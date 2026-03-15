Američané znejistěli. Válka na Blízkém východě oddálila jejich nákup domů i aut

Konflikt v Íránu vede některé Američany k opatrnosti. Čtvrtina z nich kvůli válce odkládá nebo ruší plány na koupi domu či auta, ukázal průzkum realitní společnosti Redfin. Pro většinu z nich však konflikt zatím nemá vliv na jejich rozhodování. Co ovšem hrozí, je růst hypotečních sazeb a zdražení půjček na bydlení.
ilustrační snímek | foto: Reuters

„USA jsou zapletené do vojenského konfliktu s Íránem, což zvýšilo ceny ropy a způsobilo volatilitu na finančních trzích. To by mohlo vytlačit hypoteční sazby výš, což je jedna z možných překážek pro lidi plánující koupi nemovitost. Konflikt může ovlivnit i trh s bydlením tím, že prohloubí ekonomickou nejistotu, kvůli níž jsou lidé opatrnější při velkých finančních závazcích,“ uvedla realitní společnost Redfin v tiskové zprávě.

K prvnímu březnovému týdnu většinu Američanů jejich plány pořídit si něco drahého konflikt neodradil. Šestapadesát procent lidí v průzkumu uvedlo, že na nákup větších položek, jako je auto či dům, nemá aktuální konflikt vliv. Sedm procent respondentů uvedlo, že své plány na velký nákup ruší a 18 procent je odkládá. Zbytek buď nákupy urychlil, nebo nevěděl, ukazuje průzkum, na který upozornil portál Mansion Global.

Průzkum, který provedla agentura Ipsos, proběhl mezi 5. a 6. březnem a zahrnoval 1 005 obyvatel USA. Výsledky průzkumu ze své praxe potvrzují i realitní makléři, podle nichž nehrál ve většině případů konflikt při rozhovorech s klienty o koupi či prodeji domů v posledních dnech roli.

I oni ale zaznamenali jednotlivé případy, kdy lidé své plány přehodnotili. Realitní makléř společnosti Redfin z Washingtonu, D.C. uvedl, že jeden zájemce o koupi domu odložil své plány kvůli obavám z napětí na Blízkém východě. Jeho kolega ze San Diega zmínil, že dva potenciální kupci hledání nového domova přerušili, protože mají rodinu v Íránu a nejsou si jisti budoucími plány.

Nejistý vývoj sazeb

Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán 28. února. Podle údajů společnosti Freddie před tímto datem se sazby standardních 30letých hypoték v USA poprvé za tři poslední roky dostaly pod šest procent. V následujícím týdnu ovšem mírně vzrostly a dostaly se opět nad tuto hranici.

Podobný vzorec se odehrává ve Spojeném království. Poté, co šoky z cen ropy vyvolaly obavy z inflace, průměrné dvouleté a pětileté hypoteční sazby vzrostly nad pět procent a více než 500 hypotečních produktů bylo staženo, uvádí BBC.

Podle vedoucího oddělení spotřebitelských financí ve společnosti Moneyfacts Adama Frenche patřily poslední dny na britském hypotečním trhu k nejbouřlivějším od září 2022. „Pro dlužníky je to nepříjemná zpráva, protože vyhlídky na pokles hypotečních sazeb rychle vystřídalo jejich zvyšování,“ uvedl.

„Jak vysoko mohou vystoupat, nyní silně závisí na tom, jak se budou vyvíjet globální trhy a inflační očekávání v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě,“ doplnil.

Z průzkumu realitní společnosti Redfin vyplývá, že na náladu Američanů při rozhodování o velkých nákupech měly v loňském roce mnohem větší vliv jiné ekonomické události než konflikt v Íránu.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

