méně v přístavu, aby mohla jet nižší, ekonomičtější rychlostí. Pokud je některý přístav příliš daleko a vyžaduje rychlou a tudíž i dražší jízdu, může být nahrazen bližší, levnější destinací.

Zdražování ropy zvyšuje náklady na provoz výletních lodí, zákazníci si připlatí

Okružní plavba naháčů se uskutečnila na výletní lodi Carnival Pride. Na snímku...

Růst cen ropy, které od začátku konfliktu v Íránu stouply o více než 35 procent, poškodí podle analytiků zisky amerických provozovatelů výletních lodí. Největší ztrátu by podle odhadů mohla utrpět...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

